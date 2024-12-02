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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 549 оценок

Для The Witcher 4 готовят чуть более продолжительную рекламную кампанию, чем у Cyberpunk 2077

monk70
Новости

Один из конкретных уроков, которые CD Projekt извлекла из релиза Cyberpunk 2077 заключался в том, чтобы быть «умнее в том, как мы хотим анонсировать и запускать маркетинговые кампании», об этом сказал глава польских разработчиков Михал Новаковски.

Честно говоря, когда мы официально запускали маркетинговую кампанию с предварительных заказов и появления Киану на сцене E3 в июне 2019 года, план на самом деле состоял в том, чтобы выпустить игру примерно через год. Это просто не сработало. Поэтому мы на самом деле не планировали двухлетнюю кампанию, и я все ещё думаю, что одного года было бы вполне достаточно с точки зрения времени для рекламной кампании этой игры.

Мы извлекли много полезного из этого опыта: объявляйте дату, когда вы действительно уверены в ней. И теперь я думаю, что у нас есть гораздо лучшие инструменты, чтобы быть уверенными в этой дате, что мы — в меньших масштабах — доказали себе с Phantom Liberty.

Хотя эта кампания длилась около шести месяцев, учитывая, что это было всего лишь дополнение, Новаковски добавил, что «для новой игры мы все равно ожидаем немного более длительной — но не двухлетней — кампании».

Сказав это, я хочу подчеркнуть: это не значит, что мы не будем дразнить или выкладывать какие-то крутые материалы перед полным раскрытием. Потому что маркетинговая кампания, немного раньше запуска игры, отличается от фактической, скажем, «массовой атаки».
Массовая атака — это когда вы объявляете дату, вы начинаете собирать предварительные заказы, и с этого момента начинается настоящая гонка до момента выпуска игры.

Если я спрошу вас, что вы знаете о The Witcher 4? Ответ, вероятно, не так уж много — да, есть теории и так далее. Но ничего конкретного нет. Поэтому мы хотим разбросать крошки, чтобы люди — и СМИ тоже — могли уловить это и попытаться понять, что мы пытаемся сказать на этот раз. Так что это то, что мы можем начать делать немного раньше.
88
88
Комментарии: 88
Ваш комментарий
Dmitriy_1981

И мы это уже заметили :) Самой игрой, к сожалению, еще и не пахнет, зато рекламная компания явно началась.

И тут Новаковски по сути высчитывает, как будет выжимать из игры максимальные доходы. Одна эта ставка на предзаказы уже намекает на то, что многие восторженные покупатели после запуска игры, конечно же, разочаруются в продукте, но главное для руководства студии, чтобы деньги-то наши были уже у них к тому времени.

51
SassyMaelorith
многие восторженные покупатели после запуска игры, конечно же, разочаруются в продукте

Пф. Киберпук схавали и эту схавают

1
Dmitriy_1981 SassyMaelorith

"Схаваем", конечно :) Все равно сравнимых по качеству игр никто не делает, во всяком случае в фэнтезийном сеттинге. Пока что можно надеяться, что игра у них получится не хуже 3-й части. Но меня в этой новости смущает именно акцент на маркетинге и рекламе, а не на самом продукте. Почему-то стало модно признаваться, что хорошо продавать важнее, чем хорошо делать то, что продаешь, с таким лицом, как будто это нормально.

0
PassableQuatrina

Если накосячат с качеством и оптимизацией опять...половину игроков потеряют вообще на старте...а дальше как снежный ком будет...и им веры не будет больше.

12
MunchkiN 616

кибер баг сейчас любят вполне. ртх овердрайв сильно помог крутая красивая игра. будто настоящий некстген.

1
Axel Denisenko
Если накосячат с качеством и оптимизацией опять...половину игроков потеряют вообще на старте...

Я так не думаю.

The Witcher вообще больше про сюжет, интересные побочные истории, повороты и хитросплетения лора. Даже если будут громадные проблемы и баги, но сюжет неплохой, то будут играть и ждать патчей. Да, это будет не так здорово, но массового оттока не будет. У серии слишком большая аудитория.

Сейчас с каждым годом всё больше людей занимающихся движком UE (это видно по вакансиям) и уже в первую неделю люди будут выпускать кучу модов, также как и с S.T.A.L.K.E.R. 2, что сгладит общее хреновое состояние игры.

Кроме этого, скорее всего, это будет визуально самая красивая часть The Witcher из-за чего, опят таки, её купят хренова туча людей.

1
MunchkiN 616 Axel Denisenko

ведьмак 4 будет ехать на плотве стоя в т-позе без штанов а штаны следом за ним пешком будут бежать по сюжету.

3
Миханик Шестеренкин

Пф, когда фанатиков останавливало потреблять чужую подливу, да еще за свои кровно заработанные?

4
Johnny Rotten

Наши русские фанаты пшeков это особый вид куколдов, и схавают они любое выcраное ими гoвнецо (еще и фулл прайс заплатят обходными путями)

-2
Диванный Боец

И такой же лживой?

