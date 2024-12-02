Команда CD Projekt обсуждает возможность первоначального выпуска The Witcher 4 исключительно на ПК

После успеха обновленного Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED вновь готовится удивить мир, разрабатывая The Witcher 4. Однако, учитывая ошибки, допущенные при запуске Cyberpunk 2077 в 2020 году, студия может пересмотреть подход к созданию новых игр, чтобы избежать подобных проблем.
В интервью Eurogamer вице-президент CDPR по технологиям, Шарль Тремблей, рассказал, что команда активно обсуждает возможность первоначального выпуска The Witcher 4 исключительно на ПК. Это позволит сосредоточиться на тщательной оптимизации игры для консолей, чтобы гарантировать её стабильность и качество на всех платформах. Такой подход вдохновлен примером Larian Studios, выпустивших Baldur’s Gate 3 на консолях после успешного запуска ПК-версии.
Это то, что мы обсуждаем, но не уверены на 100 процентов.
Хотя решение о поддержке только одной платформы пока не принято, CDPR отмечает, что число платформ растет, и их поддержка с самого начала разработки становится все сложнее.
Генеральный директор компании, Михал Новаковски, также подчеркнул, что маркетинговая кампания нового «ведьмачьего» проекта будет длиться от одного года до двух лет. Это позволит фанатам увидеть игру в течение двух лет после её официального анонса.
ну должен же кто-то ответить,на то что рокстары выпускают сначала только на консоли
Rockstar так второй раз игру продают, а с онлайном вообще многократно.
Согласен.Они выпускают так ,а мы,в этом случае их продукцию просто не покупаем.И нет проблем.
И что мы получаем? Всё ту же эксклюзивность против которой тут все.
я максимально далёк от разработок игр,но мне кажется порт с ПК на консоли сделать легче,чем наоборот
Ну теперь бета-тест будет на ПК проходить, а не на консолях
Они об этом так рассуждают как будто игру уже вот вот завра выпустят.
прогревают гоев и спекулируют на акциях. Сейчас что только не расскажут за 10 лет до релиза
То есть они уже намекают, что опять 3-4 года после релиза ждать, пока игру до ума доведут?
Нет, они прямиком заявляют что лучше сперва игру оптимизировать на одну платформу, а потом выпустить на другую
Проблемы того же Киберпанка на релизе далеко не только в оптимизации были и разрабы сами это понимали, когда за три года кучу всего в геймплее перелопатили. Судя по всему, тут опять та же история будет, но в этот раз, видимо, уже честно скажут, что это ранний доступ.
Ну вот и будут править, хотя скорее всего игру к релизу просто по лучше отполируют, они же вродь говорили что дату релиза теперь будут говорить тогда когда будет удобно им
Это было было очень правильно. А потом уже обрезать для консолей.
1я часть экз пк, а толку все равно багованая вышла)
Так сейчас все багованные выходят. Речь не про это.
Про это. Что бы ты не имел ввиду это про это.
Это как раз неправильно. Как логичнее? Оптимизировать под две конфигурации консолей (ладно, ныне их можно сказать 4) или под неизвестное множество конфигураций ПК?
По твоей логике они под каждую систему пк, под каждую конфигурацию будут оптимизировать? Есть графические настройки с определённым потреблением ресурсов системы. Игра оптимизируется по возможности меньшего потребления ресурсов в определённых графических пресетах, а там уже у каждого своя система показывает свои результаты
No, god, please no
Ахахаха
Консольщики в будущем пкшникам: "Спасибо за бета тест" 😄
Да такой подход был очевиден любому, что за собака их укусила выпустить игру сразу на консолях и пк одновременно - не ясно. И ладно бы они выпустили её только на новых консолях, но от жадности и переоценки своих сил они ещё и на древнее поколение нацелились, это-то их и сгубило, они походу реально не знали что даже игры ровесники этих консолей шли на них в 15 фпсах, что уж говорить о более современных.
добро.
не всё ПКшникам страдать. Пора и консольщикам пострадать тоже
А ты что страдал когда-то? Я думал что консольщики постоянно страдают ожидая патчи по 5-10 лет на 60 фпс хотя-бы, про графическую часть молчу вообще
Да большинству консольщиков посрать на эти 60фпс))) Я хоть и играю и на ПК и на консоле, на телеке могу и не различить издалека сколько там ФПС и наличие мыла)))
Ага конечно, то то консольщики жалуются на отсутствие 60 фпс в старых играх, и по статистике предпочитают режим производительности.
Да понятно, что кто-то жалуется, а кто-то нет. Я вот помню играл в третьего ведьмака на ПК, я вообще не смотрю обычно, сколько ФПС у меня, а тут поставил оверлей и такой вижу, 45, а думал 60 точно есть)) Не все видят эту разницу, видимо индивидуальные особенности.
Вы провалится что ли захотели? Зная вас, вы загнёте системные требования до небес! Ну и как вы окупите эту игру?
Да ну...
Это всё ни о чем. Главное в данном случае, что выйдет раньше. Новое поколение консолей или сама игра.
А анонс уже был?
Походу готовятся к выходу 6-ой плойки.
Не хотят повторения выхода 3-его Ведьмака с урезанием графоныча из-за хуана.
Они ещё должны ремейкнуть 1 Ведьмака.
