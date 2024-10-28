Художник Call of Duty показал, как может выглядеть графика The Witcher 4 на Unreal Engine 5

Художник Паскуале Скионти, ранее работавший над Call of Duty, продемонстрировал, как может выглядеть The Witcher 4 на движке Unreal Engine 5.5.0, используя новейшие технологии Lumen и Nanite.

На недавно опубликованных изображениях и в видео Скионти показывает виртуальный мир, созданный на основе глобального освещения и микрополигонального рендера. По его словам, процесс рендеринга работал в реальном времени с частотой 60 кадров в секунду и нативным разрешением 3K на видеокарте NVIDIA RTX 4090.

Освещение в концепте сочетает HDR-купольное изображение и компоненты Sky Light с направленным светом и объемным туманом, что создает детализированные и глубокие эффекты освещения и теней, добавляя визуальную реалистичность каждому кадру. Однако Скионти отметил, что его работа является исключительно фанатским проектом и не связана с официальной разработкой The Witcher 4, над которой сейчас трудится CD Projekt RED.