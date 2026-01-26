Движок Unreal Engine 5 станет самым большим препятствием в разработке The Witcher 4

Техно-демо четвертой части «Ведьмака» показанное еще весной прошлого года, как демонстрация мощностей Unreal Engine 5, впечатлило многих: реалистичная толпа NPC, деформация мышц при движении, высокая плотность растительности и обещание 60 кадров в секунду на PlayStation 5 с включенной трассировкой лучей. Однако за красивой картинкой эксперты видят серьезную угрозу.

Популярные обозреватели, включая NikTek и Synth Potato, высказывают опасения, что именно движок может стать ахиллесовой пятой проекта будущего проекта студии CD Projekt RED.

Все доверяют CDPR в плане создания топового геймплея, сценария и проработки открытого мира. Проблема в том, что никто не доверяет этому движку.

— отмечают в обсуждениях.

Скептицизм вызван тем, что даже к началу 2026 года индустрия не видела по-настоящему масштабного, бесшовного открытого мира на UE5, который работал бы идеально гладко. Движок от Epic Games печально известен проблемами со статтерами при подгрузке ассетов и компиляции шейдеров в больших локациях. Несмотря на наличие оптимизированных проектов вроде ARC Raiders, они не являются опенворлд-RPG масштаба «Ведьмака». Если релизная версия The Witcher 4 не будет соответствовать завышенным ожиданиям от тех-демо, студия рискует повторить маркетинговую катастрофу Cyberpunk 2077 с её невыполненными обещаниями.

Чтобы адаптировать технологии Epic под свои нужды и избежать фиаско, польской компании нужны колоссальные человеческие ресурсы. Неудивительно, что недавно мы сообщали как раз о наборе новых разработчиков:

Фактически, четвертый «Ведьмак» станет главным экзаменом на профпригодность для Unreal Engine 5 в жанре масштабных ролевых игр. Студии предстоит доказать, что этот инструмент способен обеспечить стабильную работу огромного мира без технических компромиссов.