The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 258 оценок

Им больше не нужен отец Ведьмака: CDPR практически перестали консультироваться с Сапковским при разработке The Witcher 4

2BLaraSex 2BLaraSex

Во время мероприятия, посвященного выходу нового романа-приквела "Перекрёсток воронов" Анджей Сапковский заявил, что его текущие финансовые соглашения с разработчиком игр CD Projekt Red являются "превосходными". Однако создатели будущей The Witcher 4 практически перестали привлекать его к консультациям по разработке.

Сапковский отметил, что раньше его рабочие отношения с CD Projekt Red были более тесными. Во время работы над ранними играми серии студия периодически обращалась к нему за советом и дополнительной информацией о мире. Теперь, по его словам, такие запросы со стороны разработчиков стали "крайне редкими". На вопрос о том, участвует ли он в работе над The Witcher 4, писатель дал отрицательный ответ.

Возможно, все дело в возросшей уверенности студии в созданной вселенной, над которой она трудится уже много лет. Или все дело в натянутых отношениях между Сапковским и CD Projekt Red. В 2019 году, пользуясь положением польского закона об авторском праве, Сапковский подал на них в суд, чтобы увеличить сумму выплаты после успеха франшизы. Также он неоднократно критиковал игры за "некорректный нарратив". Возможно, все это и повлияло на то, что CD Projekt Red решили дистанцироваться от Сапковского.

14
25
Комментарии:  25
TheNikolay00

А чё с ним консультироваться, он сериал одобрил

11
North235

Вот-вот. Как увидел пост то же самое хотел написать )

1
MNM 777
9
Animario

Авраам Линкольн
Да это и так понятно! Сейчас они консультируются у других консультантов! По повестке, Свит Бейби и прочих радужных.

6
Властелин Сосцов

на фото просто весь оттенок психических расстройств

2
Medu3a Властелин Сосцов

Он там тоже есть, слева, внизу, с голубыми волосами.

1
Twiceasniceasguys Властелин Сосцов

Ну да, нет лучше влагалища,чем очко товарища
Вы нашли друг-друга

1
Twiceasniceasguys

Сюжетка даже 3 Ведьмака в разы сильнее той исписавшейся чуши, что выдал "мастер' в предпоследней книге (последнюю, честно, даже желания нет читать, особенно после его дурацкой саги о Рейневане). Рискну сказать, что сценаристы CDPR гораздо талантливее его. Так что вполне ожидаемо, тем более, что права оформлены, и старик свое получил.

4
Laver1

Ну то есть сначала он на них телегу гонит, угрожает, а теперь видите ли обижается что с ним перестали общаться. А еще он 4 сезон ведьмака называет хорошим. Вот правда. И почему с ним перестали консультироваться.

1
luVol

Он все сезоны называл хорошими.

AndralStormborn luVol

Он все называет хорошим, пока ему платят.

Gords AndralStormborn

Да, а как только перестают платить, то тут же начинает литься поток нечистот.

AndralStormborn

Так старик уже в маразм впал, кто же с ним консультироваться будет

1
Denis Kyokushin

Да и х_й с ним

1
Costollom

Им нужно только его благословение (не бесплатное), а игры они без него делали.

1
Twiceasniceasguys

В целом, я его не осуждаю, он, как и Мартин, написал что-то хорошее, а теперь просто кайфует от роялти и элитных путан, но примазываться к истинному творчеству, будучи фактически ушедшим на пенсию, не комильфо. Аудитория все видит.

1
Gords

Абсолютно мерзкий персонаж, который ради бабла проштампует своё одобрение на что угодно, так что смысла "консультироваться" с ним нет вообще никакого - просто забашлять чуть побольше, и любой, даже самый плохой фанфик будет одобрен.

Anatoliy Dobrov

че мерзкий то, если бы не дед, то не было бы такой шедевральной серии игр от проджектов, у вас все на черное и белое делится, ну захотел он денег под конец жизни, че плохо то в этом? разве он не заслужил? многие ошибаются, так че теперь их гнобить до смерти за их ошибки? по твоему сапик должен был сидеть и терпеть в нищете ради того, что бы про него плохой комментарий не написали? жизнь одна и ему повезло исправить свою ошибку, взамен он подарил вам много удовольствия прописав интересную вселенную, которую проджекты талантливо перенесли в видеоигру

