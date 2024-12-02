Для The Witcher 4 готовят чуть более продолжительную рекламную кампанию, чем у Cyberpunk 2077

Один из конкретных уроков, которые CD Projekt извлекла из релиза Cyberpunk 2077 заключался в том, чтобы быть «умнее в том, как мы хотим анонсировать и запускать маркетинговые кампании», об этом сказал глава польских разработчиков Михал Новаковски.
Честно говоря, когда мы официально запускали маркетинговую кампанию с предварительных заказов и появления Киану на сцене E3 в июне 2019 года, план на самом деле состоял в том, чтобы выпустить игру примерно через год. Это просто не сработало. Поэтому мы на самом деле не планировали двухлетнюю кампанию, и я все ещё думаю, что одного года было бы вполне достаточно с точки зрения времени для рекламной кампании этой игры.
Мы извлекли много полезного из этого опыта: объявляйте дату, когда вы действительно уверены в ней. И теперь я думаю, что у нас есть гораздо лучшие инструменты, чтобы быть уверенными в этой дате, что мы — в меньших масштабах — доказали себе с Phantom Liberty.
Хотя эта кампания длилась около шести месяцев, учитывая, что это было всего лишь дополнение, Новаковски добавил, что «для новой игры мы все равно ожидаем немного более длительной — но не двухлетней — кампании».
Сказав это, я хочу подчеркнуть: это не значит, что мы не будем дразнить или выкладывать какие-то крутые материалы перед полным раскрытием. Потому что маркетинговая кампания, немного раньше запуска игры, отличается от фактической, скажем, «массовой атаки».
Массовая атака — это когда вы объявляете дату, вы начинаете собирать предварительные заказы, и с этого момента начинается настоящая гонка до момента выпуска игры.
Если я спрошу вас, что вы знаете о The Witcher 4? Ответ, вероятно, не так уж много — да, есть теории и так далее. Но ничего конкретного нет. Поэтому мы хотим разбросать крошки, чтобы люди — и СМИ тоже — могли уловить это и попытаться понять, что мы пытаемся сказать на этот раз. Так что это то, что мы можем начать делать немного раньше.
И мы это уже заметили :) Самой игрой, к сожалению, еще и не пахнет, зато рекламная компания явно началась.
И тут Новаковски по сути высчитывает, как будет выжимать из игры максимальные доходы. Одна эта ставка на предзаказы уже намекает на то, что многие восторженные покупатели после запуска игры, конечно же, разочаруются в продукте, но главное для руководства студии, чтобы деньги-то наши были уже у них к тому времени.
Пф. Киберпук схавали и эту схавают
"Схаваем", конечно :) Все равно сравнимых по качеству игр никто не делает, во всяком случае в фэнтезийном сеттинге. Пока что можно надеяться, что игра у них получится не хуже 3-й части. Но меня в этой новости смущает именно акцент на маркетинге и рекламе, а не на самом продукте. Почему-то стало модно признаваться, что хорошо продавать важнее, чем хорошо делать то, что продаешь, с таким лицом, как будто это нормально.
Если накосячат с качеством и оптимизацией опять...половину игроков потеряют вообще на старте...а дальше как снежный ком будет...и им веры не будет больше.
кибер баг сейчас любят вполне. ртх овердрайв сильно помог крутая красивая игра. будто настоящий некстген.
Я так не думаю.
The Witcher вообще больше про сюжет, интересные побочные истории, повороты и хитросплетения лора. Даже если будут громадные проблемы и баги, но сюжет неплохой, то будут играть и ждать патчей. Да, это будет не так здорово, но массового оттока не будет. У серии слишком большая аудитория.
Сейчас с каждым годом всё больше людей занимающихся движком UE (это видно по вакансиям) и уже в первую неделю люди будут выпускать кучу модов, также как и с S.T.A.L.K.E.R. 2, что сгладит общее хреновое состояние игры.
Кроме этого, скорее всего, это будет визуально самая красивая часть The Witcher из-за чего, опят таки, её купят хренова туча людей.
ведьмак 4 будет ехать на плотве стоя в т-позе без штанов а штаны следом за ним пешком будут бежать по сюжету.
