Фанаты в восторге от решения CDPR изменить лицо Цири в The Witcher 4

Презентация The Witcher 4 была, пожалуй, одной из самых громких в игровой индустрии, в основном из-за того, как хорошо относятся к третьей части. Анонс вызвал много положительных впечатлений, но большая часть фэндома была разочарована.

Они были разочарованы, потому что, по их мнению, Цири выглядела скорее мужественно, чем женственно. Теперь, в новом техническом демо, демонстрирующем The Witcher 4 на движке Unreal Engine 5.6, Цири выглядит совсем иначе. Она выглядит ближе к тому, как выглядела в The Witcher 3, что привело фэндом в восторг.

Если раньше фанаты были расстроены, то теперь они в полном восторге от того, что CDPR учитывает их мнение и сделала Цири гораздо более женственной. Сейчас она выглядит близко к тому, как выглядела в The Witcher 3.

Полностью опущены и смягчены скулы. Определенно, она стала более женственной.



Выглядит круто и женственно. Все еще интересно, как они объяснят трансформацию Ведьмака. Возможно, это часть сюжета игры.

— фанаты