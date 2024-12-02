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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 549 оценок

Команда CD Projekt обсуждает возможность первоначального выпуска The Witcher 4 исключительно на ПК

butcher69
Новости

После успеха обновленного Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED вновь готовится удивить мир, разрабатывая The Witcher 4. Однако, учитывая ошибки, допущенные при запуске Cyberpunk 2077 в 2020 году, студия может пересмотреть подход к созданию новых игр, чтобы избежать подобных проблем.

В интервью Eurogamer вице-президент CDPR по технологиям, Шарль Тремблей, рассказал, что команда активно обсуждает возможность первоначального выпуска The Witcher 4 исключительно на ПК. Это позволит сосредоточиться на тщательной оптимизации игры для консолей, чтобы гарантировать её стабильность и качество на всех платформах. Такой подход вдохновлен примером Larian Studios, выпустивших Baldur’s Gate 3 на консолях после успешного запуска ПК-версии.

Это то, что мы обсуждаем, но не уверены на 100 процентов.

Хотя решение о поддержке только одной платформы пока не принято, CDPR отмечает, что число платформ растет, и их поддержка с самого начала разработки становится все сложнее.

Генеральный директор компании, Михал Новаковски, также подчеркнул, что маркетинговая кампания нового «ведьмачьего» проекта будет длиться от одного года до двух лет. Это позволит фанатам увидеть игру в течение двух лет после её официального анонса.

130
78
Комментарии: 78
Ваш комментарий
Хер из прошлой катки

ну должен же кто-то ответить,на то что рокстары выпускают сначала только на консоли

52
ZAUSA

Rockstar так второй раз игру продают, а с онлайном вообще многократно.

8
Lvinomord

Согласен.Они выпускают так ,а мы,в этом случае их продукцию просто не покупаем.И нет проблем.

0
JustA_NiceGuy

И что мы получаем? Всё ту же эксклюзивность против которой тут все.

-1
Хер из прошлой катки JustA_NiceGuy

я максимально далёк от разработок игр,но мне кажется порт с ПК на консоли сделать легче,чем наоборот

-1
Николай Ололай

Ну теперь бета-тест будет на ПК проходить, а не на консолях

1
HITMAN 5

Они об этом так рассуждают как будто игру уже вот вот завра выпустят.

12
Сотонеющий tichka

прогревают гоев и спекулируют на акциях. Сейчас что только не расскажут за 10 лет до релиза

9
lowkek

То есть они уже намекают, что опять 3-4 года после релиза ждать, пока игру до ума доведут?

8
TastelessGerman

Нет, они прямиком заявляют что лучше сперва игру оптимизировать на одну платформу, а потом выпустить на другую

-4
lowkek TastelessGerman

Проблемы того же Киберпанка на релизе далеко не только в оптимизации были и разрабы сами это понимали, когда за три года кучу всего в геймплее перелопатили. Судя по всему, тут опять та же история будет, но в этот раз, видимо, уже честно скажут, что это ранний доступ.

1
TastelessGerman lowkek

Ну вот и будут править, хотя скорее всего игру к релизу просто по лучше отполируют, они же вродь говорили что дату релиза теперь будут говорить тогда когда будет удобно им

0
Кей Овальд

Это было было очень правильно. А потом уже обрезать для консолей.

7
-zotik-

1я часть экз пк, а толку все равно багованая вышла)

-7
Кей Овальд -zotik-

Так сейчас все багованные выходят. Речь не про это.

0
-zotik- Кей Овальд

Про это. Что бы ты не имел ввиду это про это.

-5
PolGhost

Это как раз неправильно. Как логичнее? Оптимизировать под две конфигурации консолей (ладно, ныне их можно сказать 4) или под неизвестное множество конфигураций ПК?

1
TastelessGerman PolGhost

По твоей логике они под каждую систему пк, под каждую конфигурацию будут оптимизировать? Есть графические настройки с определённым потреблением ресурсов системы. Игра оптимизируется по возможности меньшего потребления ресурсов в определённых графических пресетах, а там уже у каждого своя система показывает свои результаты

-1
Simple Jack

No, god, please no

3
нагибатель вилок

Ахахаха

2
Manrin

Консольщики в будущем пкшникам: "Спасибо за бета тест" 😄

3
MLShadow

Да такой подход был очевиден любому, что за собака их укусила выпустить игру сразу на консолях и пк одновременно - не ясно. И ладно бы они выпустили её только на новых консолях, но от жадности и переоценки своих сил они ещё и на древнее поколение нацелились, это-то их и сгубило, они походу реально не знали что даже игры ровесники этих консолей шли на них в 15 фпсах, что уж говорить о более современных.

