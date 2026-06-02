Экс-дизайнер Larian, перешедший в CDPR: "Игроки не готовы к тому, что мы делаем для The Witcher 4"

Феликс Педулла, старший дизайнер синематиков, покинувший Larian Studios в конце 2025 года ради работы в CD Projekt RED, поделился впечатлениями от работы на новом месте.

Разработчик подтвердил, что работает именно над The Witcher 4 - в настоящее время Педулла занимает должность старшего дизайнера кинематографических сцен:

Тогда мне казалось, что переход в CDPR - это большой шаг. Оглядываясь назад после этих 6 месяцев, я понимаю, что на самом деле он был ещё больше.

Он отметил, что адаптация к работе в CDPR оказалась очень интенсивной и местами хаотичной. Ему пришлось привыкать к новой команде, инструментам и иным требованиям, но в итоге дизайнер почувствовал себя как дома. Педулла остался под большим впечатлением от предстоящей The Witcher 4: по его словам, игроки совершенно не готовы к тому, что собираются показать разработчики.

Дата выхода игры на данный момент неизвестна.