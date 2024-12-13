Компания CD Projekt раскрыла, почему выбор пал на Цири в качестве главного героя The Witcher 4, а не на Геральта. В эксклюзивной беседе с IGN, продюсер Мальгоржата Митренга пояснила, что Цири была «очень органичным выбором» для продолжения истории, основанной на событиях предыдущих игр и книг.
Митренга отметила, что Цири всегда была многослойным персонажем, чье развитие читатели могли наблюдать еще в саге. В отличие от Геральта, чья история уже завершена, Цири предстоит пройти долгий путь к становлению Ведьмаком, создавая свой собственный кодекс и метод борьбы с монстрами. По словам Себастьяна Калембы, директора игры, это дает больше пространства для исследования ее характера и позволяет игрокам глубже влиять на ее развитие.
Разработчики уверены, что этот выбор был логичен, и что Цири заслуживает эпического внимания, которое откроет новые горизонты для игры и ее сюжетных линий.
всетаки цири значит. рачарован. предсказуемомо возможно от того не ожидаемо. думал что всетаки будет игра про какого то кастомного рандомного ведмака, которого можно самостоятельно накрасить помадой.
ведьмак 1 типа должен был быть сначала про рандомного ведьмака но потом решили делать про готового кижнего персонажа, который где бухал с дикой охотой, телпартировался по барделям и потерял память. наверно игра игра от этого выиграла возможно и с уже жеско характерным персонажем будет так. а может то и нет.
Сколько можно мусолить Геральта? 3 части за него играли.
Да тут, как и на ПДФ, челики почему-то уже придумали себе игру мечты в духе Киберпанка, где можно создавать своего персонажа. Надуманные ожидания не оправдались, челики порвались. Классика.
Сколько можно мусолить Кратоса? 9 частей за него играли и вполне себе норм оказывается.))
я и не говорил что ожидаю ведьмака 3 в 4й части
Не понимаю тебя вообще, почему ты разочарован тем что нам дадут полноценно играть за Цири. она важный персонаж в книгах был. Короче ты неправ. И то что ты разочарован тоже бред какой-то.Цири просто идельно подходит для продолжения после Геральта.
Провал ещё одной франшизы практически гарантирован.
Игра еще не вышла а у тебя уже практически. Интересный ты человк, Ahnx :)
Видишь тенденцию? Во все крупные проекты в наше время заставляют добавлять повестку. И потом они проваливаются, потому что народу такое не нужно.
Я доверяю полностью CD PROJECT, что все будет хорошо. Мне очень понравилась их последняя часть Ведьмака 3 включая DLC + Киберпанк с ДЛС, где тоже красивая Сойка была и не уроды персонажи.
Количество дизлайков показывает, что я прав. Тут это так работает :)) !
Поэтому не переживай. CD PROJECT это не BIOWARE
Я конечно не эксперт, но в чем претензия? В книгах в центре всего стоит Цири
С чего бы из за цири? Дед попей таблетки
Я разочарован. Че-то как-то попахивает повесткой. Цири будет бесить игроков в этой игре. В этом нет сомнений. Изуродовали нашу Ведьмачку. Сделали из неё какую-то быдло бабищу, аля привет от Last of Us 2. Атмосфера кстати вообще не та, если смотреть по синематику. Ведьмаком и не пахнет. Короче особых надежд к игре не питаю.
О, а вот и элита нижнего интернета подтянулась, которая книг не читала, а влетела в мир Сапковского с 3-й игры, лол. Атмосфера не та, ведьмак не ведьмак, игра уже провалилась, всё пропало, карауууул! 🤡
Полностью согласен! Вообще, с момента анонса «Ведьмака 4» я предполагал, что история будет сосредоточена вокруг Цири, так как история Геральта завершена. И это более логично, чем вводить нового персонажа, которого постоянно бы сравнивали с Геральтом. (К тому же, если бы добавили нового героя, сейчас бы разразился скандал: мол, «верните Геральта» или «лучше сделайте Цири главной героиней»). А так всё закономерно. Историю Геральта мы знали из книг и видели её продолжение в играх. О Цири мы тоже знаем из книг и из третьей части игры. За её развитием будет интересно наблюдать.
