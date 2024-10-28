Художник Call of Duty показал, как может выглядеть графика The Witcher 4 на Unreal Engine 5

Художник Паскуале Скионти, ранее работавший над Call of Duty, продемонстрировал, как может выглядеть The Witcher 4 на движке Unreal Engine 5.5.0, используя новейшие технологии Lumen и Nanite.
На недавно опубликованных изображениях и в видео Скионти показывает виртуальный мир, созданный на основе глобального освещения и микрополигонального рендера. По его словам, процесс рендеринга работал в реальном времени с частотой 60 кадров в секунду и нативным разрешением 3K на видеокарте NVIDIA RTX 4090.
Освещение в концепте сочетает HDR-купольное изображение и компоненты Sky Light с направленным светом и объемным туманом, что создает детализированные и глубокие эффекты освещения и теней, добавляя визуальную реалистичность каждому кадру. Однако Скионти отметил, что его работа является исключительно фанатским проектом и не связана с официальной разработкой The Witcher 4, над которой сейчас трудится CD Projekt RED.
Ну, то есть никак , с тонной мыла
Все мы знаем, что она не будет так выглядеть, ибо вот эти урны, электроплитки и колонки такое не потянут
прикольно, скриншоты похожи на калофдути в сетинге мир воюет два или 1.
там рядом со статуей череп валева чтоли лежит?
схренали он такой большой? // Евгений Черномазов
Будет выглядеть хорошо, но не на столько хорошо, чтобы прямо вау., а настолько, чтобы не вызывало чувство отторжения, то есть местами (в ключевых сцена) симпатично, местами обычная приемлимая картинка.
Анрил как был овном так и остался // Александр Скоморохов
Может, но совершенно точно НЕ БУДЕТ. Иначе консольки от такой картинки попросту взорвутся.
Компы тоже потянут подобное разве что в синематиках, в реальном геймплее просядут даже топы.
Понятно что будет лучше, но и в 3 ведьмаке все ещё очень достойная графика и скорее всего разница не такой большой будет
Графика на Unreal Engine 5 крутая конечно, как по мне самая красивая графика на этом движке