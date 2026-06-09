К CDPR для разработки The Witcher 4 присоединился дизайнер боевой системы Jedi Survivor и God of War

CD Projekt Red недавно привлекла к работе над The Witcher 4 и Cyberpunk 2 множество опытных разработчиков, в том числе из Larian Studios, Warhorse Studios, Sandfall Interactive, BioWare и Blizzard. Однако на этом компания не останавливается.
Сегодня стало известно, что к команде присоединился Джуда Эйвери (Judah Avery), бывший технический и боевой дизайнер Respawn Entertainment (Star Wars: Jedi Survivor и ещё не анонсированная игра, предположительно Star Wars Jedi 3), а также бывший технический боевой дизайнер Santa Monica Studio, где он работал над серией God of War. В резюме Эйвери не указано, над какими именно частями серии он работал, но, учитывая, что он работает в SMS с октября 2024 года, можно предположить, что он принимал участие в разработке грядущей God of War: Laufey (что также даёт нам представление о том, как долго игра находится в разработке).
В CD Projekt Red Джуда Эйвери будет нанят в качестве дизайнера геймплея для The Witcher 4. Однако, учитывая его опыт, можно предположить, что он будет в основном отвечать за боевую систему.
Одно ясно точно - это уже не прежний Ведьмак. А хорошо это или плохо, покажет время.
Ох, чувствуете этот запах? Запах повестки! Сколько же ее будет в Лeзбачке 4 и Гeндербаге 2!
Иуда? Тот что предал Христа за 30 серебренников? Класс, то что надо!
Ну все, теперь точно хана! Сначала предал Христа, а теперь ещё и предал Бога Войны! А на очереди предательство Геральта. RIP
Ну всё, пропал дом...(с)
Можно хоронить игру.
Я вот не представляю, как можно с современными технологиями предложить абсолютно новую боевую систему. Чувство, словно уже всё сделали-переделали. И пошаговую, и лкм-кликеры, и какие-то дмс боёвки, и ватс и всё на свете. Ощущение, что надёжнее лкм-кликера уже просто ничего не сделать. Вопрос лишь в том, насколько боёвка будет конченая с возрастанием уровня сложности и здесь два лучших примера - бог войны в GoWне и невменяемый высший уровень сложности в Horizon FW. И то, и то другое - "лкм-кликер", но то, насколько это душно, не способен измерить ни один прибор. Как бы и ведьмака не постигла такая же участь с этими дизайнерами из GoWна