По внешности у меня претензий нет. Логично, что она стала взрослее и опытнее. Да и Геральт в трейлерах не всегда выглядел так, как в играх, так что тут, скорее всего, будет то же самое. А то, что она пьёт эликсиры без мутаций, думаю, в игре объяснят. Например, у неё другой медальон — возможно, она создаёт что-то вроде новой Школы Ведьмаков.
Что касается использования знаков, в этом нет ничего странного: она ведь Дитя Старшей Крови, у неё магический дар и склонность к магии. Знаки — это не исключительно ведьмачья способность, так что она вполне могла научиться ими пользоваться.
Но наш народ любит придираться. На этом ресурсе вечно кто-то всем недоволен, всё критикуют и ищут, к чему придраться.
Разрабы в курсе, что многие люди не играют в игры, где гг баба? Кажется нет. Игра идёт лесом, вместе с расхитительницей гробниц и иже с ними.
Какие это многие? Есть статистика? Или ты про себя и своих друзей, предпочитающих мужчин?
Upd. Ясно, переименовывайте сайт в GAYground. Тут не любят женщин типа Ларки, 2B и Фэйт Коннорс. Нравится же вам пялиться на крепкие мужские зады, ребят. Ну даёте.
Многие это кто? Ты лично? Ну сходи к врачу, если у тебя такие взгляды. Я вот не пойму почему в РФ так женщин не любят?
Ну это ты щас чистый шизотоп выдал.
Люди избегают игр с женщиной-главным героем только тогда, когда это сделано намеренно и ради «галочки». Но в случае с Цири это было более чем ожидаемо, особенно после финала «Ведьмак 3». Её история уже была заложена в книгах и получила развитие в играх. Цири — Дитя Старшей Крови, её судьба важна для вселенной «Ведьмака», а наблюдать за её развитием действительно интересно. Это не случайное решение, а логичное продолжение сюжета, полностью обоснованное с точки зрения истории.
Че за бред?
странное решение, у многих людей уже будет отрицательный настрой на игру
У кого? У скуфов пивных?
Надеюсь, их выбор сильно повлияет на продажи! Черти!
Ты имеешь ввиду их решение перейти на 5-й Анрил? Да, согласен, пара сельских васянов с gtx 1060 не купит игру. Но вряд ли на продажи это повлияет 🤡
так в РФ и не будут продавать, а ещё и укр озвучку завезут походу, так что какая разница?))
К сожалению ожидания ведьмака 4 полностью заруинили, Цири ведьмаке 3 раздражала своим присутствием а тут теперь в роли бабы гг
Ебаа... Эт мода такая : заменять брутальных мужиков на мало кому интересных женских персонажей?
Новый "Джон Уик", безумный Макс, хренова туча фильмов и вот теперь игра ведьмак 4. Охрененно.
Геральт в 3 частях был, алло. Ты будешь теребить Геральта все 100000050000000 частей? Сумашедший!
Я напомню, что в В2 мы, вернее Роше, отрезали педерасту яйца и вскрывали глотку, а в В3 нам предлагали сочувствовать тяжкой жизни оея в средневековье. Так что как ты думаешь, могут ли соевые СДПР сделать в 2к24 что-то адекватное?
История Геральта закончена, успокойся, это тот случай, когда нужно вовремя остановиться с ним.
Это не мода, а повестка глобалистов. Главными героями у них должны быть "сильные бабы", негры, гомосятина. Все, кроме нормального белого человека. Потому что белого человека эти гады боятся.
А чё сразу не рептилоидов?