ремейк выйдет позже 4 части
Бред, студия вымрет к тому моменту. Это десятилетие уже последнее для всех студий из 90ых и нулевых.
игровой апокалипсис грядет?
А может и в самом деле, раздутые бюджеты и провальные ААА-проекты доведут нынешних грандов до банкротства. Потом издателей с правами доедят Тенцент и прочие китайцы, мобильный гейминг сейчас даёт им огромные доходы.
просто индустрия плавно перестроется под новые тренденды, если эти трендены не изменяться скажем и игрокам которым сечас 15-25 лет не захочется крупных сюжетных игр и они будут готовы за них платить соовенно.
так я считал что один из типов апокалипсиса как раз будет в том что будут разрабатыватся более простые девые игры мусоные игры в большом количесве еще с закокосам под ретро типа классика. и типа более бесопасно сделать 10-20 игр чем одну ААА которая может похоронить 500 милионов долляров и 5-8 лет разработки
вообще против какой либо эклюзивности пускай везде выходит зачем ограничивать продажи
Проблема киберпанка в том, что они пожадничали и выпустили нэкст-ген игру на пс4, с ней и были все проблемы. Надо просто выпускать только на актуальных платформах.
Даёшь нового ведьмака, Геральт скорее испустит дух к событиям четвёрки
Спасибо пкбоярам за бэта тест)
Ну знаешь там тоже спорный момент, вот натестировали бы они вальгаллу на своих 4гб картах и была бы везде графика как на пс4. Нормальные видеокарты то у пары процентов бояр только.
надо как рокстары сначала на иксбокс
Ну видать хватило проблем с ps4 в свое времечко.
Надо специально для консолей выпустить урезанную версию, потом нормальную на ПК и для новых консолей, а потом ещё и версию с модом на текстуры.
ты в одну руку мечтай а в другую сри, и смотри какая больше наполнится ))
Боже, только б протагонист не был бабой.
Хз, а мне пох, только если она не будет страшной, черной и толстой)))
А слабо в один день и на всех платформах?
Cyberpunk 2077 ничему не научил?
Ну тогда все спиратят её а потом на консолях она уже нахрен никому не нужна будет.
На ПК так то покупают хорошие и даже не хорошие игры
Лично я КП2077 купил именно после того, как поиграл некоторое время в пиратку. Тоже самое - с BG 3. И я не один такой, кто пиратит в качестве демо версии и если игра нормальная, то потом покупает.
А нам больше и не надо)))
Учитывая, что их игры без защиты были, ну по крайней мере раньше, но лично я на 99% скорее всего куплю предзаказом
Я бы так не радовался, с оптимизоном будет еще хуже чем с киберпанком и сталкером
Почему?Людям обычно свойственно делать выводы из своих ошибок
Глупо с их стороны опять выпускать забагованную игру
Они только вот вот доверие игроков вернули длс к киберу
Сталкер 2 кстати у меня норм шел, ни разу не вылетел, пару зависаний было, кибер вот не знаю, ибо на релизе не играл
И помните никаких предзаказов
Почему?Предзаказы спасают от инфляции(в редких случаях конечно) и дают ранний доступ
Ну это не ко всем играм применимо, только для тех разрабов которых ты любишь и уважаешь
Ну эти аждую игру прыгают на теже грабли, а щас они хотят перейти на ае5, тут даже гадать не нужно что эти радужные рукожопы не справятся
Да они хотят The Witcher 4 обкатать на ПК что бы исправить все баги. Ну а через год на консолях выпустят качественный оттестированный продукт без ошибок.
Говорить они стараются правильно, но как будет на деле? Старый кредит доверия им ещё долго возвращать.
Они уже всё вернули и доказали что сделали невозможное, оптимизировали такую игру под пост ген консоли. А сейчас игры ещё хуже по качеству выходят
Вася из Мухосранска им ещё не доверяет.
на сей раз тест проведут на пукарях, чтобы консольщики, а именно они для редов основные баблоносители, получили игру в играбельном состоянии, в день релиза, спустя год багодрома на пукарнях..
Ты наверно конлохщик раз так говоришь? Пока только на консолях с релиза их игры были неиграбельны
Да без разницы. Игра шлак будет. Если на консолях не выходит значит знают что контроль качества не пройдут)
Мб наоборот?
На консолях контроль качества выше. На пека же любой даунино может выдать ранний доступ за релиз и лохи схавают предзаказы еще и добавки попросят, а потом будут сидеть чинить всем миром за свой счет. На консолях такого нет. Там 99 процентов игр оптимизированы. На пека же 99 процентов игр забагованный, неоптимизированный шлак. Потому что разрабы не хотят заниматься оптимизацией под 100500 железок.
Ага конечно, кто тебе сказал про этот контроль качества? Как на консолях может быть контроль качества, если киберпанк там был неиграбелен с 15ю фпс? Не выдумывай, нету там никакого контроля качества как и везде!
А почему тогда на консолях игры такой же забагованый шлак? И никто не оптимизирует игры под 100500 железок, игра создаётся под определённое потребление ресурсов системы, и на каждый графические пресет своё потребление. Ну и уже производительность зависит от твоего железа, конечно если игра плохо оптимизирована, то она имеет проблемы на всех платформах!
И где забагованный шлак?
У вас так вторых жидаев так и не починили. А сколько время прошло?