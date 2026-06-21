Глава CD Projekt считает, что игры, полностью созданные ИИ, неизбежны - но сам не верит в их будущее

Совместный генеральный директор CD Projekt Михал Новаковский заявил, что полностью созданные искусственным интеллектом игры — это вопрос времени. По его словам, он уже общался с руководителями студий, которые делают ставку почти исключительно на генеративный ИИ.

Один из таких разработчиков рассказал Новаковскому, что способен создавать десятки прототипов за считанные недели, быстро отбирать лучшие идеи и выпускать готовые проекты в крайне сжатые сроки. Однако глава CD Projekt относится к подобному подходу скептически.

По его мнению, игровая индустрия и без того переживает жесточайшую конкуренцию за внимание аудитории. Каждый год выходят тысячи игр, которые соперничают не только друг с другом, но и с фильмами, сериалами и социальными сетями.

Новаковский считает, что добиться успеха по-прежнему можно лишь с проектом, у которого есть свежая идея, собственный характер и «душа». Именно поэтому он сомневается, что полностью сгенерированные ИИ игры станут тем направлением, за которым будущее индустрии.

Заявление особенно интересно на фоне того, что CD Projekt сейчас работает сразу над несколькими крупными проектами, включая The Witcher 4 и продолжение Cyberpunk 2077, и пока не планирует перекладывать создание своих игр на искусственный интеллект.