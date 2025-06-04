Фанаты The Witcher 4 расстроены, что новый геймплей - это всего лишь демонстрация технологий

Наконец-то мы получили официальный взгляд на The Witcher 4 после месяцев ожидания, что дало нам более 10 минут видео. Однако CDPR недавно подтвердили, что показанное — это не более чем просто технодемка, созданная специально для демонстрации возможностей Unreal Engine 5.

Эта новость расстроила многих поклонников The Witcher 4, поскольку они хотели увидеть реальный взгляд на игру, а не только вертикальный срез. В результате они в комментариях под видео и сообщениях в социальных сетях выразили разочарование и нежелание доверять разработчикам.

Несмотря на то, что CD Projekt Red подтвердила, что над The ​​Witcher 4 работают одни из лучших талантов в отрасли, многие фанаты отказались доверять команде из-за негативного опыта с The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.

Для тех, кто не в курсе, первоначальная демонстрация The Witcher 3 на E3 2014 выглядела намного лучше, чем финальная версия. Вся последующая драма с Cyberpunk 2077 также усложнила для фанатов принятие того, что The Witcher 4 будет выглядеть так же хорошо, как техническая демонстрация.

Кроме того, техническая демонстрация The Witcher 4 работала со скоростью 60 FPS на базовой PS5 с трассировкой лучей, но фанатам трудно поверить, что финальный игровой процесс будет работать так же хорошо без даунгрейда.