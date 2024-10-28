Главе CD Projekt "не терпится" рассказать о будущем The Witcher 4, но только когда "придет время"

В выходные CD Projekt RED отметила очередную годовщину первого The Witcher - дебютировавшая 26 октября 2007 года экшен-РПГ, созданная по мотивам романов Анджея Сапковского, сыграла ключевую роль в становлении польской студии.
На эту новость откликнулись некоторые сотрудники CD Projekt RED, которые не только рассказали о своих впечатлениях от игры вместе с игроками - Павел Саско, младший гейм-директор CD Projekt RED, рассказал о том, как «польская игра» отразилась на его профессиональном будущем.
Михал Новаковски также написал о выходе The Witcher и долгом пути CD Projekt в индустрии. Член правления CD Projekt заявил, что ему «не терпится рассказать больше о том, что ждет нас в будущем».
17 лет назад вышла The Witcher 1, на которую каждый из нас возлагал большие надежды. Я присутствовал на презентации и не мог даже представить, где окажется компания спустя много лет. Жду не дождусь, когда смогу рассказать вам больше о том, что ждет нас в будущем. Естественно, когда придет время ;)
И хотя в настоящее время польская студия работает над целым рядом проектов - как по миру The Witcher, так и по киберпанку или совершенно новому IP - производство новой части саги о Ведьмаке является наиболее захватывающим.
После завершения этапа пре-продакшена The Witcher 4 должна выйти на стадию полноценного производства в 2024 году. В августе разработчики сообщили, что над проектом уже трудятся более 400 специалистов, так что вполне возможно, что «в свое время» поляки поделятся информацией о ней. Нам же остается ждать официальных новостей.
Мы вам там столько воук повестки приготовили, прям держите нас семеро, уже не терпится показать. Наш новый ведущий сценарист не даст соврать.))
А почему у нее такой вид, словно анальная пробка на кресле оказалась по размеру больше, чем она ожидала?)
И когда же это время настанет? Хм
Однажды это время настанет, но не сейчас...не сейчас...(кто смотрел Гладиатора, тот поймёт)
Блин, ну вот опять разгоняют эту тему:"Ой, а вот мы работаем над игрой...но мы вам ничего не скажем, хи-хи-хи!". С Киберпанком то же самое было.
Поляки никогда не меняются.
9 лет уже ждем, когда настанет это "свое время"...
Страшно представить насколько радужными могут оказаться эти ожидания:D
Но может это хорошо что сейчас нет тизер-анонсов как было с Киберпанком за 8 лет:D
Не терпится рассказать, НО... Рассказывать нечего // Миша Калинин
Во во, надо меньше трепаться! )))
Кликбейтеры с PG отрабатывают свою зп постингом абсолютно пустых и бессмысленных новостей. И в лучших традициях второсортных порносайтов - никакой модерации.
Да мы и так знаем, что нас ждёт в Дерьмаке 4, мы же играли в Гендербаг2077! Короче, будет новая школа ведьмаков - "Вуду Бойз" с черным ведьмаками, которыми командует сильная и независимая негритянка. Будет и школа ведьмачек, под названием "Животные" с накачанными мужебабами. В редакторе персонажа мы сможем создать небинарного транса-ведьмака, который любит скакать на двух кожаных мечах! Ну и наверняка, ещё в этой игре будет Цири, которая обожает заниматься сексом со своей подругой в позе ножниц. Короче ждём "шедевр" и фанатиков,, которые будут доказывать, как в случае с Балдой Гея 3 и Гендербагом 2077, что - "Ито ни павистка, Ито другое".
Оригинальная история первоисточника окончена. СДПР смогли продолжить её, и получилось у них весьма сносно. Но доить вселенную дальше, увольте.
Надеюсь за девушку ведьмачку, но не Цири.
Это будет самый лучший подарок для меня.
Девушка ведьмак, что? Цири это исключение из правил, и то она ни разу не ведьмак