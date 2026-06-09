К CDPR для разработки The Witcher 4 присоединился дизайнер боевой системы Jedi Survivor и God of War

CD Projekt Red недавно привлекла к работе над The ​​Witcher 4 и Cyberpunk 2 множество опытных разработчиков, в том числе из Larian Studios, Warhorse Studios, Sandfall Interactive, BioWare и Blizzard. Однако на этом компания не останавливается.

Сегодня стало известно, что к команде присоединился Джуда Эйвери (Judah Avery), бывший технический и боевой дизайнер Respawn Entertainment (Star Wars: Jedi Survivor и ещё не анонсированная игра, предположительно Star Wars Jedi 3), а также бывший технический боевой дизайнер Santa Monica Studio, где он работал над серией God of War. В резюме Эйвери не указано, над какими именно частями серии он работал, но, учитывая, что он работает в SMS с октября 2024 года, можно предположить, что он принимал участие в разработке грядущей God of War: Laufey (что также даёт нам представление о том, как долго игра находится в разработке).

В CD Projekt Red Джуда Эйвери будет нанят в качестве дизайнера геймплея для The Witcher 4. Однако, учитывая его опыт, можно предположить, что он будет в основном отвечать за боевую систему.