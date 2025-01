Генеральный директор CD Projekt Red заявил, что студия не сотрудничает с Sweet Baby Inc.

Как вы знаете, первый трейлер The Witcher 4 от CD Projekt Red, представленный на The Game Awards 2024, подвергается критике со стороны тех, кто посчитал выбор Цири в качестве главной героини woke-элементом, несмотря на то, что из The Witcher 3 Wild Hunt было совершенно ясно, что если четвертая часть будет продолжением, то именно она станет героиней этого приключения.

Среди обвинений, выдвинутых против польской студии, есть и обвинение в сотрудничестве с Sweet Baby Inc., компанией, которая занимается консалтингом по вопросам инклюзивности в секторе видеоигр. Михал Новаковски, генеральный директор CD Projekt, опроверг какую-либо причастность Sweet Baby Inc. к новой игре, отвечая на очередную провокацию под его постом на X, в котором он вспомнил о грядущем 10-летнем юбилее The Witcher 3 (он придется на 15 мая).

Мы не работаем и никогда не работали со Sweet Baby. На самом деле, мы даже не слышали о них до недавнего времени. Плюс, мы не потеряли никаких "крупных разработчиков", как вы говорите.

Учитывая, что это говорит генеральный директор CD Projekt Red, он точно знает, с кем его студия сотрудничает в разработке игры. В конце концов, Sweet Baby Inc. — это просто консалтинговая компания, не имеющая реальной власти навязывать свои решения проектам, особенно проектам крупных издательств. Если посмотреть на её портфолио, то там нет ни одной игры CD Projekt Red, в то время как есть, например, недавняя God of War от Sony Santa Monica, Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games, а также будущая Marvel's Wolverine, также от Insomniac.