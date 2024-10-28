Главе CD Projekt "не терпится" рассказать о будущем The Witcher 4, но только когда "придет время"

В выходные CD Projekt RED отметила очередную годовщину первого The Witcher - дебютировавшая 26 октября 2007 года экшен-РПГ, созданная по мотивам романов Анджея Сапковского, сыграла ключевую роль в становлении польской студии.

На эту новость откликнулись некоторые сотрудники CD Projekt RED, которые не только рассказали о своих впечатлениях от игры вместе с игроками - Павел Саско, младший гейм-директор CD Projekt RED, рассказал о том, как «польская игра» отразилась на его профессиональном будущем.

Михал Новаковски также написал о выходе The Witcher и долгом пути CD Projekt в индустрии. Член правления CD Projekt заявил, что ему «не терпится рассказать больше о том, что ждет нас в будущем».

17 лет назад вышла The Witcher 1, на которую каждый из нас возлагал большие надежды. Я присутствовал на презентации и не мог даже представить, где окажется компания спустя много лет. Жду не дождусь, когда смогу рассказать вам больше о том, что ждет нас в будущем. Естественно, когда придет время ;)

И хотя в настоящее время польская студия работает над целым рядом проектов - как по миру The Witcher, так и по киберпанку или совершенно новому IP - производство новой части саги о Ведьмаке является наиболее захватывающим.

После завершения этапа пре-продакшена The Witcher 4 должна выйти на стадию полноценного производства в 2024 году. В августе разработчики сообщили, что над проектом уже трудятся более 400 специалистов, так что вполне возможно, что «в свое время» поляки поделятся информацией о ней. Нам же остается ждать официальных новостей.