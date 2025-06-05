Эксперт в восторге от лошади Цири в The Witcher 4 и считает ее одной из лучших в играх

Недавно вышедшая техническая демоверсия The Witcher 4 не только поразила воображение поклонников серии, но и привлекла внимание... любителей лошадей. В своем блоге The Mane Quest Алиса Рупперт, независимый разработчик и признанный эксперт по изображениям лошадей в играх, не скрывает своего восхищения тем, как CD Projekt Red передала движения и характер лошади Цири - Кэльпи.
То, что мы увидели в техническом демо The Witcher 4, - это, безусловно, одна из самых впечатляющих и хорошо скомпонованных анимаций лошадей в играх, даже если она не является буквально идеальной во всех отношениях, - говорит разработчик.
По словам разработчицы, анимация «скорее всего, была сделана с помощью motion-captured или создана кем-то, кто действительно разбирается в лошадях», и возможность увидеть это в демоверсии - «бальзам на душу». Впрочем, Рупперт оценила не только техническое исполнение. Ей понравилось то, как показаны отношения между Цири и Кэльпи - не как связь между героиней и средством передвижения, а как более глубокие, эмоциональные отношения между героиней и ее верной четвероногой спутницой.
В деморолике Кэльпи показана как персонаж, а не как транспортное средство: Цири зовет ее по имени, кобыла откликается и рысью подбегает к ней, после чего Цири похлопывает ее, когда она садится в седло.
Продолжая, Рупперт призналась, что демонстрация дает ей надежду на то, что в грядущей игре лошади будет уделено гораздо больше внимания, чем в случае с Плотвой в The Witcher 3: Wild Hunt.
Эталоном в этом отношении до сих пор является Red Dead Redemption 2, где лошадей рисовали с беспрецедентным вниманием к деталям. Но есть основания полагать, что The Witcher 4 не только не уступит этому уровню, но даже превзойдет его по некоторым параметрам.
Эксперт такой эксперт что оценивает CGI ролик, воистину эксперт.
Ла не cgi это. Угомонись.
2025 год, комменты на PG - итоги. Люди не понимают что такое CGI на игровом движке, а некоторые вообще пишут, что это и не CGI вовсе. Наверное от руки нарисовано все?
Невероятное откровение: персонаж позвал животное, и оно прибежало, даже погладить разрешили. Это же революция, а не базовое взаимодействие, доступное в играх лет десять. Видимо, опыт с маркетинговыми роликами Киберпанка ничему не научил, раз срежиссированный ролик принимают за чистую монету и геймплейное достижение.
Научил. Чем больше подливы, тем охотней ее потребляют.
Это уже отдельная должность? Признана кем? Диплом по игровым лошадям пусть покажет, пока не верю.
Ждем экспертов по листочкам, заклепкам, ноготочкам
эксперт с сайта зоупорнточкаком
тем временем рандомная лошадь из рдр 2_
чё уже спал с ней что ли?
С тобой...
Смотрю блогеры пегача совсем мало новостей высирают по в4. Всего по 10 в час.
Блогеры ?
он совсем дурак конечно лучшая только когда выйдет игра это будет совсем не так
лошадь прям переплюнула рдр2 у нее нет яиц но, есть яичники и они сжимаются внутри когда ей холодно
Лучше Плотвы ни чего не может быть.
лучшая плотва в играх ))))