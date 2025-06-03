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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 057 оценок

Фанаты в восторге от решения CDPR изменить лицо Цири в The Witcher 4

Gruz_ Gruz_

Презентация The Witcher 4 была, пожалуй, одной из самых громких в игровой индустрии, в основном из-за того, как хорошо относятся к третьей части. Анонс вызвал много положительных впечатлений, но большая часть фэндома была разочарована.

Они были разочарованы, потому что, по их мнению, Цири выглядела скорее мужественно, чем женственно. Теперь, в новом техническом демо, демонстрирующем The Witcher 4 на движке Unreal Engine 5.6, Цири выглядит совсем иначе. Она выглядит ближе к тому, как выглядела в The Witcher 3, что привело фэндом в восторг.

Если раньше фанаты были расстроены, то теперь они в полном восторге от того, что CDPR учитывает их мнение и сделала Цири гораздо более женственной. Сейчас она выглядит близко к тому, как выглядела в The Witcher 3.

Полностью опущены и смягчены скулы. Определенно, она стала более женственной.

Выглядит круто и женственно. Все еще интересно, как они объяснят трансформацию Ведьмака. Возможно, это часть сюжета игры.

— фанаты

27
70
Комментарии: 70
Ваш комментарий
Footmob
23
Даздрасен Дыклоп
6
Саша Борцов Даздрасен Дыклоп

гнилая картоха уже повсюду....

1
Tiktotayou124

Нет, прошу не надо! Я только сейчас смог это выкинуть из головы после просмотра 2-го сезона...

1
borsic

Как по мне и изначальная версия была нормальной, просто более закалённой и побитой жизнью и невзгодами.

15
Саша Борцов

Для тебя, любителя побитых жизнью и невзгодами ведьмаков, слегка припухших то ли от зелий, то ли от алкоголя - весемира главным героем сделают )))

6
LexxSentano

факт - вылезая через опу какого-нибудь чудища ты никак не можешь выглядеть красивонамакияженно

2
SaDaR

полностью согласен! В первом трейлере уже зрелая симпатичная бабища много чего повидавшая, милфа короче:) В новом прям уже красотка, но помоложе. Мне обе версии нравятся

Ahnx

Всё равно не взлетит. В наше время им просто не дадут выпустить адекватную игру с нормальным сюжетом. Всё будет испоганено повесткой.

В принципе, глядя, как имбецилы радуются тому фуфлу, в которое превратилась GTA - не удивлюсь, если и у этой поделки найдутся свои поклонники.

11
Влад Корвин

Рано судить то что еще не вышло. Хотя в том что вы говорите есть смысл. Поляки не даром наняли бабу специалиста по инkлюзивности для нового ведьмака. Но как говорится поживем увидим. Надеемся на лучшее, но если будет мусор то это особо не удивит.

Ahnx Влад Корвин

Поляки давно прогнулись под глобалистов. И выбор персонажа для их следующей игры как бы говорит сам за себя. Я так понимаю, что им просто приказали сделать сделать страшную бабу главной героиней. И рендеры эти с исправленной внешностью - наверняка враньё. В релизе будет страх и ужас.

В наше время странам, которые лежат под глобалистами, просто запрещено делать нормального белого мужика главным героем. И классические истории, вроде "принц спасает принцессу" - тоже под запретом. В любой современной западной поделке должны быть: гомосятина, страшные мужеподобные феминистки и прочая отвратная дрянь. И непременно негры.

Как современное общество докатилось до такого, и почему зумеры с радостью хавают эту дрянь - решайте сами.

1
Влад Корвин Ahnx

Сама модель персонажа осталась прежней, они заменили лицо, его взяли прямиком из 3 части и адоптировал под MetaHuman.В любом случае до релиза, что то говорит рано.

FuzzyLysanderius
9
Саша Борцов

жена макрона - ведьмак! А все гадали.

3
PatronizingUnferth

Фу сука

hpi

Енефер?

Кей Овальд

Выглядит лучше, уже не алкоголичка, но всё равно есть над чем работать.

8
Даздрасен Дыклоп

Теперь выглядит как портовая потаскуха которая за гроши у краснолюда отсасывает)

8
LexxSentano

Форма лица стала получше да, возможно, но вот няшь мяшь намакияженный, ну эт ваще не то, кто хочет модами так догнать может себе, но камон, там жеж лютое средневековье и она отнюдь не в замке сидит с магичками магию изучает, а по канализациям и прочим чудищь гоняет, ну не может она красивоняшненько выглядеть, изначальный вариант явно реальнее, а вот то что сейчас... ну такое, для 34правила пойдет

3
Даздрасен Дыклоп LexxSentano

Фанатам на что то дрочить надо.

2
Даздрасен Дыклоп

Прикрепите ей ыбальник няшной вайфы. И жопу латексом обтените, как в стеллар блэйде.

6
MаnGo

Лучше бы педиков добавили!

6
Авраам Линкольн

Так Цыря же и есть педик! Ты книг не читал?

1
multinet Авраам Линкольн

По книгам Цири к гетеро гораздо больше склонна. В конце книг ей Галахад понравился.

Krendelll Авраам Линкольн

Оно не знало о таком факте жизни..))

Влад Корвин

Так гораздо лучше, она хотя бы похожа на себя, а не на тетку покусанную ботексом.

4
multinet

Положительные изменения есть, но над моделью лица серьёзно ещё нужно работать, чтобы Цири была похожа на девушку лет 24 - 25 с эльфийским геном старшей крови, а не на транса.

Misha Mi

То что изменили, молодцы! Главное прислушиваться к мнению фанатов и в целом игроков)

3
pilko

Сделали фотомодельную внешность человеку, который треть своей жизни в крови и кишках людей и монстров ходит, молодцы.

1
Krendelll pilko

Ну ты рукоблуд несчастный, не знающий что бабы красятся по пол часа даже когда картошку копать идут ))

Tommy.

глянул презентацию, жестко надристали, целый унитаз мыла и блума

3
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