Пф, когда фанатиков останавливало потреблять чужую подливу, да еще за свои кровно заработанные?
Наши русские фанаты пшeков это особый вид куколдов, и схавают они любое выcраное ими гoвнецо (еще и фулл прайс заплатят обходными путями)
И такой же лживой?
анонс не за 7 лет , а анонс за 10 лет?
Т.е., они планируют еще дольше, извините за выражение, п*здеть в уши игрокам? Их как будто релиз CP2077 ничему не научил. Да, со временем результат они более менее исправили, но до этого и до релиза игры, они слишком много говорили о игре (нередко наглое вранье), что привело, в частности, к весьма негативному приему игры. Обещали одно, выдали другое, еще и сломанное
Научил. Чем больше пи*дабольства, тем выше продажи.
Вся эта езда исключительно для тормозов наивных которые предзаказы делают ну и надежда что тупые бараны всё равно курят не смотря в каком состоянии игра выйдет . Такое чувство что люди совсем отупели и не могут у стримаков посмотреть что из игры получилось и только потом покупать .
их то как раз и научил. что можно хоть конкретно обосраться с игрой, но игроки готовы даже такое схавать если грамотно нассать им в уши. поэтому и реклама игры началась задолго до ее начала разработки в приципе.
я даже сходу и не припомню ни одной конторы которая бы полностью выполнила свои обещания перед игроками
И всё равно будет ранний доступ на релизе. Как и у всех сейчас.
Покупаешь кота в мешке, велик шанс получить Unknown 9: Awakening в стиле ведьмака особенно в плане сюжета
Лучше бы бюджет рекламы тратили на игры, они и так сидят на олимпе среди разрабов, а тут вновь провернут трюк с киберпанком, что игру купили все кто не поподя, от чего ее качество явно можно под вопрос поставить.
не ну реклама это конечно нужное дело но когда реклама стоит выше продукта как для них было с киберпанком то это плохо. и видимо так же будет и с ведьмаком 4. как сказал бы геральт - никак вы ... не научитесь
Ну да - ну да ... Где то уже такое слышали )))
А нельзя сразу и всем так делать? В чем проблема, в том чтобы сделать игру и уже после того, как закончили, уделить 1-3 месяца на пиар и выпустить игру. Зачем постоянно кучу лжи набрасывать на вентилятор?
очень мало для пиара. игрок может пропусть игру а так будет ожидать и мариноватся в своих ожиданиях. 5000квадратных километров, 5 новиградов, 300 ведмачих кветов, 2000 знаков вопросиков и других активной, 80 000 строк дилогов, можна играть за 4 ведмачих школы как в хогватс легаси и выбирать гендер какой хочешь из 5 вариантов. шрамы от удаления бороды еще чтобы можно было выбрать.
затем что это работает. игрок на это ведется и готов покупать распиаренный продукт любого качества
Опять разрекламируют, а потом всё снова ляжет 🤣
Ну их игры я теперь только с торрента.
Прогрев гоев начался.
И всё продолжают балаболить о своём каждом шаге, конченые хайпожоры. Зачем вообще анонсить проекты за 5 лет до выхода дебилы. Ивесторам своим лапшу вешайте, а не простым игрокам
а почему игрокам нельзя? это ведь работает! игрок ведется! делает предзаказ! смакует это гoвно на релизе да облизывается спустя несколько патчей и кучу невыполненных обещаний! да почему нельзя врать игроку если это работает?
8 лет - куда уж дольше // Александр Ковалёв
то есть , киберпанк анонсировался 30 мая 2012г.....долговато будет
Два года пиарили киберпук, а потом обосрались, а теперь шесть месяцев хватит. Как будто мы забыли, как нам лапшу на уши вешали. Они там свои крошки разбрасывать собрались, чтобы мы, значит, угадывали. угадай-ка, что на этот раз сломается. Лучше бы молча делали игру, а не вот это вот всё.
Новый скам готовится
Судя по сталкеру 2, сколько после релиза четвертого ведьмака ожидать в 2к фпс на 4070Ti, 30 кинематографичных хоть будет на минималках? Как никак, UE все таки...
