Фанаты The Witcher 4 расстроены, что новый геймплей - это всего лишь демонстрация технологий

Наконец-то мы получили официальный взгляд на The Witcher 4 после месяцев ожидания, что дало нам более 10 минут видео. Однако CDPR недавно подтвердили, что показанное — это не более чем просто технодемка, созданная специально для демонстрации возможностей Unreal Engine 5.
Эта новость расстроила многих поклонников The Witcher 4, поскольку они хотели увидеть реальный взгляд на игру, а не только вертикальный срез. В результате они в комментариях под видео и сообщениях в социальных сетях выразили разочарование и нежелание доверять разработчикам.
Несмотря на то, что CD Projekt Red подтвердила, что над The Witcher 4 работают одни из лучших талантов в отрасли, многие фанаты отказались доверять команде из-за негативного опыта с The Witcher 3 и Cyberpunk 2077.
Для тех, кто не в курсе, первоначальная демонстрация The Witcher 3 на E3 2014 выглядела намного лучше, чем финальная версия. Вся последующая драма с Cyberpunk 2077 также усложнила для фанатов принятие того, что The Witcher 4 будет выглядеть так же хорошо, как техническая демонстрация.
Кроме того, техническая демонстрация The Witcher 4 работала со скоростью 60 FPS на базовой PS5 с трассировкой лучей, но фанатам трудно поверить, что финальный игровой процесс будет работать так же хорошо без даунгрейда.
А что плохого в том, что вам открыто говорят, что это по сути визуальное представление? Лучше сказать что это геймплей и потом на релизе охать и ахать, что коварные разрабы опять обманули? Игорьков не поймешь чесслово
А чего они хотели если игра в 2029 выходит. реальный геймплей за 4 года до релиза ? смешно. там даже альфа билда еще нет. думаю все находится только на уровне написания документации и подготовки сценария.
За всех попрошу не говорить. Лично я очень впечатлён этой демкой и её технологиями. Если на релизе хотя бы половина от всего этого останется в игре, тогда это уже будет технологический и графический прорыв для жанра RPG. Таких красивых RPG в мире пока нет.
Я не сказал бы, чтоб прям реально намного лучше, чем финальная. Да, разница есть, но не намного. Не надо тут преувеличивать.
Они же Смутой вдохновляются?
CDPR? Не думаю
Такой графен позволить могут себе только Рокстар, полякам ещё расти и расти до реализации такой графики в игру.
Там половина технологий из видео уже доступна на Юнити для любого желающего, остальная будет позже. О какой реализации идёт речь?
Тянут время,
АААА. Верните пожалуйста бесполезные высосанные из пальца новости про ГТА6, Ведьмвсрак задолбал уже за 2 дня.
Так это демонстрация обновления движка Unity на примере Ведьмака 4, а не CD Projekt решила выкатить геймплей. Хотя чего еще ожидать от пней с двумя айку.
Мнение игроков, строится на мнении игрожуров.
Которые в свою очередь, на стримах, даже настройки графики не могут осилить. // Александр Дельтазавр