Epic Games опубликовала полную техническую демонстрацию The Witcher 4 от CDPR на Unreal Engine 5.6

Ажиотаж вокруг технической демонстрации «Ведьмака 4» на Unreal Engine 5.6 побудил команду Epic Games по работе с социальными сетями опубликовать полную видеозапись мастер-класса CD Projekt по графике нового поколения и открытому миру, который состоялся на фестивале Unreal Fest Orlando 2025 в апреле нынешнего года.

Техническая панель CDPR предназначена для всех разработчиков, работающих на UE5, которые, учитывая многочисленные дополнения и оптимизации в Unreal Engine 5.6, хотят максимально эффективно использовать новейшую версию кроссплатформенного графического движка Epic для создания ещё более захватывающих и реалистичных интерактивных впечатлений.

Центральная тема лекции CD Projekt — повышение производительности благодаря новой системе потоковой передачи ресурсов, интегрированной в версию 5.6 Unreal Engine. Разработчики The Witcher 4 утверждают, что благодаря экспериментальной версии плагина Fast Geometry Streaming им удалось значительно повысить производительность благодаря управлению потоковой передачей всех графических элементов на экране, которые не взаимодействуют с персонажем или другими элементами окружающего пространства.

На практике этот плагин должен значительно упростить утомительные шаги, необходимые разработчикам для обеспечения максимальной оптимизации своих проектов, независимо от типа создаваемой игры, её сложности и вычислительной мощности оборудования, используемого для её запуска. Таким образом, как независимые разработчики программного обеспечения, так и более известные компании должны получить огромную выгоду от Fast Geometry Streaming, реализованного в UE5.6.

Как отметила CD Projekt на панельной дискуссии в Орландо, плагин FGS также особенно полезен для оптимизации управления потоковой передачей физического движка и системы разрушения окружающей среды, а также для загрузки динамических объектов, взаимодействующих с окружающей средой.