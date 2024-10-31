Голос Геральта ничего не знает о сюжете The Witcher 4, но хотел бы исследовать историю появления "Ведьмаков"

Даг Кокл, актер, озвучивающий Геральта в играх серии The Witcher, не в курсе сюжета The Witcher 4, но у него есть много идей о том, куда CD Projekt Red может пойти дальше. По словам актера, его знания о сиквеле ограничиваются «тем, что вы, вероятно, уже знаете», другими словами, не так уж много.

«Я надеюсь, что все, что они сделают с Witcher 4, будет блестящим расширением мира вселенной The Witcher», - сказал он GamesRadar+. «Даже не знаю, двинутся ли они вперед во времени, назад или еще куда-нибудь. Я понятия не имею, на каком персонаже, старом или новом, они сосредоточатся. Были намеки, было изображение медальона от CDPR, на котором, как мне кажется, была изображена рысь. Так что может быть, разговор пойдет о какой-то новой школе ведьмаков или о школе ведьмаков, про которую мы еще не слышали. Не знаю... Я просто не могу дождаться, чтобы увидеть, что они придумают. Думаю, это будет невероятно».

Отвечая на вопрос о том, что он надеется увидеть в игре как фанат, Кокл сказал, что ему «хотелось бы узнать о зарождении Ведьмаков, о том, как начались испытания травами, когда у них появились люди с возросшими способностями и тому подобными вещами».

Кокл также упомянул о Слиянии сфер - катаклизме, который предшествовал книгам и играм, когда столкнулись несколько измерений и заперли потусторонних существ в основной реальности «Ведьмака». По словам актера, если CDPR решит пойти по пути мультивселенной, можно будет «призвать Ведьмаков на помощь в борьбе с этим хаосом, привнесенным в их существование».

«Мне нравятся истории возникновения. Они очень крутые, особенно если это история, которая мне уже очень нравится. Так что да, почему бы и нет?»