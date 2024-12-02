Команда CD Projekt обсуждает возможность первоначального выпуска The Witcher 4 исключительно на ПК

После успеха обновленного Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED вновь готовится удивить мир, разрабатывая The Witcher 4. Однако, учитывая ошибки, допущенные при запуске Cyberpunk 2077 в 2020 году, студия может пересмотреть подход к созданию новых игр, чтобы избежать подобных проблем.

В интервью Eurogamer вице-президент CDPR по технологиям, Шарль Тремблей, рассказал, что команда активно обсуждает возможность первоначального выпуска The Witcher 4 исключительно на ПК. Это позволит сосредоточиться на тщательной оптимизации игры для консолей, чтобы гарантировать её стабильность и качество на всех платформах. Такой подход вдохновлен примером Larian Studios, выпустивших Baldur’s Gate 3 на консолях после успешного запуска ПК-версии.

Это то, что мы обсуждаем, но не уверены на 100 процентов.

Хотя решение о поддержке только одной платформы пока не принято, CDPR отмечает, что число платформ растет, и их поддержка с самого начала разработки становится все сложнее.

Генеральный директор компании, Михал Новаковски, также подчеркнул, что маркетинговая кампания нового «ведьмачьего» проекта будет длиться от одного года до двух лет. Это позволит фанатам увидеть игру в течение двух лет после её официального анонса.