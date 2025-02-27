Геймеры заметили, что CDPR обновила внешность Цири - теперь она похожа на саму себя в Ведьмаке 3

Фанаты критиковали Цири за то, что она взяла на себя ведущую роль в будущих играх серии «Ведьмак», а также за ее обновленную модель лица. Они жаловались, что новая модель Цири совсем не похожа на предыдущую.

Однако CDPR опубликовали новые закулисные кадры из трейлера, которые, по-видимому, показывают обновленную версию модели Цири. Фанаты указали на разницу, заявив, что новая модель гораздо больше похожа на ее внешность в Ведьмаке 3 и значительно улучшена по сравнению с первоначальным трейлером.

Один фанат заметил, что структура лица Цири полностью изменилась. Он добавил, что изменение произошло из-за давления геймеров.

Другой фанат углубился в различия, подразумевая, что CDPR изменили большую часть черт лица Цири, изменив форму ее носа и верхней губы, а также переделав ее брови.

Хотя изменения заметны, это может быть связано с разницей в освещении между обновленными кадрами и первоначальным трейлером. Однако важно отметить, что это не первый раз, когда мы видим такую ​​огромную разницу в моделях персонажей.

CDPR изначально показали совершенно другую модель лица Геральта по сравнению с его финальной версией. Предполагается, что после выхода игрового процесса The Witcher 4 Цири будет выглядеть еще лучше.