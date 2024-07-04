Филипп Вебер, старший квест-дизайнер Cyberpunk 2077, стал нарративным директором следующей The Witcher

На недавно прошедшей выставке gamescom latam младший менеджер CD Projekt Red Павел Саско раскрыл новые закулисные подробности касательно Озоба Бозо, проказливого антиутопического клоуна и глава банды «Бозо» в Cyberpunk 2077, который был придуман Дэйвом "Азагалом" Пазосом в начале 90-х годов.

По словам разработчика, над внешностью персонажа работали два дизайнера-ветерана из CD Projekt Red, причем один из них не так давно присоединился к команде The Witcher 4: это Филипп Вебер, в прошлом старший квест-дизайнер Cyberpunk 2077, а ныне занимающий должность нарративного директора в Polaris.

При создании квеста Озоба я пообщался с дизайнером квестов Деспиной Анетаки, уроженкой Греции, которая просто великолепна в своем деле, и старшим квест-дизайнером Филиппом Вебером, который сейчас является нарративным директором Project Polaris - следующей части The Witcher. Собрал всю информацию, которую смог найти, я попросил их придумать квест для этого персонажа, - рассказал Саско.

The Witcher 4 станет первой частью совершенно новой трилогииот компании CD Projekt Red, которая, однако, является лишь одним из составляющих будущих проектов, запланированных на ближайшие несколько лет. В их число входят сиквел Cyberpunk 2077 и различные спин-оффы серии "Ведьмак".

О сроках выхода новой ведьмачьей саги пока ничего не известно, но руководство CDPR сообщило, что после того, как выйдет первая игра, две другие части запланированной трилогии увидят свет в течение шести лет.