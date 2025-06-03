Фанаты в восторге от решения CDPR изменить лицо Цири в The Witcher 4

Презентация The Witcher 4 была, пожалуй, одной из самых громких в игровой индустрии, в основном из-за того, как хорошо относятся к третьей части. Анонс вызвал много положительных впечатлений, но большая часть фэндома была разочарована.
Они были разочарованы, потому что, по их мнению, Цири выглядела скорее мужественно, чем женственно. Теперь, в новом техническом демо, демонстрирующем The Witcher 4 на движке Unreal Engine 5.6, Цири выглядит совсем иначе. Она выглядит ближе к тому, как выглядела в The Witcher 3, что привело фэндом в восторг.
Если раньше фанаты были расстроены, то теперь они в полном восторге от того, что CDPR учитывает их мнение и сделала Цири гораздо более женственной. Сейчас она выглядит близко к тому, как выглядела в The Witcher 3.
Полностью опущены и смягчены скулы. Определенно, она стала более женственной.
Выглядит круто и женственно. Все еще интересно, как они объяснят трансформацию Ведьмака. Возможно, это часть сюжета игры.
— фанаты
гнилая картоха уже повсюду....
Нет, прошу не надо! Я только сейчас смог это выкинуть из головы после просмотра 2-го сезона...
Как по мне и изначальная версия была нормальной, просто более закалённой и побитой жизнью и невзгодами.
Для тебя, любителя побитых жизнью и невзгодами ведьмаков, слегка припухших то ли от зелий, то ли от алкоголя - весемира главным героем сделают )))
факт - вылезая через опу какого-нибудь чудища ты никак не можешь выглядеть красивонамакияженно
полностью согласен! В первом трейлере уже зрелая симпатичная бабища много чего повидавшая, милфа короче:) В новом прям уже красотка, но помоложе. Мне обе версии нравятся
Всё равно не взлетит. В наше время им просто не дадут выпустить адекватную игру с нормальным сюжетом. Всё будет испоганено повесткой.
В принципе, глядя, как имбецилы радуются тому фуфлу, в которое превратилась GTA - не удивлюсь, если и у этой поделки найдутся свои поклонники.
Рано судить то что еще не вышло. Хотя в том что вы говорите есть смысл. Поляки не даром наняли бабу специалиста по инkлюзивности для нового ведьмака. Но как говорится поживем увидим. Надеемся на лучшее, но если будет мусор то это особо не удивит.
Поляки давно прогнулись под глобалистов. И выбор персонажа для их следующей игры как бы говорит сам за себя. Я так понимаю, что им просто приказали сделать сделать страшную бабу главной героиней. И рендеры эти с исправленной внешностью - наверняка враньё. В релизе будет страх и ужас.
В наше время странам, которые лежат под глобалистами, просто запрещено делать нормального белого мужика главным героем. И классические истории, вроде "принц спасает принцессу" - тоже под запретом. В любой современной западной поделке должны быть: гомосятина, страшные мужеподобные феминистки и прочая отвратная дрянь. И непременно негры.
Как современное общество докатилось до такого, и почему зумеры с радостью хавают эту дрянь - решайте сами.
Сама модель персонажа осталась прежней, они заменили лицо, его взяли прямиком из 3 части и адоптировал под MetaHuman.В любом случае до релиза, что то говорит рано.
жена макрона - ведьмак! А все гадали.
Фу сука
Енефер?
Выглядит лучше, уже не алкоголичка, но всё равно есть над чем работать.
Теперь выглядит как портовая потаскуха которая за гроши у краснолюда отсасывает)
Форма лица стала получше да, возможно, но вот няшь мяшь намакияженный, ну эт ваще не то, кто хочет модами так догнать может себе, но камон, там жеж лютое средневековье и она отнюдь не в замке сидит с магичками магию изучает, а по канализациям и прочим чудищь гоняет, ну не может она красивоняшненько выглядеть, изначальный вариант явно реальнее, а вот то что сейчас... ну такое, для 34правила пойдет
Фанатам на что то дрочить надо.
Прикрепите ей ыбальник няшной вайфы. И жопу латексом обтените, как в стеллар блэйде.
Лучше бы педиков добавили!
Так Цыря же и есть педик! Ты книг не читал?
По книгам Цири к гетеро гораздо больше склонна. В конце книг ей Галахад понравился.
Оно не знало о таком факте жизни..))
Так гораздо лучше, она хотя бы похожа на себя, а не на тетку покусанную ботексом.
Положительные изменения есть, но над моделью лица серьёзно ещё нужно работать, чтобы Цири была похожа на девушку лет 24 - 25 с эльфийским геном старшей крови, а не на транса.
То что изменили, молодцы! Главное прислушиваться к мнению фанатов и в целом игроков)
Сделали фотомодельную внешность человеку, который треть своей жизни в крови и кишках людей и монстров ходит, молодцы.
Ну ты рукоблуд несчастный, не знающий что бабы красятся по пол часа даже когда картошку копать идут ))
глянул презентацию, жестко надристали, целый унитаз мыла и блума