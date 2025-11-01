Им больше не нужен отец Ведьмака: CDPR практически перестали консультироваться с Сапковским при разработке The Witcher 4

Во время мероприятия, посвященного выходу нового романа-приквела "Перекрёсток воронов" Анджей Сапковский заявил, что его текущие финансовые соглашения с разработчиком игр CD Projekt Red являются "превосходными". Однако создатели будущей The Witcher 4 практически перестали привлекать его к консультациям по разработке.

Сапковский отметил, что раньше его рабочие отношения с CD Projekt Red были более тесными. Во время работы над ранними играми серии студия периодически обращалась к нему за советом и дополнительной информацией о мире. Теперь, по его словам, такие запросы со стороны разработчиков стали "крайне редкими". На вопрос о том, участвует ли он в работе над The Witcher 4, писатель дал отрицательный ответ.

Возможно, все дело в возросшей уверенности студии в созданной вселенной, над которой она трудится уже много лет. Или все дело в натянутых отношениях между Сапковским и CD Projekt Red. В 2019 году, пользуясь положением польского закона об авторском праве, Сапковский подал на них в суд, чтобы увеличить сумму выплаты после успеха франшизы. Также он неоднократно критиковал игры за "некорректный нарратив". Возможно, все это и повлияло на то, что CD Projekt Red решили дистанцироваться от Сапковского.