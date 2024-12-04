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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 552 оценки

Геймдиректор The Witcher 4: "Превзойти третью часть невозможно, но студия стремится создать достойное продолжение"

AceTheKing
Новости

Как стало известно, недавно один из игроков выразил в соцсетях мнение, что ничто не сможет превзойти The Witcher 3: Wild Hunt, особенно с учетом дополнений.

На его сообщение неожиданно ответил геймдиректор The Witcher 4 Себастьян Калемба. Разработчик согласился с тем, что превзойти третью часть практически невозможно, однако студия и разработчики намерены сделать достойное продолжение игры:

Мы не собираемся её превзойти, поскольку мы все еще гордимся тем, что сделали тогда. Наша цель — по крайней мере соответствовать этому наследию, и единственный способ для нас это сделать — оставаться верными тому, что делает Ведьмака тем, чем он является, и просто стараться создать лучшую игру из возможных!

По всей видимости в CD Projekt RED осознают, что третья часть была своего рода magnum opus студии, превзойти которую будет невероятно трудно, если вообще возможно.

Недавно стало известно о том, что The Witcher 4 перешла стадию полномасштабного производства.

-4
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

У Квентина Тарантино спрашивают: «Вас не смущает, что Вы не сняли ничего лучше «Криминального Чтива»?
Квентин в ответ: «А кто снял?» // Артём Артамонов

9
NochnoiGid

Ну, когда сам разраб заявляет, что их предыдущая часть лучше, чем то, что они делают... Т.е. теперь тактика иная? Занижать ожидания, что бы не вышло как с КП2077? :)

6
Hog2012

В смысле? Делаете более живой мир с качественными побочками, ну и каких нибудь простеньких генерируемых квестов на охоту/спасение и т.п. для разнообразия. Как говорится, было бы желание.

3
ZAUSA

А что невозможно превзойти? Вопросики по всей карте? Сундуки на Скеллиге и по всей игре? Собирание бесполезного мусора? Унылую однообразную боевую систему? Основной сюжет с Цири и войной? Многое хорошее можно повторить или сделать не хуже.

3
My life is a game

Как много новостей резко от них, хотя бы хоть какой то тизер показали тогда что ли
А так вода вода вода

1
Axel Denisenko
Как много новостей резко от них, хотя бы хоть какой то тизер показали тогда что ли

Эти новости просто растянули на насколько статей, потому что совсем недавно у CD Projekt RED была отчётная конференция.

Самое сложное написать нормальный, интересный и захватывающий сценарий, а посадить 500+ обезьянок которые будут создавать и наполнять уровни, это не так уж и сложно.

Я уверен, что CD Projekt RED будут переписывать и видоизменять движок UE, как это делают крупные компании вроде NetherRealm Studios (Mortal Kombat), когда от самого движка UE остаётся 35-42%, а остальное код и технологии которые нужны именно им. Поэтому все серии Mortal Kombat выходят на движках предыдущего поколения, которые уже не поддерживаются, но в их игре работают на все 100%.

The Witcher 4 выйдет минимум через 3 года, когда будет уже UE 6, а нынешние технологии претерпят значительные улучшения. Стабильность работы Nanite и Lumen уже терпимая и каждый крупный патч стабильно улучшается, так что возможно персонажи и окружение будут бомбические... конечно если они захотят в реализм, а не как последний Dragon Age: The Veilguard.

Так что, скорее всего они не видят сейчас смысла показывать какие-то наработки, если не уверены, что это войдёт в итоговую игру. Как S.T.A.L.K.E.R. 2 c мемным батоном, который отдельно смотрится великолепно, а в игре ничего выдающегося.

1
2dspace

Неспроста ведь и сам Маэстро Сапковский вдруг выпустил книгу приквел о молодом Геральте, причем с таким подхалимством в сторону серии игр. А до этого аниме о молодом Весимире вышло. Есть ли в этом какой-то намёк и подготовка зрителя, что Ведьмак 4 будет предысторией всей трилогии? - Непонятно, но очень интересно. Слишком рискованно.

1
NochnoiGid

Почему рискованно?

0
2dspace NochnoiGid

Приквелы всегда риск и к ним изначально многие относятся скептически. Всегда хочется продолжения. Но вот Ведьмаку сам Бог велел делать предысторию всего. Задолго до событий, даже до рождения Геральта можно.

0
Hog2012

Так это уже давно понятно было, что четвёрка будет про время расцвета ведьмаков. Там мы и со старыми героями пересечёмся, и при этом сможем создать собственного ведьмака. Да и проблем с "отсутствием монстров" не будет (их там было намного больше, как по количеству так и видов).

0
NochnoiGid 2dspace

Всё ещё не понял, в чём риск. Лично по твоему мнению.

0
2dspace NochnoiGid

В том, что у игры до выхода может появиться много недовольных. Кто хотел продолжения. И это будут возмущения. Негативные комменты. В случае продолжения после финала 3-й части - такое исключено.

0
UnsophisticatedEleazar

В смысле? Бюджеты у вас раздулись до АААА уровня. Опытная команда в наличии.
Не спешите как с кибером, и будет 12/10

1
Макс Макс 007
0
PitiableScorpion

не делайте только бабу -ПОЖАЛУЙСТА -главным героем и пускай мир будет не больше - а еще более живой - с разнообразным контентом -возможностью построить хату - собрать банду или возглавить какую нибудь войнушку со штурмом замка в любой провинции

0
Пользователь ВКонтакте

Возьмака можно было превзойти уже в киберпанке. Но получилось как всегда. И теперь старайтесь не старайтесь - ничего не выйдет // Александр Ковалёв

-1
Пользователь ВКонтакте

Что получилось как всегда, получить культовость? // Денис Свинцов

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Х..юльтовость. До сих пор все помнят, как епичьно обделались. Ну кроме тебя, золотая рыбка // Александр Ковалёв

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ахах. Рыбка говоришь. А у Ведьмака нормальный старт был, не помнишь, а? Но это все равно не отменяет факта, что и КП стал культом // Денис Свинцов

1
-zotik- Пользователь ВКонтакте

Впервые слышу что кто то назвал кп77 культовым) культ(секта) у ведьмака есть,но в чем культовость кибербага?))

0
Legion Gothic

Хз.. Для меня Киберпанк был интереснее чем Ведьмак 3. Так же первая часть Ведьмака мне больше понравилась. И вообще Ведьмаку до Готики и Свитков далеко.

-1