7
StrelitziaReg

анонс не за 7 лет , а анонс за 10 лет?

7
PolGhost

Т.е., они планируют еще дольше, извините за выражение, п*здеть в уши игрокам? Их как будто релиз CP2077 ничему не научил. Да, со временем результат они более менее исправили, но до этого и до релиза игры, они слишком много говорили о игре (нередко наглое вранье), что привело, в частности, к весьма негативному приему игры. Обещали одно, выдали другое, еще и сломанное

6
Миханик Шестеренкин

Научил. Чем больше пи*дабольства, тем выше продажи.

15
00Leviafan

Вся эта езда исключительно для тормозов наивных которые предзаказы делают ну и надежда что тупые бараны всё равно курят не смотря в каком состоянии игра выйдет . Такое чувство что люди совсем отупели и не могут у стримаков посмотреть что из игры получилось и только потом покупать .

2
SassyMaelorith
Их как будто релиз CP2077 ничему не научил.

их то как раз и научил. что можно хоть конкретно обосраться с игрой, но игроки готовы даже такое схавать если грамотно нассать им в уши. поэтому и реклама игры началась задолго до ее начала разработки в приципе.

Обещали одно, выдали другое

я даже сходу и не припомню ни одной конторы которая бы полностью выполнила свои обещания перед игроками

0
Макс Макс 007
5
Кей Овальд

И всё равно будет ранний доступ на релизе. Как и у всех сейчас.

4
Комментарий удален
Braini Shy SordidSentry

Покупаешь кота в мешке, велик шанс получить Unknown 9: Awakening в стиле ведьмака особенно в плане сюжета

0
Just-a-your-King

Лучше бы бюджет рекламы тратили на игры, они и так сидят на олимпе среди разрабов, а тут вновь провернут трюк с киберпанком, что игру купили все кто не поподя, от чего ее качество явно можно под вопрос поставить.

4
KPAHbl4

не ну реклама это конечно нужное дело но когда реклама стоит выше продукта как для них было с киберпанком то это плохо. и видимо так же будет и с ведьмаком 4. как сказал бы геральт - никак вы ... не научитесь

3
askazanov

Ну да - ну да ... Где то уже такое слышали )))

2
Setton

А нельзя сразу и всем так делать? В чем проблема, в том чтобы сделать игру и уже после того, как закончили, уделить 1-3 месяца на пиар и выпустить игру. Зачем постоянно кучу лжи набрасывать на вентилятор?

2
MunchkiN 616

очень мало для пиара. игрок может пропусть игру а так будет ожидать и мариноватся в своих ожиданиях. 5000квадратных километров, 5 новиградов, 300 ведмачих кветов, 2000 знаков вопросиков и других активной, 80 000 строк дилогов, можна играть за 4 ведмачих школы как в хогватс легаси и выбирать гендер какой хочешь из 5 вариантов. шрамы от удаления бороды еще чтобы можно было выбрать.

0
SassyMaelorith
Зачем постоянно кучу лжи набрасывать на вентилятор?

затем что это работает. игрок на это ведется и готов покупать распиаренный продукт любого качества

0
Nell_0071

Опять разрекламируют, а потом всё снова ляжет 🤣

2
guvar

Ну их игры я теперь только с торрента.

2
MrFeniks007

Прогрев гоев начался.

2
SkoofyDoo

И всё продолжают балаболить о своём каждом шаге, конченые хайпожоры. Зачем вообще анонсить проекты за 5 лет до выхода дебилы. Ивесторам своим лапшу вешайте, а не простым игрокам

1
SassyMaelorith

а почему игрокам нельзя? это ведь работает! игрок ведется! делает предзаказ! смакует это гoвно на релизе да облизывается спустя несколько патчей и кучу невыполненных обещаний! да почему нельзя врать игроку если это работает?

0
Пользователь ВКонтакте

8 лет - куда уж дольше // Александр Ковалёв

1
Rensky27

то есть , киберпанк анонсировался 30 мая 2012г.....долговато будет

1
Gridon

Два года пиарили киберпук, а потом обосрались, а теперь шесть месяцев хватит. Как будто мы забыли, как нам лапшу на уши вешали. Они там свои крошки разбрасывать собрались, чтобы мы, значит, угадывали. угадай-ка, что на этот раз сломается. Лучше бы молча делали игру, а не вот это вот всё.

1
zombijaic

Новый скам готовится

1
V1rgin

Судя по сталкеру 2, сколько после релиза четвертого ведьмака ожидать в 2к фпс на 4070Ti, 30 кинематографичных хоть будет на минималках? Как никак, UE все таки...

