К разработке The Witcher 4 присоединилась бывший старший дизайнер боевой системы God of War (2018) и Ragnarok

Бывший старший дизайнер боевой системы God of War (2018) и God of War Ragnarök Жаклин Кейт Салсман присоединилась к CD Projekt RED в качестве эксперта по геймплею для The Witcher IV. Информация появилась в её профиле LinkedIn, где указана работа над новой частью «Ведьмака».

Салсман ранее работала в Sony Santa Monica над боевой системой последних игр серии God of War, получивших высокие оценки за динамичные сражения, постановку и ощущение веса оружия. На фоне этого назначения многие игроки уже предполагают, что в The Witcher IV разработчики сделают больший упор на глубину и зрелищность боевой системы.

Сейчас CD Projekt RED активно расширяет команду The Witcher IV, которая находится в полноценном производстве и станет началом новой трилогии во вселенной «Ведьмака». Главной героиней игры выступит Цири.