Геймдиректор The Witcher 4: "Превзойти третью часть невозможно, но студия стремится создать достойное продолжение"

Как стало известно, недавно один из игроков выразил в соцсетях мнение, что ничто не сможет превзойти The Witcher 3: Wild Hunt, особенно с учетом дополнений.

На его сообщение неожиданно ответил геймдиректор The Witcher 4 Себастьян Калемба. Разработчик согласился с тем, что превзойти третью часть практически невозможно, однако студия и разработчики намерены сделать достойное продолжение игры:

Мы не собираемся её превзойти, поскольку мы все еще гордимся тем, что сделали тогда. Наша цель — по крайней мере соответствовать этому наследию, и единственный способ для нас это сделать — оставаться верными тому, что делает Ведьмака тем, чем он является, и просто стараться создать лучшую игру из возможных!

По всей видимости в CD Projekt RED осознают, что третья часть была своего рода magnum opus студии, превзойти которую будет невероятно трудно, если вообще возможно.

Недавно стало известно о том, что The Witcher 4 перешла стадию полномасштабного производства.