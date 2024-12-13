Главный анонс The Game Awards 2024: первый трейлер нового "Ведьмака" с Цири

Польская студия CD Projekt RED удивила поклонников своим появлением на The Game Awards 2024. Разработчики представили дебютный трейлер следующей игры в легендарной серии "Ведьмак". В ролике прозвучало важное уточнение: проект находится на ранней стадии разработки, и команде предстоит проделать ещё много работы. Тем не менее кинематографичный трейлер произвёл впечатление и раскрыл важную деталь — главным героем игры станет Цири, которая возвращается в новую главу истории.
Игра создаётся на Unreal Engine 5 и призвана стать самой масштабной и многообещающей игрой с открытым миром во вселенной «Ведьмака».
Несмотря на многочисленные слухи о перезапуске франшизы, CD Projekt RED решили продолжить основную сюжетную линию. Игроков ожидает полноценная четвёртая часть серии, которая станет прямым продолжением событий "Ведьмак 3: Дикая Охота". Судя по трейлеру, Цири теперь является полноценной ведьмачкой и самостоятельно охотится на монстров. Что касается Герльта из Ривии, он тоже может появиться. Голос главного героя трилогии слышен в начале трейлера.
Пока студия не раскрыла дополнительных деталей о The Witcher 4. Известно, что игра разрабатывается на базе передовой версии Unreal Engine 5, что обещает впечатляющий уровень графики и новые технологические возможности. Точная дата выхода не объявлена, но, вероятно, релиз состоится не раньше 2026 года.
У меня проблемы с памятью или Цири никогда не была полноценной ведьмачкой? Откуда кошачьи глаза, эликсиры, знаки конкретно ведьмачьи..
кто хоть немного шарит за индустрия давно это понимали. все сюжетные несостыковки обоснуют таймскипом и небольшим прологом
Кошка без мутаций?)
Не говоря о том КАК изменилась героиня...
Тут не только пельменей бахнула.
Да и вопросики к характеру, который демонстрируется в трейлере...
Выводы делать рано, но вопросов уже много.
ну насчет внешки банальный новый движок да и ранний футаж может чекнув реакцию ее уже сто раз переделывают
Меня больше раздражает, что ей нос так испортили...
Малолетки запарили, это CGI.. Посмотрите CGI Ведьмак 3, там Геральт вообще другой, 4 часть сказали продолжение, значит они покажут становление Цири ведьмаком.
PG надо отчистить от школьников, минусуют за факты
Цири без мутаций пьет эликсиры и юзает ведьмачьи дерьмознаки, имея от природы мощную магию))))) Полный бред.
Не говоря уже о том, что это чуть ли не худший выбор персонажа для гг.
С чего ты взял что без мутаций? Уже поиграл в четвёртую часть?
С того, что существует аж 3 части ведьмака.
А че маты гнуть перестал?) Устал создавать аккаунты, ботяра?)
Я не уверен на 100%, но по-моему испытания травами не просто так проводят над детьми, тип потому что их организм проще переносит такие сильные изменения, в отличие от сформировавшегося взрослого организма.
В третьей части Уму с горем пополам вытаскивали с того света после испытания травами. А ему там вроде даже не полный курс прописали)
Ведьмак 4 The Veilguard.
Цири выглядит как-то так себе, в третьем ведьмаке намного приятней глазу
Вот этого я и боялся, за Цири вообще никакого интереса играть нету, так и в 3ей части было, зачем только за нее геймплей впихнули.
Вообщем для меня разочарование, жду лишь ремейк первой части и пора прощаться со вселенной ведьмака
Просто прожекты скатились, все таки кадровые перестановки не прошли бесследно. Они даже не понимают, что делают. Сами написали историю, а теперь рояльно заднищат цырку, отберут магию и отправят утопцев по канашкам новиграда зачищать за пару крон))
Собаки лают
Полное разочарование, не могли хотя бы выбор пола гг дать
Откуда выводы?
Проджекты скатились. Даже теперь сцены тырят из сериала шнетликса. Позор и мусорная игра, точка.
Это момент из самого первого Ведьмака, а не из сериала.
Дак это чел из разряда , ведьмак 3 единственная игра, а первых двух частей не было) Он по любому их даже не запускал
Какая разница? Суть в том, что компания даже новую катсцену не смогла сделать. Какого уровня тогда игра будет? Уже первое впечатление испортили. Каждый трейлер должен быть уникальным, заставляющим трепет испытвать, а этот хочется скипнуть. Халтура и только.
Я играл во вторую, но даже она уникальный синематик имеет с лето и демовендом. Тут же халтура)
Трейлер ни о чем. Каждые десять секунд скипал. Из Цири сделали монстра, эпика никакого не было, музыки эпичной не было, да и вообще весь трейлер смотрел с покерфэйсом
Когда от трейлера третьего ведьмака мурашки были аж на жопе
Ну, по крайней мере увидим Геральта.