2
bma2004

добро.
не всё ПКшникам страдать. Пора и консольщикам пострадать тоже

1
TastelessGerman

А ты что страдал когда-то? Я думал что консольщики постоянно страдают ожидая патчи по 5-10 лет на 60 фпс хотя-бы, про графическую часть молчу вообще

0
MadDarkGuard TastelessGerman

Да большинству консольщиков посрать на эти 60фпс))) Я хоть и играю и на ПК и на консоле, на телеке могу и не различить издалека сколько там ФПС и наличие мыла)))

0
TastelessGerman MadDarkGuard

Ага конечно, то то консольщики жалуются на отсутствие 60 фпс в старых играх, и по статистике предпочитают режим производительности.

0
MadDarkGuard TastelessGerman

Да понятно, что кто-то жалуется, а кто-то нет. Я вот помню играл в третьего ведьмака на ПК, я вообще не смотрю обычно, сколько ФПС у меня, а тут поставил оверлей и такой вижу, 45, а думал 60 точно есть)) Не все видят эту разницу, видимо индивидуальные особенности.

0
человек3

Вы провалится что ли захотели? Зная вас, вы загнёте системные требования до небес! Ну и как вы окупите эту игру?

1
valentinevalejo

Да ну...

0
2dspace

Это всё ни о чем. Главное в данном случае, что выйдет раньше. Новое поколение консолей или сама игра.

0
EvilAngel23

А анонс уже был?

0
Stasonich_spb

Походу готовятся к выходу 6-ой плойки.

Не хотят повторения выхода 3-его Ведьмака с урезанием графоныча из-за хуана.

0
A Lone Gamer

Они ещё должны ремейкнуть 1 Ведьмака.

0
fundamentalist

ремейк выйдет позже 4 части

3
Сотонеющий tichka fundamentalist

Бред, студия вымрет к тому моменту. Это десятилетие уже последнее для всех студий из 90ых и нулевых.

0
MunchkiN 616 Сотонеющий tichka

игровой апокалипсис грядет?

0
Nebuchadnezzar228 MunchkiN 616

А может и в самом деле, раздутые бюджеты и провальные ААА-проекты доведут нынешних грандов до банкротства. Потом издателей с правами доедят Тенцент и прочие китайцы, мобильный гейминг сейчас даёт им огромные доходы.

0
MunchkiN 616 Nebuchadnezzar228

просто индустрия плавно перестроется под новые тренденды, если эти трендены не изменяться скажем и игрокам которым сечас 15-25 лет не захочется крупных сюжетных игр и они будут готовы за них платить соовенно.
так я считал что один из типов апокалипсиса как раз будет в том что будут разрабатыватся более простые девые игры мусоные игры в большом количесве еще с закокосам под ретро типа классика. и типа более бесопасно сделать 10-20 игр чем одну ААА которая может похоронить 500 милионов долляров и 5-8 лет разработки

0
Animi sikem

вообще против какой либо эклюзивности пускай везде выходит зачем ограничивать продажи

0
MadDarkGuard

Проблема киберпанка в том, что они пожадничали и выпустили нэкст-ген игру на пс4, с ней и были все проблемы. Надо просто выпускать только на актуальных платформах.

1
Trezvopoy

Даёшь нового ведьмака, Геральт скорее испустит дух к событиям четвёрки

0
Jose Mane

Спасибо пкбоярам за бэта тест)

0
MadDarkGuard

Ну знаешь там тоже спорный момент, вот натестировали бы они вальгаллу на своих 4гб картах и была бы везде графика как на пс4. Нормальные видеокарты то у пары процентов бояр только.

1
Playr One

надо как рокстары сначала на иксбокс

0
Hulio Achoa

Ну видать хватило проблем с ps4 в свое времечко.

0
ZAUSA

Надо специально для консолей выпустить урезанную версию, потом нормальную на ПК и для новых консолей, а потом ещё и версию с модом на текстуры.

-1
Eddward West

ты в одну руку мечтай а в другую сри, и смотри какая больше наполнится ))

-1
Hunson Abadeer

Боже, только б протагонист не был бабой.

