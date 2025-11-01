Им больше не нужен отец Ведьмака: CDPR практически перестали консультироваться с Сапковским при разработке The Witcher 4

Во время мероприятия, посвященного выходу нового романа-приквела "Перекрёсток воронов" Анджей Сапковский заявил, что его текущие финансовые соглашения с разработчиком игр CD Projekt Red являются "превосходными". Однако создатели будущей The Witcher 4 практически перестали привлекать его к консультациям по разработке.
Сапковский отметил, что раньше его рабочие отношения с CD Projekt Red были более тесными. Во время работы над ранними играми серии студия периодически обращалась к нему за советом и дополнительной информацией о мире. Теперь, по его словам, такие запросы со стороны разработчиков стали "крайне редкими". На вопрос о том, участвует ли он в работе над The Witcher 4, писатель дал отрицательный ответ.
Возможно, все дело в возросшей уверенности студии в созданной вселенной, над которой она трудится уже много лет. Или все дело в натянутых отношениях между Сапковским и CD Projekt Red. В 2019 году, пользуясь положением польского закона об авторском праве, Сапковский подал на них в суд, чтобы увеличить сумму выплаты после успеха франшизы. Также он неоднократно критиковал игры за "некорректный нарратив". Возможно, все это и повлияло на то, что CD Projekt Red решили дистанцироваться от Сапковского.
А чё с ним консультироваться, он сериал одобрил
Вот-вот. Как увидел пост то же самое хотел написать )
Вали этого доплера. Он сапковского давно съел и сериал одобрял.
Да это и так понятно! Сейчас они консультируются у других консультантов! По повестке, Свит Бейби и прочих радужных.
на фото просто весь оттенок психических расстройств
Он там тоже есть, слева, внизу, с голубыми волосами.
Ну да, нет лучше влагалища,чем очко товарища
Вы нашли друг-друга
Сюжетка даже 3 Ведьмака в разы сильнее той исписавшейся чуши, что выдал "мастер' в предпоследней книге (последнюю, честно, даже желания нет читать, особенно после его дурацкой саги о Рейневане). Рискну сказать, что сценаристы CDPR гораздо талантливее его. Так что вполне ожидаемо, тем более, что права оформлены, и старик свое получил.
Ну то есть сначала он на них телегу гонит, угрожает, а теперь видите ли обижается что с ним перестали общаться. А еще он 4 сезон ведьмака называет хорошим. Вот правда. И почему с ним перестали консультироваться.
Он все сезоны называл хорошими.
Он все называет хорошим, пока ему платят.
Да, а как только перестают платить, то тут же начинает литься поток нечистот.
Так старик уже в маразм впал, кто же с ним консультироваться будет
Да и х_й с ним
Им нужно только его благословение (не бесплатное), а игры они без него делали.
В целом, я его не осуждаю, он, как и Мартин, написал что-то хорошее, а теперь просто кайфует от роялти и элитных путан, но примазываться к истинному творчеству, будучи фактически ушедшим на пенсию, не комильфо. Аудитория все видит.
Абсолютно мерзкий персонаж, который ради бабла проштампует своё одобрение на что угодно, так что смысла "консультироваться" с ним нет вообще никакого - просто забашлять чуть побольше, и любой, даже самый плохой фанфик будет одобрен.
че мерзкий то, если бы не дед, то не было бы такой шедевральной серии игр от проджектов, у вас все на черное и белое делится, ну захотел он денег под конец жизни, че плохо то в этом? разве он не заслужил? многие ошибаются, так че теперь их гнобить до смерти за их ошибки? по твоему сапик должен был сидеть и терпеть в нищете ради того, что бы про него плохой комментарий не написали? жизнь одна и ему повезло исправить свою ошибку, взамен он подарил вам много удовольствия прописав интересную вселенную, которую проджекты талантливо перенесли в видеоигру