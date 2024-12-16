Фанаты считают, что Геральт станет финальным боссом в "Гвинте" в The Witcher 4

"Гвинт", скорее всего вернется в The Witcher 4, а вместе с ним в игре снова появится Геральт. Фанаты предполагают, что он станет финальным соперником в новой версии карточной игры, поскольку Цири продолжит его путь и станет лучшим игроком континента.

«Я не думаю, что кто-то будет разочарован», — заверила исполнительный продюсер Госия Митренга, отвечая на вопрос о возвращении "Гвинта". Директор игры Себастьян Калемба добавил, что разработчики сами любят карточную игру и не могли представить проект без неё.

Со времени последней встречи с Геральтом прошло много лет, и вполне вероятно, что Ведьмак наслаждается заслуженной пенсией, но иногда возвращается к истреблению монстров. Возможно, игроки смогут посетить его особняк, чтобы узнать больше о прошедших годах.

На форумах фанаты обсуждают, что Геральт мог стать «Великим чемпионом Гвинта», обосновавшись в Туссенте. Другие предполагают, что он станет наставником Цири, передав ей навыки игры. Не исключено, что оба сценария сработают: Цири станет мастером, а затем вернётся, чтобы бросить вызов своему учителю.