боюсь с такой оптимизацией крупных игр как сейчас 4070Ti даже в минимальных сис требованиях не будет
Реклама будет чуть более продолжительная, багов так же будет чуть больше, чем в кп77 и требования к железу за счет ue5 вырастут раза в 2. Поэтому и рекламы надо боооооольше, чтоб дпже бомжи были в курсе выхода в4
Просто вместо релиза будет открытая бета за фулпрайс в 60 баксов, а после выхода всем участникам бетки дадут зелёную шляпу и скажут уплоти 15 баксов для полного доступа к игре =D
За пару лет до релиза КП 2077 они то же самое говорили бтв.
Киберпанк я ждал очень долго, продолжение ждать так же? 7 лет с момента первого трейлера до выхода - и 9 лет до обновлённой и играбельной игры.
да ты батенька оптимист.. ведя 4 выйдет не раньше 2028 года, ремейк 1 части не раньше 30 года, а кибер 2 в багованном варианте не раньше 2034, в играбельном в 2037...
Ахах, мне уже 36 лет будет, я уже и забуду про киберпанк, скорее всего.
Рокетчик, это твой очередной бот?
Еще бы, вас д#лбаебов же жизнь не учит пока раком не поставить конкретно.
Время закупаться акциями СД прожект.
Ну и исправление багов у Witcher 4 будет чуть более продолжительным // Egor Dimitrich
Такое чуство что в комментариях одни пессимисты и хейтеры .
и тому есть причины
Да уж хотелось бы, ибо в КП основная сюжетка до неприличия короткая.
А кроме заголовка частями, ты вообще не читал про что это новость?
так он и заголовок-то неправильно понял куда ему еще статью читать???))))
То есть между анонсом и релизом лет 20? Или что они имеют в виду?)
Понятно, почти все деньги потратят на рекламу
В натуре будет Возьмак👍
Попутного ветра и семь футов, под килем, разработчикам! Очень жду игру, во вселенной The Witcher.
После успеха предыдущих частей, особенно третьей, можно было вообще без рекламы обойтись) эталон - есть эталон. Другое дело, что нельзя выпустить хуже чем раньше, планка задрана запредельно
за восемь лет сюжет без книжки так придумать и не смогли
ахахаха что верно то верно. даже киберпук для тех кто не в курсе сделан по уже существующей вселенной. сиди проджект ред вообще ни одной игры в нуля не сделали и разговоров будто игровой гигант какой-то единственный кто делает годные игры с отличной оптимизацией
прям как с киберпанком?
А что так можно было да ?🤡 // Стила Милла
главное не перемудрили бы.
Лучше взять 3 ведьмак, подтянуть графоний, подправить механики и запилить новую историю. А кто там будет ГГ. пофиг.
Графон и так в Некст гене с лучами и модом на графику 10 из 10, плюс сюжетка с длс просто огромная, да могли бы взять этот же движ и продолжить клепать длс ввиде новой части, но студия по всей видимости хочет сделать ещё круче
Как же у хейт-повесточников пердак горит
Но они то в отличие от лохов которым по ушам ездят, понимают что очередной кидок как с киберпуком будет, а на пг лохов хватает
Еще с времён В3 у них только маркетологи отрабатывают на 100%
ахахааха запустить многомилионную рекламную компанию киберпанка когда игра не готова и заставить разрабов выпустить как есть ведь автобусы в лондоне оплачены жеж, врать о работоспособности игры на консолях хотя она была неиграбельна, врать выдумывая дорожные карты и тд. а ведьмак 3? зачем нужны были закрытые показы журнашлю...листам, запреты на съёмку и всё такое и при этом говорить что самое важное это игроки и мы вас любим))) ну и судя по всему лучше всех отработало руководство студии ответственное за провалы потому что положила в карманы самые высокие премиальные. ну и ведущие разработчики наверное ушли из студии потому что там слишком хорошо что аж невыносимо)))
продолжительная рекламная компания хорошо. я должен в ее ходе захотеть поиграть в игры
Заберите мои деньги, открывайте предзаказы, я хочу также шедевр как 3 часть!
Думаете шедевр выйдет?
Ну они должны сделать работу над ошибками
Ну желаю удачи
ну это не стоп фактор
это самый, что ни на есть, он