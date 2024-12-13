Главный анонс The Game Awards 2024: первый трейлер нового "Ведьмака" с Цири

Польская студия CD Projekt RED удивила поклонников своим появлением на The Game Awards 2024. Разработчики представили дебютный трейлер следующей игры в легендарной серии "Ведьмак". В ролике прозвучало важное уточнение: проект находится на ранней стадии разработки, и команде предстоит проделать ещё много работы. Тем не менее кинематографичный трейлер произвёл впечатление и раскрыл важную деталь — главным героем игры станет Цири, которая возвращается в новую главу истории.

Игра создаётся на Unreal Engine 5 и призвана стать самой масштабной и многообещающей игрой с открытым миром во вселенной «Ведьмака».

Несмотря на многочисленные слухи о перезапуске франшизы, CD Projekt RED решили продолжить основную сюжетную линию. Игроков ожидает полноценная четвёртая часть серии, которая станет прямым продолжением событий "Ведьмак 3: Дикая Охота". Судя по трейлеру, Цири теперь является полноценной ведьмачкой и самостоятельно охотится на монстров. Что касается Герльта из Ривии, он тоже может появиться. Голос главного героя трилогии слышен в начале трейлера.

Пока студия не раскрыла дополнительных деталей о The Witcher 4. Известно, что игра разрабатывается на базе передовой версии Unreal Engine 5, что обещает впечатляющий уровень графики и новые технологические возможности. Точная дата выхода не объявлена, но, вероятно, релиз состоится не раньше 2026 года.