0
SassyMaelorith

боюсь с такой оптимизацией крупных игр как сейчас 4070Ti даже в минимальных сис требованиях не будет

0
ipr0dex

Реклама будет чуть более продолжительная, багов так же будет чуть больше, чем в кп77 и требования к железу за счет ue5 вырастут раза в 2. Поэтому и рекламы надо боооооольше, чтоб дпже бомжи были в курсе выхода в4

0
Mazaxati

Просто вместо релиза будет открытая бета за фулпрайс в 60 баксов, а после выхода всем участникам бетки дадут зелёную шляпу и скажут уплоти 15 баксов для полного доступа к игре =D

0
KosmoBaka

За пару лет до релиза КП 2077 они то же самое говорили бтв.

0
DanteNefelimSparda

Киберпанк я ждал очень долго, продолжение ждать так же? 7 лет с момента первого трейлера до выхода - и 9 лет до обновлённой и играбельной игры.

0
fundamentalist

да ты батенька оптимист.. ведя 4 выйдет не раньше 2028 года, ремейк 1 части не раньше 30 года, а кибер 2 в багованном варианте не раньше 2034, в играбельном в 2037...

0
DanteNefelimSparda fundamentalist

Ахах, мне уже 36 лет будет, я уже и забуду про киберпанк, скорее всего.

0
Комментарий удален
Палыч Роков SordidSentry

Рокетчик, это твой очередной бот?

1
Yamra Zota

Еще бы, вас д#лбаебов же жизнь не учит пока раком не поставить конкретно.

0
MLShadow

Время закупаться акциями СД прожект.

0
Пользователь ВКонтакте

Ну и исправление багов у Witcher 4 будет чуть более продолжительным // Egor Dimitrich

0
narichi

Такое чуство что в комментариях одни пессимисты и хейтеры .

0
KPAHbl4

и тому есть причины

2
Ой извините

Да уж хотелось бы, ибо в КП основная сюжетка до неприличия короткая.

0
Dimitry Arsenev

А кроме заголовка частями, ты вообще не читал про что это новость?

1
KPAHbl4 Dimitry Arsenev

так он и заголовок-то неправильно понял куда ему еще статью читать???))))

0
Eclair_93

То есть между анонсом и релизом лет 20? Или что они имеют в виду?)

0
Случайный Игрок

Понятно, почти все деньги потратят на рекламу

0
DanilManil

В натуре будет Возьмак👍

0
pavloalex

Попутного ветра и семь футов, под килем, разработчикам! Очень жду игру, во вселенной The Witcher.

0
Ashley33

После успеха предыдущих частей, особенно третьей, можно было вообще без рекламы обойтись) эталон - есть эталон. Другое дело, что нельзя выпустить хуже чем раньше, планка задрана запредельно

0
Wolfenstein

за восемь лет сюжет без книжки так придумать и не смогли

-1
SassyMaelorith

ахахаха что верно то верно. даже киберпук для тех кто не в курсе сделан по уже существующей вселенной. сиди проджект ред вообще ни одной игры в нуля не сделали и разговоров будто игровой гигант какой-то единственный кто делает годные игры с отличной оптимизацией

-1
selfreaver

прям как с киберпанком?

-1
Пользователь ВКонтакте

А что так можно было да ?🤡 // Стила Милла

-1
realchel

главное не перемудрили бы.

Лучше взять 3 ведьмак, подтянуть графоний, подправить механики и запилить новую историю. А кто там будет ГГ. пофиг.

-1
Лидер X

Графон и так в Некст гене с лучами и модом на графику 10 из 10, плюс сюжетка с длс просто огромная, да могли бы взять этот же движ и продолжить клепать длс ввиде новой части, но студия по всей видимости хочет сделать ещё круче

0
Mr_Diablo0

Как же у хейт-повесточников пердак горит

-2
Shadow B I G

Но они то в отличие от лохов которым по ушам ездят, понимают что очередной кидок как с киберпуком будет, а на пг лохов хватает

4
HellowRainbow

Еще с времён В3 у них только маркетологи отрабатывают на 100%

-2
KPAHbl4

ахахааха запустить многомилионную рекламную компанию киберпанка когда игра не готова и заставить разрабов выпустить как есть ведь автобусы в лондоне оплачены жеж, врать о работоспособности игры на консолях хотя она была неиграбельна, врать выдумывая дорожные карты и тд. а ведьмак 3? зачем нужны были закрытые показы журнашлю...листам, запреты на съёмку и всё такое и при этом говорить что самое важное это игроки и мы вас любим))) ну и судя по всему лучше всех отработало руководство студии ответственное за провалы потому что положила в карманы самые высокие премиальные. ну и ведущие разработчики наверное ушли из студии потому что там слишком хорошо что аж невыносимо)))

0
MunchkiN 616

продолжительная рекламная компания хорошо. я должен в ее ходе захотеть поиграть в игры

-5
My life is a game

Заберите мои деньги, открывайте предзаказы, я хочу также шедевр как 3 часть!

-7
ПетроНепетро

Думаете шедевр выйдет?

6
My life is a game ПетроНепетро

Ну они должны сделать работу над ошибками

-5
Grimnebulin

Ну желаю удачи

16
My life is a game Grimnebulin

ну это не стоп фактор

-10
Бобровый Погребок My life is a game

это самый, что ни на есть, он

10