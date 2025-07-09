Фанат записал заглавную тему для Цири в The Witcher 4, которая по духу напоминает прошлые игры серии

Пока CD Projekt RED продолжает хранить молчание о музыкальной составляющей The Witcher 4, сообщество поклонников уже берёт инициативу в свои руки. Пользователь Jared Moreno Luna опубликовал собственную композицию — концептуальную заглавную тему Цири, выполненную в духе знаменитых саундтреков к предыдущим частям серии.

Трек, получивший название The Witcher IV: Ciri's Song, выдержан в серьёзной тональности с лёгкими нотками восточноевропейского фольклора, характерными для вселенной «Ведьмака». Использование живых инструментов, таких как струнные и духовые, а также мрачная, но эпичная интонация вызывают ассоциации с музыкальными темами The Witcher 3: Wild Hunt — особенно с композициями, сопровождающими сюжетные повороты, связанные с Цири. Фанаты уже отмечают, что автору удалось передать тот самый дух путешествий, опасности и мифической судьбы, которые окружают одну из ключевых героинь саги.

Несмотря на неофициальный статус, эта работа уже завоевала внимание сообщества и могла бы органично вписаться в официальный саундтрек грядущей части.

Напомним, что действия The Witcher 4, согласно официальной информации, развернутся в Ковире — одном из самых загадочных и политически влиятельных регионов Континента. Как может измениться мир игры, что принесёт собой Край стекла и соли — можно узнать в отдельной статье:

Отдельного внимания заслуживает и техническая сторона будущей игры. Переход на Unreal Engine 5 обещает визуальный скачок, но при этом может вызвать серьёзные проблемы на ПК, особенно для систем без современных SSD и мощных GPU. Подробнее об этом — в аналитике:

Релиза The Witcher 4 не стоит ожидать раньше 2027 года. Однако регулярная активность разработчиков в публичном пространстве, интервью и подробная технодемка позволяют надеяться, что разработка проекта движется в стабильном темпе — и, возможно, финальный релиз не так уж и далёк.