Для The Witcher 4 готовят чуть более продолжительную рекламную кампанию, чем у Cyberpunk 2077

Один из конкретных уроков, которые CD Projekt извлекла из релиза Cyberpunk 2077 заключался в том, чтобы быть «умнее в том, как мы хотим анонсировать и запускать маркетинговые кампании», об этом сказал глава польских разработчиков Михал Новаковски.
Честно говоря, когда мы официально запускали маркетинговую кампанию с предварительных заказов и появления Киану на сцене E3 в июне 2019 года, план на самом деле состоял в том, чтобы выпустить игру примерно через год. Это просто не сработало. Поэтому мы на самом деле не планировали двухлетнюю кампанию, и я все ещё думаю, что одного года было бы вполне достаточно с точки зрения времени для рекламной кампании этой игры.
Мы извлекли много полезного из этого опыта: объявляйте дату, когда вы действительно уверены в ней. И теперь я думаю, что у нас есть гораздо лучшие инструменты, чтобы быть уверенными в этой дате, что мы — в меньших масштабах — доказали себе с Phantom Liberty.
Хотя эта кампания длилась около шести месяцев, учитывая, что это было всего лишь дополнение, Новаковски добавил, что «для новой игры мы все равно ожидаем немного более длительной — но не двухлетней — кампании».
Сказав это, я хочу подчеркнуть: это не значит, что мы не будем дразнить или выкладывать какие-то крутые материалы перед полным раскрытием. Потому что маркетинговая кампания, немного раньше запуска игры, отличается от фактической, скажем, «массовой атаки». Массовая атака — это когда вы объявляете дату, вы начинаете собирать предварительные заказы, и с этого момента начинается настоящая гонка до момента выпуска игры.
Если я спрошу вас, что вы знаете о The Witcher 4? Ответ, вероятно, не так уж много — да, есть теории и так далее. Но ничего конкретного нет. Поэтому мы хотим разбросать крошки, чтобы люди — и СМИ тоже — могли, знаете ли, уловить это и попытаться понять, что мы пытаемся сказать на этот раз. Так что это то, что мы можем начать делать немного раньше.
И мы это уже заметили :) Самой игрой, к сожалению, еще и не пахнет, зато рекламная компания явно началась.
И тут Новаковски по сути высчитывает, как будет выжимать из игры максимальные доходы. Одна эта ставка на предзаказы уже намекает на то, что многие восторженные покупатели после запуска игры, конечно же, разочаруются в продукте, но главное для руководства студии, чтобы деньги-то наши были уже у них к тому времени.
Если накосячат с качеством и оптимизацией опять...половину игроков потеряют вообще на старте...а дальше как снежный ком будет...и им веры не будет больше.
кибер баг сейчас любят вполне. ртх овердрайв сильно помог крутая красивая игра. будто настоящий некстген.
Я так не думаю.
The Witcher вообще больше про сюжет, интересные побочные истории, повороты и хитросплетения лора. Даже если будут громадные проблемы и баги, но сюжет неплохой, то будут играть и ждать патчей. Да, это будет не так здорово, но массового оттока не будет. У серии слишком большая аудитория.
Сейчас с каждым годом всё больше людей занимающихся движком UE (это видно по вакансиям) и уже в первую неделю люди будут выпускать кучу модов, также как и с S.T.A.L.K.E.R. 2, что сгладит общее хреновое состояние игры.
Кроме этого, скорее всего, это будет визуально самая красивая часть The Witcher из-за чего, опят таки, её купят хренова туча людей.
ведьмак 4 будет ехать на плотве стоя в т-позе без штанов а штаны следом за ним пешком будут бежать по сюжету.
Пф, когда фанатиков останавливало потреблять чужую подливу, да еще за свои кровно заработанные?
Наши русские фанаты пшeков это особый вид куколдов, и схавают они любое выcраное ими гoвнецо (еще и фулл прайс заплатят обходными путями)
анонс не за 7 лет , а анонс за 10 лет?
Т.е., они планируют еще дольше, извините за выражение, п*здеть в уши игрокам? Их как будто релиз CP2077 ничему не научил. Да, со временем результат они более менее исправили, но до этого и до релиза игры, они слишком много говорили о игре (нередко наглое вранье), что привело, в частности, к весьма негативному приему игры. Обещали одно, выдали другое, еще и сломанное
Научил. Чем больше пи*дабольства, тем выше продажи.
И такой же лживой?
Заберите мои деньги, открывайте предзаказы, я хочу также шедевр как 3 часть!
Думаете шедевр выйдет?
Ну они должны сделать работу над ошибками
Ну желаю удачи
ну это не стоп фактор
продолжительная рекламная компания хорошо. я должен в ее ходе захотеть поиграть в игры