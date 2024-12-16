Фанаты считают, что Геральт станет финальным боссом в "Гвинте" в The Witcher 4

"Гвинт", скорее всего вернется в The Witcher 4, а вместе с ним в игре снова появится Геральт. Фанаты предполагают, что он станет финальным соперником в новой версии карточной игры, поскольку Цири продолжит его путь и станет лучшим игроком континента.
«Я не думаю, что кто-то будет разочарован», — заверила исполнительный продюсер Госия Митренга, отвечая на вопрос о возвращении "Гвинта". Директор игры Себастьян Калемба добавил, что разработчики сами любят карточную игру и не могли представить проект без неё.
Со времени последней встречи с Геральтом прошло много лет, и вполне вероятно, что Ведьмак наслаждается заслуженной пенсией, но иногда возвращается к истреблению монстров. Возможно, игроки смогут посетить его особняк, чтобы узнать больше о прошедших годах.
На форумах фанаты обсуждают, что Геральт мог стать «Великим чемпионом Гвинта», обосновавшись в Туссенте. Другие предполагают, что он станет наставником Цири, передав ей навыки игры. Не исключено, что оба сценария сработают: Цири станет мастером, а затем вернётся, чтобы бросить вызов своему учителю.
О, догадки фонатов. Понеслась...
А вот это было бы хорошо.
Но Петухи из CPD наверняка навалят Кринжа.
Левацкие сценарии не могут раскрыть женского персонажа не обгадив мужского, Джоэл вообще за это клюшкой получил. Если реды для того чтобы раскрыть Цири так же поступать с Геральтом, то желаю всем их будущим играм провал.
Так они ж и женский образ обгаживают. Ни одного "левого" женского персонажа, к которому испытывались бы положительные ощущения, я не встречал. Жирные тролли с титьками, хамоватые и вообще всячески неприятные.
Это и есть раскрытый женский персонаж по левому.
Праватские. Леватские это про равенство всех, а правацкие про возвышение одной группы (инклюзивные) над другое (нормальные).
хорошо, что я не фанат, не приходится забивать голову всякой бесполезной чушью и догадками
Это если в игре вообще будет гвинт. Они могут и вообще что-то новое придумать. А вообще, было бы здорово, если бы подобных миниигр было больше. Или не выдумывать велосипед, и ввести и покер, и гвинт.
После его завалит клюшкой сильная и независимая сири
Его в начале Эбби клюшкой забьёт, она на лодке с трансом приплывёт не в ту вселенную
Идея прикольная..
игра очень уж примитивная, в ней проиграть невозможно практически, и это лишает затею смысла. Иногда кажется, что ИИ в "Ведьмак 3" нарочно тупит и делает ошибки.