Раз временная линия далеко не уехала
Надеюсь из него не сделают мячик для гольфа, аргументировав весь сюжет как месть Цири за него
Сейчас же так модно (нет) убивать старых ГГ, чтобы показать какие "нетакусьски" сильные и независимые
хз че там у тебя бежало, мне и на трейлер третьей части пох было. вообще стандартный трейлер.
Вот бы, после трейлера он сказал бы стоп стоп, прожект хочет показать кое что еще и нам бы показали тот же трейлер, только с Геральтом в главной роли и типа решайте сами, а мы сделаем так, как вы скажите) Вот это было бы круто… Лично мое мнение, эта деваха не вытянет по драматургии, Геральту на экране лично я верил больше.
о да! геральт у нас капец драматичный актер! прямо кладезь драматичных эмоций! смешно!
Ну и нахрена они заменили Геральта?! Мдаа, мудаки блин. Надеюсь, что это для отвода глаз, типа пару миссий за Цири и вернут Герыча.
Ну вам ток на "Герыче" и сидеть судя по вашей писонине!)
По сюжету вполне логичное продолжение 3 части, особенно определенной концовки.
То что мрачная, большой плюс.
Посмотрел потом синематик Ведьмака 3 и как услада для глаз.
Цири определенно стала выглядеть хуже. Вероятно, частично объясняется это тем, что события 4 -й части могут происходить значительно позже, чем события 3-й, и Цири здесь уже не молодая девушка, а вполне себе взрослая матерая баба, которую жизнь потаскала (именно так она и выглядит). Другое дело, что лицо стало грубым, каким-то безликим и немного отталкивающим, и это трудно объяснить лишь возрастными изменениями. Я думаю, здесь дело в новом движке, которым Реды еще не до конца овладели.
Будет интересно, как они отреагируют на недовольство публики. Bloober Team в подобной ситуации поправили лица Джеймса, Марии и Анджелы, так что в релизной версии эти персонажи стали выглядеть намного лучше. Сделают ли выводы Реды? До релиза еще куча времени, так что посмотрим.
Сам трейлер, кстати, не намного-то и лучше, чем трейлер 3-го Ведьмака, светотени только реалистичнее и детализация, а так какого-то скачка в зрелищности практически нет.
ну лицо скорее всего подкорректируют. Так же было и главным героем киберпанка
Прогревка начинается. Как было с киберпанком. Ожидайте лютого нагнетания хайпа без остановки в течении 5 лет, переносов игры 3-4 раза, куча хайповых стримов и в итоге выход забагованного нечто.
Ну синематик красивый
Трейлер кайф, никакой тебе фиолетовой соевой херни, а только тёмный средневековый мрачняк.
Эх, вернуть бы Геральта. Что за дурацкая затея менять главного героя, которого полюбили игроки…
При анонсе муражки пошли когда увидел CD Project Red... Потом всю хату проорал
Пока рано делать выводы, надежда на норм игру ещё есть (внешность персонажей ужасна)
Пока рано делать выводы, надежда на норм игру ещё есть (внешность персонажей пок ужасна)
ужасна)
ужасна) ужасна)
Я конечно рад, что выдьмак 4, но
Сначала думал это рофл , а это реальный тизер капец что за высер , я в аху**
Смешанные чувства, но пока рано делать выводы, посмотрим что будет дальше.
Какое то двоякое ощущение от трейлера...
в сказках сагах сказаниях всегда мужики -рыцари -волшебники -воины -маги -отшельники -послушники защищали нищих -обездоленных -женщин и детей - а тут оно вот как получается - современная херабоба -баба -запрос на новую аудиторию с синими волосами -кольцами в носу - и с идеей -что мужики нам не нужны
Кстати если кто читал книги тот знает кого предпочитает Цири так что удивляться не надо если такое будет
Че за тупизм в комментах... Сказали же ПРОДОЛЖЕНИЕ, значит они покажут как она стала ведьмаком
Скорее проблема в выборе гг и её внешке, а не в том, как она стала ведьмачкой.
Кто сказал что выбора не будет? Все воняют преждевременно, игра в ранней стадии, судить по CGI рано, по факту можно сказать что цири будет в игре, даже внешка не факт что будет так же ка и в синематике
Теперь вопросы: дожить бы, и преобрести бы достойный комп под выход этой игры. А женоненавистники опять будут бомбить что гг гёрл, и что она лесби, ну короче опять нытьё нытиков будет ближайшие несколкьо лет!)
Потому что 0 логики, вы вообще играли в прошлые игры? Понимаете про что они или только картинку смотрели и все скипали? Зачем королеве с магией уникальной ходить утопцев бить и маслом собачим натирать меч? Вы либо не в теме, либо вам просто подавай девочку ведьмачку(которая неканон).