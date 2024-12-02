Для The Witcher 4 готовят чуть более продолжительную рекламную кампанию, чем у Cyberpunk 2077

Один из конкретных уроков, которые CD Projekt извлекла из релиза Cyberpunk 2077 заключался в том, чтобы быть «умнее в том, как мы хотим анонсировать и запускать маркетинговые кампании», об этом сказал глава польских разработчиков Михал Новаковски.

Честно говоря, когда мы официально запускали маркетинговую кампанию с предварительных заказов и появления Киану на сцене E3 в июне 2019 года, план на самом деле состоял в том, чтобы выпустить игру примерно через год. Это просто не сработало. Поэтому мы на самом деле не планировали двухлетнюю кампанию, и я все ещё думаю, что одного года было бы вполне достаточно с точки зрения времени для рекламной кампании этой игры.



Мы извлекли много полезного из этого опыта: объявляйте дату, когда вы действительно уверены в ней. И теперь я думаю, что у нас есть гораздо лучшие инструменты, чтобы быть уверенными в этой дате, что мы — в меньших масштабах — доказали себе с Phantom Liberty.

Хотя эта кампания длилась около шести месяцев, учитывая, что это было всего лишь дополнение, Новаковски добавил, что «для новой игры мы все равно ожидаем немного более длительной — но не двухлетней — кампании».

Сказав это, я хочу подчеркнуть: это не значит, что мы не будем дразнить или выкладывать какие-то крутые материалы перед полным раскрытием. Потому что маркетинговая кампания, немного раньше запуска игры, отличается от фактической, скажем, «массовой атаки».

Массовая атака — это когда вы объявляете дату, вы начинаете собирать предварительные заказы, и с этого момента начинается настоящая гонка до момента выпуска игры.



Если я спрошу вас, что вы знаете о The Witcher 4? Ответ, вероятно, не так уж много — да, есть теории и так далее. Но ничего конкретного нет. Поэтому мы хотим разбросать крошки, чтобы люди — и СМИ тоже — могли уловить это и попытаться понять, что мы пытаемся сказать на этот раз. Так что это то, что мы можем начать делать немного раньше.