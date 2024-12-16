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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 690 оценок

Фанаты считают, что Геральт станет финальным боссом в "Гвинте" в The Witcher 4

butcher69
Новости

"Гвинт", скорее всего вернется в The Witcher 4, а вместе с ним в игре снова появится Геральт. Фанаты предполагают, что он станет финальным соперником в новой версии карточной игры, поскольку Цири продолжит его путь и станет лучшим игроком континента.

«Я не думаю, что кто-то будет разочарован», — заверила исполнительный продюсер Госия Митренга, отвечая на вопрос о возвращении "Гвинта". Директор игры Себастьян Калемба добавил, что разработчики сами любят карточную игру и не могли представить проект без неё.

Со времени последней встречи с Геральтом прошло много лет, и вполне вероятно, что Ведьмак наслаждается заслуженной пенсией, но иногда возвращается к истреблению монстров. Возможно, игроки смогут посетить его особняк, чтобы узнать больше о прошедших годах.

На форумах фанаты обсуждают, что Геральт мог стать «Великим чемпионом Гвинта», обосновавшись в Туссенте. Другие предполагают, что он станет наставником Цири, передав ей навыки игры. Не исключено, что оба сценария сработают: Цири станет мастером, а затем вернётся, чтобы бросить вызов своему учителю.

5
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
hpi

О, догадки фонатов. Понеслась...

7
Кей Овальд

А вот это было бы хорошо.
Но Петухи из CPD наверняка навалят Кринжа.

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Левацкие сценарии не могут раскрыть женского персонажа не обгадив мужского, Джоэл вообще за это клюшкой получил. Если реды для того чтобы раскрыть Цири так же поступать с Геральтом, то желаю всем их будущим играм провал.

1
zolthan qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Так они ж и женский образ обгаживают. Ни одного "левого" женского персонажа, к которому испытывались бы положительные ощущения, я не встречал. Жирные тролли с титьками, хамоватые и вообще всячески неприятные.

2
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Жирные тролли с титьками, хамоватые и вообще всячески неприятные

Это и есть раскрытый женский персонаж по левому.

-2
Кей Овальд qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Праватские. Леватские это про равенство всех, а правацкие про возвышение одной группы (инклюзивные) над другое (нормальные).

1
Чизбургер

хорошо, что я не фанат, не приходится забивать голову всякой бесполезной чушью и догадками

1
zolthan

Это если в игре вообще будет гвинт. Они могут и вообще что-то новое придумать. А вообще, было бы здорово, если бы подобных миниигр было больше. Или не выдумывать велосипед, и ввести и покер, и гвинт.

1
Madiark

После его завалит клюшкой сильная и независимая сири

0
Lexale

Его в начале Эбби клюшкой забьёт, она на лодке с трансом приплывёт не в ту вселенную

0
6363

Идея прикольная..

0
Dmitriy_1981

игра очень уж примитивная, в ней проиграть невозможно практически, и это лишает затею смысла. Иногда кажется, что ИИ в "Ведьмак 3" нарочно тупит и делает ошибки.

-3