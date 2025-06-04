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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 090 оценок

Фанаты The Witcher 4 расстроены, что новый геймплей - это всего лишь демонстрация технологий

monk70 monk70

Наконец-то мы получили официальный взгляд на The Witcher 4 после месяцев ожидания, что дало нам более 10 минут видео. Однако CDPR недавно подтвердили, что показанное — это не более чем просто технодемка, созданная специально для демонстрации возможностей Unreal Engine 5.

Эта новость расстроила многих поклонников The Witcher 4, поскольку они хотели увидеть реальный взгляд на игру, а не только вертикальный срез. В результате они в комментариях под видео и сообщениях в социальных сетях выразили разочарование и нежелание доверять разработчикам.

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Несмотря на то, что CD Projekt Red подтвердила, что над The ​​Witcher 4 работают одни из лучших талантов в отрасли, многие фанаты отказались доверять команде из-за негативного опыта с The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

По словам CDPR, над The Witcher 4 работают одни из лучших разработчиков в отрасли

Для тех, кто не в курсе, первоначальная демонстрация The Witcher 3 на E3 2014 выглядела намного лучше, чем финальная версия. Вся последующая драма с Cyberpunk 2077 также усложнила для фанатов принятие того, что The Witcher 4 будет выглядеть так же хорошо, как техническая демонстрация.

Кроме того, техническая демонстрация The Witcher 4 работала со скоростью 60 FPS на базовой PS5 с трассировкой лучей, но фанатам трудно поверить, что финальный игровой процесс будет работать так же хорошо без даунгрейда.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Walkan90

А что плохого в том, что вам открыто говорят, что это по сути визуальное представление? Лучше сказать что это геймплей и потом на релизе охать и ахать, что коварные разрабы опять обманули? Игорьков не поймешь чесслово

6
muxamor2011

А чего они хотели если игра в 2029 выходит. реальный геймплей за 4 года до релиза ? смешно. там даже альфа билда еще нет. думаю все находится только на уровне написания документации и подготовки сценария.

4
Janekste
Фанаты The Witcher 4 расстроены

За всех попрошу не говорить. Лично я очень впечатлён этой демкой и её технологиями. Если на релизе хотя бы половина от всего этого останется в игре, тогда это уже будет технологический и графический прорыв для жанра RPG. Таких красивых RPG в мире пока нет.

Для тех, кто не в курсе, первоначальная демонстрация The Witcher 3 на E3 2014 выглядела намного лучше, чем финальная версия.

Я не сказал бы, чтоб прям реально намного лучше, чем финальная. Да, разница есть, но не намного. Не надо тут преувеличивать.

2
Banamba

Они же Смутой вдохновляются?

1
Otavek

CDPR? Не думаю

Real Slim Shady

Такой графен позволить могут себе только Рокстар, полякам ещё расти и расти до реализации такой графики в игру.

1
Indigo Night

Там половина технологий из видео уже доступна на Юнити для любого желающего, остальная будет позже. О какой реализации идёт речь?

VladimiRussia2025

Тянут время,

Eclair_93

АААА. Верните пожалуйста бесполезные высосанные из пальца новости про ГТА6, Ведьмвсрак задолбал уже за 2 дня.

Indigo Night

Так это демонстрация обновления движка Unity на примере Ведьмака 4, а не CD Projekt решила выкатить геймплей. Хотя чего еще ожидать от пней с двумя айку.

Пользователь ВКонтакте

Мнение игроков, строится на мнении игрожуров.
Которые в свою очередь, на стримах, даже настройки графики не могут осилить. // Александр Дельтазавр