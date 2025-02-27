Геймеры заметили, что CDPR обновила внешность Цири - теперь она похожа на саму себя в Ведьмаке 3

Фанаты критиковали Цири за то, что она взяла на себя ведущую роль в будущих играх серии «Ведьмак», а также за ее обновленную модель лица. Они жаловались, что новая модель Цири совсем не похожа на предыдущую.
Однако CDPR опубликовали новые закулисные кадры из трейлера, которые, по-видимому, показывают обновленную версию модели Цири. Фанаты указали на разницу, заявив, что новая модель гораздо больше похожа на ее внешность в Ведьмаке 3 и значительно улучшена по сравнению с первоначальным трейлером.
Один фанат заметил, что структура лица Цири полностью изменилась. Он добавил, что изменение произошло из-за давления геймеров.
Другой фанат углубился в различия, подразумевая, что CDPR изменили большую часть черт лица Цири, изменив форму ее носа и верхней губы, а также переделав ее брови.
Хотя изменения заметны, это может быть связано с разницей в освещении между обновленными кадрами и первоначальным трейлером. Однако важно отметить, что это не первый раз, когда мы видим такую огромную разницу в моделях персонажей.
CDPR изначально показали совершенно другую модель лица Геральта по сравнению с его финальной версией. Предполагается, что после выхода игрового процесса The Witcher 4 Цири будет выглядеть еще лучше.
Разница есть, но возможно это действительно кажется. Пока Обоссанные Петухи не уволят спеца по повесточке никаких положительных изменений не будет.
После успеха фильма с Соником стало не зазорно обновить лицо героя после первой демонстрации.
Вот что Трамп животворящий делает, даже ведьмачка из зопоя вышла!
Скоро трампушка третью мировую устроит?
Просто другое освещение, ракурс, и без фишая, и вообще что тот что этот дизайны сиджи на аутсорсе, это не работа художников и дизайнеров сдпр и к игровой модельке не имеет отношения
Другое дело, сделали более милашкой.
То ли тролли в комментах сидят то ли слепые,разницы они не видят.
бургероприёмник розоволосых фем-активисток и представлять не надо
Нет, фанаты критиковали это roвнo за неканоничность и невозможность. Ничего не изменилось - это все ещё roвнo // Александр Ковалёв
Итак... Теперь уже не важно, было изменение Цири повесточкой на самом деле или нет. Но теперь все будут радоваться победе над повесточной корпорацией CD Project.
Да это секта просто, увидели модельку которая им не понравилась, всё повестка ,что у людей в головах хлебушек походу))))
А где?
Нужна отдельная новость, где "геймеры не заметили разницы".
Геральта в финальной версии состарили тоже по требованиям? Или Йен (если кто помнит, Йен была значительно няшнее в трейлере)? Ох уж эти инет бойцы, вечно делают вид, что они matters =)
одна и та же модель просто ракурс другой, новости из воздуха уже делают
ничего они не меняли. а борцуны уже радуются, что победили. как легко людишками манипулировать, однако
Сколько нытиков то было 🤦 // Артём Савельев
Прям таки огромную. Прям два разных человека.
Я не вижу разницы) Это как в меме - "это две одинаковые картинки" ))) Ну не вижу яяяяя)
Не похожа! Стало ещё хуже! Теперь она похожа на трансгендерного мужика! Фу, мля! СжвД Проджект ПЕДы продолжают себя закапывать! Увольте Мерри Кенни, тогда и поговорим!