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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 529 оценок

Художник Call of Duty показал, как может выглядеть графика The Witcher 4 на Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Художник Паскуале Скионти, ранее работавший над Call of Duty, продемонстрировал, как может выглядеть The Witcher 4 на движке Unreal Engine 5.5.0, используя новейшие технологии Lumen и Nanite.

На недавно опубликованных изображениях и в видео Скионти показывает виртуальный мир, созданный на основе глобального освещения и микрополигонального рендера. По его словам, процесс рендеринга работал в реальном времени с частотой 60 кадров в секунду и нативным разрешением 3K на видеокарте NVIDIA RTX 4090.

Освещение в концепте сочетает HDR-купольное изображение и компоненты Sky Light с направленным светом и объемным туманом, что создает детализированные и глубокие эффекты освещения и теней, добавляя визуальную реалистичность каждому кадру. Однако Скионти отметил, что его работа является исключительно фанатским проектом и не связана с официальной разработкой The Witcher 4, над которой сейчас трудится CD Projekt RED.

-11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Universe of Knowledge

Ну, то есть никак , с тонной мыла

4
Aellie

Все мы знаем, что она не будет так выглядеть, ибо вот эти урны, электроплитки и колонки такое не потянут

3
MunchkiN 616

прикольно, скриншоты похожи на калофдути в сетинге мир воюет два или 1.

0
Пользователь ВКонтакте

там рядом со статуей череп валева чтоли лежит?
схренали он такой большой? // Евгений Черномазов

0
Чизбургер

Будет выглядеть хорошо, но не на столько хорошо, чтобы прямо вау., а настолько, чтобы не вызывало чувство отторжения, то есть местами (в ключевых сцена) симпатично, местами обычная приемлимая картинка.

0
Пользователь ВКонтакте

Анрил как был овном так и остался // Александр Скоморохов

0
0ncnjqybr
показал, как может выглядеть графика The Witcher 4 на Unreal Engine 5

Может, но совершенно точно НЕ БУДЕТ. Иначе консольки от такой картинки попросту взорвутся.

-1
DarkScorpius

Компы тоже потянут подобное разве что в синематиках, в реальном геймплее просядут даже топы.

0
AlexBlade95

Понятно что будет лучше, но и в 3 ведьмаке все ещё очень достойная графика и скорее всего разница не такой большой будет

-3
Константин335

Графика на Unreal Engine 5 крутая конечно, как по мне самая красивая графика на этом движке

-4