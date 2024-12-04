Геймдиректор The Witcher 4: "Превзойти третью часть невозможно, но студия стремится создать достойное продолжение"

Как стало известно, недавно один из игроков выразил в соцсетях мнение, что ничто не сможет превзойти The Witcher 3: Wild Hunt, особенно с учетом дополнений.
На его сообщение неожиданно ответил геймдиректор The Witcher 4 Себастьян Калемба. Разработчик согласился с тем, что превзойти третью часть практически невозможно, однако студия и разработчики намерены сделать достойное продолжение игры:
Мы не собираемся её превзойти, поскольку мы все еще гордимся тем, что сделали тогда. Наша цель — по крайней мере соответствовать этому наследию, и единственный способ для нас это сделать — оставаться верными тому, что делает Ведьмака тем, чем он является, и просто стараться создать лучшую игру из возможных!
По всей видимости в CD Projekt RED осознают, что третья часть была своего рода magnum opus студии, превзойти которую будет невероятно трудно, если вообще возможно.
Недавно стало известно о том, что The Witcher 4 перешла стадию полномасштабного производства.
У Квентина Тарантино спрашивают: «Вас не смущает, что Вы не сняли ничего лучше «Криминального Чтива»?
Квентин в ответ: «А кто снял?» // Артём Артамонов
Ну, когда сам разраб заявляет, что их предыдущая часть лучше, чем то, что они делают... Т.е. теперь тактика иная? Занижать ожидания, что бы не вышло как с КП2077? :)
В смысле? Делаете более живой мир с качественными побочками, ну и каких нибудь простеньких генерируемых квестов на охоту/спасение и т.п. для разнообразия. Как говорится, было бы желание.
А что невозможно превзойти? Вопросики по всей карте? Сундуки на Скеллиге и по всей игре? Собирание бесполезного мусора? Унылую однообразную боевую систему? Основной сюжет с Цири и войной? Многое хорошее можно повторить или сделать не хуже.
Как много новостей резко от них, хотя бы хоть какой то тизер показали тогда что ли
А так вода вода вода
Эти новости просто растянули на насколько статей, потому что совсем недавно у CD Projekt RED была отчётная конференция.
Самое сложное написать нормальный, интересный и захватывающий сценарий, а посадить 500+ обезьянок которые будут создавать и наполнять уровни, это не так уж и сложно.
Я уверен, что CD Projekt RED будут переписывать и видоизменять движок UE, как это делают крупные компании вроде NetherRealm Studios (Mortal Kombat), когда от самого движка UE остаётся 35-42%, а остальное код и технологии которые нужны именно им. Поэтому все серии Mortal Kombat выходят на движках предыдущего поколения, которые уже не поддерживаются, но в их игре работают на все 100%.
The Witcher 4 выйдет минимум через 3 года, когда будет уже UE 6, а нынешние технологии претерпят значительные улучшения. Стабильность работы Nanite и Lumen уже терпимая и каждый крупный патч стабильно улучшается, так что возможно персонажи и окружение будут бомбические... конечно если они захотят в реализм, а не как последний Dragon Age: The Veilguard.
Так что, скорее всего они не видят сейчас смысла показывать какие-то наработки, если не уверены, что это войдёт в итоговую игру. Как S.T.A.L.K.E.R. 2 c мемным батоном, который отдельно смотрится великолепно, а в игре ничего выдающегося.
Неспроста ведь и сам Маэстро Сапковский вдруг выпустил книгу приквел о молодом Геральте, причем с таким подхалимством в сторону серии игр. А до этого аниме о молодом Весимире вышло. Есть ли в этом какой-то намёк и подготовка зрителя, что Ведьмак 4 будет предысторией всей трилогии? - Непонятно, но очень интересно. Слишком рискованно.
Почему рискованно?
Приквелы всегда риск и к ним изначально многие относятся скептически. Всегда хочется продолжения. Но вот Ведьмаку сам Бог велел делать предысторию всего. Задолго до событий, даже до рождения Геральта можно.
Так это уже давно понятно было, что четвёрка будет про время расцвета ведьмаков. Там мы и со старыми героями пересечёмся, и при этом сможем создать собственного ведьмака. Да и проблем с "отсутствием монстров" не будет (их там было намного больше, как по количеству так и видов).
Всё ещё не понял, в чём риск. Лично по твоему мнению.
В том, что у игры до выхода может появиться много недовольных. Кто хотел продолжения. И это будут возмущения. Негативные комменты. В случае продолжения после финала 3-й части - такое исключено.
В смысле? Бюджеты у вас раздулись до АААА уровня. Опытная команда в наличии.
Не спешите как с кибером, и будет 12/10
не делайте только бабу -ПОЖАЛУЙСТА -главным героем и пускай мир будет не больше - а еще более живой - с разнообразным контентом -возможностью построить хату - собрать банду или возглавить какую нибудь войнушку со штурмом замка в любой провинции
Возьмака можно было превзойти уже в киберпанке. Но получилось как всегда. И теперь старайтесь не старайтесь - ничего не выйдет // Александр Ковалёв
Что получилось как всегда, получить культовость? // Денис Свинцов
Х..юльтовость. До сих пор все помнят, как епичьно обделались. Ну кроме тебя, золотая рыбка // Александр Ковалёв
Ахах. Рыбка говоришь. А у Ведьмака нормальный старт был, не помнишь, а? Но это все равно не отменяет факта, что и КП стал культом // Денис Свинцов
Впервые слышу что кто то назвал кп77 культовым) культ(секта) у ведьмака есть,но в чем культовость кибербага?))
Хз.. Для меня Киберпанк был интереснее чем Ведьмак 3. Так же первая часть Ведьмака мне больше понравилась. И вообще Ведьмаку до Готики и Свитков далеко.