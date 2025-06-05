Эксперт в восторге от лошади Цири в The Witcher 4 и считает ее одной из лучших в играх

Недавно вышедшая техническая демоверсия The Witcher 4 не только поразила воображение поклонников серии, но и привлекла внимание... любителей лошадей. В своем блоге The Mane Quest Алиса Рупперт, независимый разработчик и признанный эксперт по изображениям лошадей в играх, не скрывает своего восхищения тем, как CD Projekt Red передала движения и характер лошади Цири - Кэльпи.

То, что мы увидели в техническом демо The Witcher 4, - это, безусловно, одна из самых впечатляющих и хорошо скомпонованных анимаций лошадей в играх, даже если она не является буквально идеальной во всех отношениях, - говорит разработчик.

По словам разработчицы, анимация «скорее всего, была сделана с помощью motion-captured или создана кем-то, кто действительно разбирается в лошадях», и возможность увидеть это в демоверсии - «бальзам на душу». Впрочем, Рупперт оценила не только техническое исполнение. Ей понравилось то, как показаны отношения между Цири и Кэльпи - не как связь между героиней и средством передвижения, а как более глубокие, эмоциональные отношения между героиней и ее верной четвероногой спутницой.

В деморолике Кэльпи показана как персонаж, а не как транспортное средство: Цири зовет ее по имени, кобыла откликается и рысью подбегает к ней, после чего Цири похлопывает ее, когда она садится в седло.

Продолжая, Рупперт призналась, что демонстрация дает ей надежду на то, что в грядущей игре лошади будет уделено гораздо больше внимания, чем в случае с Плотвой в The Witcher 3: Wild Hunt.

Эталоном в этом отношении до сих пор является Red Dead Redemption 2, где лошадей рисовали с беспрецедентным вниманием к деталям. Но есть основания полагать, что The Witcher 4 не только не уступит этому уровню, но даже превзойдет его по некоторым параметрам.