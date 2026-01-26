ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 294 оценки

Движок Unreal Engine 5 станет самым большим препятствием в разработке The Witcher 4

Gutsz Gutsz

Техно-демо четвертой части «Ведьмака» показанное еще весной прошлого года, как демонстрация мощностей Unreal Engine 5, впечатлило многих: реалистичная толпа NPC, деформация мышц при движении, высокая плотность растительности и обещание 60 кадров в секунду на PlayStation 5 с включенной трассировкой лучей. Однако за красивой картинкой эксперты видят серьезную угрозу.

Популярные обозреватели, включая NikTek и Synth Potato, высказывают опасения, что именно движок может стать ахиллесовой пятой проекта будущего проекта студии CD Projekt RED.

Все доверяют CDPR в плане создания топового геймплея, сценария и проработки открытого мира. Проблема в том, что никто не доверяет этому движку.

— отмечают в обсуждениях.

Скептицизм вызван тем, что даже к началу 2026 года индустрия не видела по-настоящему масштабного, бесшовного открытого мира на UE5, который работал бы идеально гладко. Движок от Epic Games печально известен проблемами со статтерами при подгрузке ассетов и компиляции шейдеров в больших локациях. Несмотря на наличие оптимизированных проектов вроде ARC Raiders, они не являются опенворлд-RPG масштаба «Ведьмака». Если релизная версия The Witcher 4 не будет соответствовать завышенным ожиданиям от тех-демо, студия рискует повторить маркетинговую катастрофу Cyberpunk 2077 с её невыполненными обещаниями.

Чтобы адаптировать технологии Epic под свои нужды и избежать фиаско, польской компании нужны колоссальные человеческие ресурсы. Неудивительно, что недавно мы сообщали как раз о наборе новых разработчиков:

Фактически, четвертый «Ведьмак» станет главным экзаменом на профпригодность для Unreal Engine 5 в жанре масштабных ролевых игр. Студии предстоит доказать, что этот инструмент способен обеспечить стабильную работу огромного мира без технических компромиссов.

HerFinalBoss

Повесточный кал, да ещё без оптимизации, ммм... Поляки, видимо, хотят побить антирекорд, который установили, выпустив убогую релизую версию КП2077

8
VenomTRat

ты не забывай о продажах =) кб77 одна из самых продаваемых игр)

2
Sova Aleykum VenomTRat

Лапши гоям навесили вбухав в рекламу бюджет игры, там они на предзаказах отбились . Ну зная нынешних игроков они и это предзакажут.

2
VenomTRat Sova Aleykum

игры сдпр как хорошее вино, нужно дать настояться =)

2
VenomTRat

1. "деформация мышц при движении" - это еще на пс4 было, не особо требовательная хрень
2. Анрил не требователен, требовательны лучи и наниты, если они в игре используются, то да, системки куда выше, если игре их нет (сплитфикшн) то игра работает даже на 1060 на высоких в фхд 60 фпс
3. Большин локации анрил нормально переваривает, посмотрим как с этим справятся сдпр, вот тут думаю главная проблема и будет, ибо по тех части сдпр одни из самых криворуких разрабов. В3, кибербаг и т.д. наглядно это демонстрируют. Одни из самых забагованных игр, что я играл. Но тут будет уже не вина движка, но я уверен, что обвинял именно его, ведь Редам всегда движок мешает делать хорошие по тех части игры, только движок =)

6
HellowRainbow

Если в новости скрин из игры, то можно и потеопеть😌

3
Rorschach93

да, движок очень требовательный, хотя и 4 тоже по своему был, вот все версии анрила до 3.Х включительно были с низкими системами

1
Беккер5443

Пфффф не просто требователен, лаги, баги, +16 минималка всё включено.

1
Egik81

Неужто повторяется история с 3 ведьмаком. Причём в данном случае ещё в более худшем виде. Там был хотя бы свой движок. А тут уни двигатель. И при желании и при деньгах можно нужное получить.

1
Sova Aleykum
обещание 60 кадров в секунду на PlayStation 5 с включенной трассировкой лучей

Смешно конечно, я третью недавно играл, там с трассировкой даже 30 кадров нет лол, играть просто не возможно.

1
PanKotovsky

Никогда такого не было, и вот опять...

Очередной показ трейлера и урезанная графика/игра на релизе.

Спасибо СДПР за постоянство, Эпикам за кривой движок и сонибоям за топопвые консоли с железом уровня офисного ПК👍

Azimut zvuk

Станет?)

William Dwight

Интересно будет посмотреть чем вся эта авантюра с анрилом обернется. Сейчас перепрохожу третьего ведьмака и просто кайфую от картинки и плавности. Так это игра 2015 года. Или взять хотя бы тот же киберпанк. На всех трейлерах Нвидиа везде до сих пор светится киберпанк как бенчмарк для визуала. Хотя игре уже 5 лет.

DroopyJaziel

Киберпанк и работает на микроволновках.

1
Эдик Писюкович

Зачем было перелазить на урину, если они свой движок допилили до идеального состояния в кп2077?