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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 107 оценок

Эксперт в восторге от лошади Цири в The Witcher 4 и считает ее одной из лучших в играх

Gruz_ Gruz_

Недавно вышедшая техническая демоверсия The Witcher 4 не только поразила воображение поклонников серии, но и привлекла внимание... любителей лошадей. В своем блоге The Mane Quest Алиса Рупперт, независимый разработчик и признанный эксперт по изображениям лошадей в играх, не скрывает своего восхищения тем, как CD Projekt Red передала движения и характер лошади Цири - Кэльпи.

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То, что мы увидели в техническом демо The Witcher 4, - это, безусловно, одна из самых впечатляющих и хорошо скомпонованных анимаций лошадей в играх, даже если она не является буквально идеальной во всех отношениях, - говорит разработчик.

По словам разработчицы, анимация «скорее всего, была сделана с помощью motion-captured или создана кем-то, кто действительно разбирается в лошадях», и возможность увидеть это в демоверсии - «бальзам на душу». Впрочем, Рупперт оценила не только техническое исполнение. Ей понравилось то, как показаны отношения между Цири и Кэльпи - не как связь между героиней и средством передвижения, а как более глубокие, эмоциональные отношения между героиней и ее верной четвероногой спутницой.

В деморолике Кэльпи показана как персонаж, а не как транспортное средство: Цири зовет ее по имени, кобыла откликается и рысью подбегает к ней, после чего Цири похлопывает ее, когда она садится в седло.

Продолжая, Рупперт призналась, что демонстрация дает ей надежду на то, что в грядущей игре лошади будет уделено гораздо больше внимания, чем в случае с Плотвой в The Witcher 3: Wild Hunt.

Эталоном в этом отношении до сих пор является Red Dead Redemption 2, где лошадей рисовали с беспрецедентным вниманием к деталям. Но есть основания полагать, что The Witcher 4 не только не уступит этому уровню, но даже превзойдет его по некоторым параметрам.

17
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Эксперт такой эксперт что оценивает CGI ролик, воистину эксперт.

16
hpi

Ла не cgi это. Угомонись.

4
OnlyWatch hpi

2025 год, комменты на PG - итоги. Люди не понимают что такое CGI на игровом движке, а некоторые вообще пишут, что это и не CGI вовсе. Наверное от руки нарисовано все?

Gridon

Невероятное откровение: персонаж позвал животное, и оно прибежало, даже погладить разрешили. Это же революция, а не базовое взаимодействие, доступное в играх лет десять. Видимо, опыт с маркетинговыми роликами Киберпанка ничему не научил, раз срежиссированный ролик принимают за чистую монету и геймплейное достижение.

7
Миханик Шестеренкин

Научил. Чем больше подливы, тем охотней ее потребляют.

1
Arinis
признанный эксперт по изображениям лошадей в играх

Это уже отдельная должность? Признана кем? Диплом по игровым лошадям пусть покажет, пока не верю.
Ждем экспертов по листочкам, заклепкам, ноготочкам

5
Властелин Сосцов

эксперт с сайта зоупорнточкаком

Alex Row

тем временем рандомная лошадь из рдр 2_

5
jax baron

чё уже спал с ней что ли?

1
Gorgonopsis

С тобой...

Джо Лупа

Смотрю блогеры пегача совсем мало новостей высирают по в4. Всего по 10 в час.

1
Walcraft

Блогеры ?

WerGC

он совсем дурак конечно лучшая только когда выйдет игра это будет совсем не так

1
Властелин Сосцов

лошадь прям переплюнула рдр2 у нее нет яиц но, есть яичники и они сжимаются внутри когда ей холодно

1
saa0891

Лучше Плотвы ни чего не может быть.

1
Евгений Блык

лучшая плотва в играх ))))