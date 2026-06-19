Глава CDPR надеется, что Ведьмак 4 вернет доверие фанатов, которых разочаровал запуск Cyberpunk 2077

Прошло более пяти лет с момента провального запуска Cyberpunk 2077, но в CD Projekt Red эту главу всё ещё не считают закрытой.

Соруководитель студии Михал Новаковский честно признал: несмотря на масштабные исправления, регулярные обновления и высокооценённое дополнение «Призрачная свобода», компании не удалось полностью вернуть доверие всех игроков. «Запуск Cyberpunk 2077 стал для нас тяжёлым ударом. Мы очень дорожили своей репутацией и приложили колоссальные усилия, чтобы исправить ситуацию. В итоге игра значительно улучшилась, получила хорошие отзывы и разошлась тиражом более 35 миллионов копий. Тем не менее последствия того релиза до сих пор ощущаются», — отметил Новаковский.

Сейчас студия смотрит вперёд и возлагает большие надежды на Ведьмака 4. По словам Новаковского, именно новая часть легендарной серии должна помочь вернуть часть разочарованных фанатов. Если же этого не произойдёт, компания готова продолжать доказывать свою состоятельность следующими проектами.

Особенно сильной стала его фраза: «Я не уверен на сто процентов, что мы полностью прошли путь искупления. Думаю, доверие некоторых людей мы потеряли навсегда, и это справедливо».