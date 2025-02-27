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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 937 оценок

Геймеры заметили, что CDPR обновила внешность Цири - теперь она похожа на саму себя в Ведьмаке 3

monk70
Новости

Фанаты критиковали Цири за то, что она взяла на себя ведущую роль в будущих играх серии «Ведьмак», а также за ее обновленную модель лица. Они жаловались, что новая модель Цири совсем не похожа на предыдущую.

Однако CDPR опубликовали новые закулисные кадры из трейлера, которые, по-видимому, показывают обновленную версию модели Цири. Фанаты указали на разницу, заявив, что новая модель гораздо больше похожа на ее внешность в Ведьмаке 3 и значительно улучшена по сравнению с первоначальным трейлером.

Один фанат заметил, что структура лица Цири полностью изменилась. Он добавил, что изменение произошло из-за давления геймеров.

Другой фанат углубился в различия, подразумевая, что CDPR изменили большую часть черт лица Цири, изменив форму ее носа и верхней губы, а также переделав ее брови.

Хотя изменения заметны, это может быть связано с разницей в освещении между обновленными кадрами и первоначальным трейлером. Однако важно отметить, что это не первый раз, когда мы видим такую ​​огромную разницу в моделях персонажей.

CDPR изначально показали совершенно другую модель лица Геральта по сравнению с его финальной версией. Предполагается, что после выхода игрового процесса The Witcher 4 Цири будет выглядеть еще лучше.

Первая модель лица Геральта в начальном трейлере Ведьмака 3
Первая модель лица Геральта в начальном трейлере Ведьмака 3
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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Кей Овальд

Разница есть, но возможно это действительно кажется. Пока Обоссанные Петухи не уволят спеца по повесточке никаких положительных изменений не будет.

14
Molnenosec

После успеха фильма с Соником стало не зазорно обновить лицо героя после первой демонстрации.

7
Большая Флейта

Вот что Трамп животворящий делает, даже ведьмачка из зопоя вышла!

2
fr54gh

Скоро трампушка третью мировую устроит?

-4
Tommy.

Просто другое освещение, ракурс, и без фишая, и вообще что тот что этот дизайны сиджи на аутсорсе, это не работа художников и дизайнеров сдпр и к игровой модельке не имеет отношения

2
NikitaMin55

Другое дело, сделали более милашкой.

0
Vantor

То ли тролли в комментах сидят то ли слепые,разницы они не видят.

0
пекабир

бургероприёмник розоволосых фем-активисток и представлять не надо

0
Пользователь ВКонтакте

Нет, фанаты критиковали это roвнo за неканоничность и невозможность. Ничего не изменилось - это все ещё roвнo // Александр Ковалёв

0
UnsophisticatedEleazar

Итак... Теперь уже не важно, было изменение Цири повесточкой на самом деле или нет. Но теперь все будут радоваться победе над повесточной корпорацией CD Project.

-1
Денис Сидоров 5

Да это секта просто, увидели модельку которая им не понравилась, всё повестка ,что у людей в головах хлебушек походу))))

1
ZAUSA

А где?

Нужна отдельная новость, где "геймеры не заметили разницы".

-1
Mankar Camoran
Первая модель лица Геральта в начальном трейлере Ведьмака 3

Геральта в финальной версии состарили тоже по требованиям? Или Йен (если кто помнит, Йен была значительно няшнее в трейлере)? Ох уж эти инет бойцы, вечно делают вид, что они matters =)

-1
OilStox2

одна и та же модель просто ракурс другой, новости из воздуха уже делают

-1
PeakyUrias

ничего они не меняли. а борцуны уже радуются, что победили. как легко людишками манипулировать, однако

-1
Пользователь ВКонтакте

Сколько нытиков то было 🤦 // Артём Савельев

-1
Spillik
такую ​​огромную разницу

Прям таки огромную. Прям два разных человека.

-5
Лев Макридичев

Я не вижу разницы) Это как в меме - "это две одинаковые картинки" ))) Ну не вижу яяяяя)

-7
Авраам Линкольн
Геймеры заметили, что CDPR обновила внешность Цири - теперь она похожа на саму себя в Ведьмаке 3

Не похожа! Стало ещё хуже! Теперь она похожа на трансгендерного мужика! Фу, мля! СжвД Проджект ПЕДы продолжают себя закапывать! Увольте Мерри Кенни, тогда и поговорим!

-7