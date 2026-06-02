Экс-дизайнер Larian, перешедший в CDPR: "Игроки не готовы к тому, что мы делаем для The Witcher 4"

Феликс Педулла, старший дизайнер синематиков, покинувший Larian Studios в конце 2025 года ради работы в CD Projekt RED, поделился впечатлениями от работы на новом месте.
Разработчик подтвердил, что работает именно над The Witcher 4 - в настоящее время Педулла занимает должность старшего дизайнера кинематографических сцен:
Тогда мне казалось, что переход в CDPR - это большой шаг. Оглядываясь назад после этих 6 месяцев, я понимаю, что на самом деле он был ещё больше.
Он отметил, что адаптация к работе в CDPR оказалась очень интенсивной и местами хаотичной. Ему пришлось привыкать к новой команде, инструментам и иным требованиям, но в итоге дизайнер почувствовал себя как дома. Педулла остался под большим впечатлением от предстоящей The Witcher 4: по его словам, игроки совершенно не готовы к тому, что собираются показать разработчики.
Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
Будет еще хуже чем мы думаем?
Говорить можно что угодно. Результат скажет сам за себя.
Педулла? Даже страшно становится за игру.)
А может, он нам пытается что-то сказать эзоповым языком? В 2020-ом игроки тоже оказались не готовы к тому, что делают разрабы с Кибербагом))
Если они хотя бы не обосрутся также как с Киберпанком это уже будет хорошо.