-1
MadDarkGuard

Хз, а мне пох, только если она не будет страшной, черной и толстой)))

0
EXHAOR

А слабо в один день и на всех платформах?

-1
StarDNikolaevich

Cyberpunk 2077 ничему не научил?

2
AlluringJake

Ну тогда все спиратят её а потом на консолях она уже нахрен никому не нужна будет.

-1
TastelessGerman

На ПК так то покупают хорошие и даже не хорошие игры

3
SleepyGamer

Лично я КП2077 купил именно после того, как поиграл некоторое время в пиратку. Тоже самое - с BG 3. И я не один такой, кто пиратит в качестве демо версии и если игра нормальная, то потом покупает.

1
My life is a game

А нам больше и не надо)))

Учитывая, что их игры без защиты были, ну по крайней мере раньше, но лично я на 99% скорее всего куплю предзаказом

-2
Matavashi

Я бы так не радовался, с оптимизоном будет еще хуже чем с киберпанком и сталкером

-12
My life is a game Matavashi

Почему?Людям обычно свойственно делать выводы из своих ошибок

Глупо с их стороны опять выпускать забагованную игру
Они только вот вот доверие игроков вернули длс к киберу

Сталкер 2 кстати у меня норм шел, ни разу не вылетел, пару зависаний было, кибер вот не знаю, ибо на релизе не играл

0
PREDATOR7706

И помните никаких предзаказов

3
My life is a game PREDATOR7706

Почему?Предзаказы спасают от инфляции(в редких случаях конечно) и дают ранний доступ
Ну это не ко всем играм применимо, только для тех разрабов которых ты любишь и уважаешь

0
-zotik- My life is a game
Почему?Людям обычно свойственно делать выводы из своих ошибок

Ну эти аждую игру прыгают на теже грабли, а щас они хотят перейти на ае5, тут даже гадать не нужно что эти радужные рукожопы не справятся

-2
Федя Кочегар

Да они хотят The Witcher 4 обкатать на ПК что бы исправить все баги. Ну а через год на консолях выпустят качественный оттестированный продукт без ошибок.

-2
ZER0 T0LERANCE

Говорить они стараются правильно, но как будет на деле? Старый кредит доверия им ещё долго возвращать.

-4
TastelessGerman

Они уже всё вернули и доказали что сделали невозможное, оптимизировали такую игру под пост ген консоли. А сейчас игры ещё хуже по качеству выходят

-3
Антон Патриарх Логвинов TastelessGerman

Вася из Мухосранска им ещё не доверяет.

0
fundamentalist

на сей раз тест проведут на пукарях, чтобы консольщики, а именно они для редов основные баблоносители, получили игру в играбельном состоянии, в день релиза, спустя год багодрома на пукарнях..

-5
TastelessGerman

Ты наверно конлохщик раз так говоришь? Пока только на консолях с релиза их игры были неиграбельны

-2
Pravdarub

Да без разницы. Игра шлак будет. Если на консолях не выходит значит знают что контроль качества не пройдут)

-7
TastelessGerman

Мб наоборот?

0
Pravdarub TastelessGerman

На консолях контроль качества выше. На пека же любой даунино может выдать ранний доступ за релиз и лохи схавают предзаказы еще и добавки попросят, а потом будут сидеть чинить всем миром за свой счет. На консолях такого нет. Там 99 процентов игр оптимизированы. На пека же 99 процентов игр забагованный, неоптимизированный шлак. Потому что разрабы не хотят заниматься оптимизацией под 100500 железок.

-2
TastelessGerman Pravdarub

Ага конечно, кто тебе сказал про этот контроль качества? Как на консолях может быть контроль качества, если киберпанк там был неиграбелен с 15ю фпс? Не выдумывай, нету там никакого контроля качества как и везде!

0
TastelessGerman Pravdarub
Там 99 процентов игр оптимизированы. На пека же 99 процентов игр забагованный, неоптимизированный шлак. Потому что разрабы не хотят заниматься оптимизацией под 100500 железок.

А почему тогда на консолях игры такой же забагованый шлак? И никто не оптимизирует игры под 100500 железок, игра создаётся под определённое потребление ресурсов системы, и на каждый графические пресет своё потребление. Ну и уже производительность зависит от твоего железа, конечно если игра плохо оптимизирована, то она имеет проблемы на всех платформах!

0
Pravdarub TastelessGerman

И где забагованный шлак?

У вас так вторых жидаев так и не починили. А сколько время прошло?

0
Макс Макс 007
-11