Пожалуй самый неинтересный и неоднозначный перс во всём Ведьмаке 3, а в 4 части её ещё и отвоукали. Играть за неё после Геральта - ну такое себе.
Не согласен с тобой.
Вот непонятно, кстати, насколько её переделали под нынешние тренды в угоду твиттерной сои и остальных душевно больных. Цири и по книге была не очень симпатичной мужебабой со скверными манерами. Надо ждать геймплейные ролики.
Вот именно, она порой себя вела как та еще мудозвонка, так что судить по максимум 10 минутным отрезкам геймплея о том как интересно будет играть за нее в четверке это глупо. Ясен перь они не будут делать ради нее в тройке кучу механик, а тут сделают. Ну и естесно сиськи можно будет прикрутить любого размера благодаря модам, если вдруг кого то это парит
Видимо себе , она нос исправила у пластического хирурга в Новиграде...-))) Теперь он у нее бугром в отличии от 3 части ...
Какая же шляпа)
Может выбор её главным героем и логичен, но как логично будут объяснять то, как Цирилла научилась пользоваться знаками и хлебать ведьмачьи настойки...
она типа магички так что наверно знаками может научится пользоватся им нужно не так много манны возможно. поэтому для колдунов это зашквар. и у нее какие то свои способности возможно есть так что теоритически она может побеждать монстров, если сюжет будет сосредоточен на этом. касательно алхимии для ведьмаков настойки боярышника непонятно как но теоритески можно обьяснить что страшая кровь типа какая то низкая алхимия ей доступна а потом она может мутировать будет и сможет более тяжелые зелья принимать в качеве прокачки. а может этого элемента не будет потому что он душный. в первом ведьмаке только илично было обпиваешься ласточкой и всех закливаешь.
объяснят скорее всего
В 3 части была магия какая-то, типо телепорт для перемещения или движения, но тут в трейлерах чёт не вижу. Походу испортили нам всё!
Да ладно. Повесточка требует, вот и всё объяснение. Странно, что Цири по ходу сильно не загорела и не превратиласиь в негритянку-лезбуху. Хотя кто знает, кто знает?
какая она страшная...лучше б своего ведьмака дали сделать.
Всё игра пропала...
Б#ять, этого я и боялся...
Объяснение уровня: - У нас был лор, но мы на него положили болт, кушайте.
Не думал, что напишу это - теперь, я не жду Ведьмак 4.
Внешку ей главное поправьте, а то я даже не узнал ее
Всё во имя повестки и woke-культуры – могут только ещё сильней изуродовать: добавить там шрамы от удаления груди, да-да.
Главное - Гвинт 2. Остальное не важно
Надеюсь CD RED хотя бы объяснит как Цири стала "полноценным ведьмаком"? Когда все способы создания ведьмаков были уничтожены.
Проблема женского ГГ это то, что механика романсинга пропадает из игры
Для кого? Ну вот дай аргумент хоть один что пропадает
Почему пропадёт? Вспомни последние Ассасины, Одиссею и Вальхаллу.
Игра про ведьмака не за ведьмака! Ведьмак это тот кто в ДЕТСТВЕ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ и потом отправился на большую дорогу
Тогда у нас и тот эльф ведьмак
Ну что такое то блин?Я готов Вашу игру купить по фулл прайсу хоть сейчас
Я не против женщины ГГ, но можно было бы рассказать про приквел, типа раньше делали и женщин ведьмака или какую то далекую страну, где делали ведьмака и девочек и мальчиков
Я честно говоря хотел бы что бы в новой части ты бы был оригинальный персонаж а не кто то известный. Тогда ты сам формируешь своего персонажа а не играть уже известным персонажем. Как ви в киберпанке, так как у цири уже есть определённый характер которому придётся придерживаться.
Но будет гораздо лучше, если Цыри сделают трансгендером и местным лгбт лидером. Да, Герольд уже морально устарел😬👍 // Георгий Грунь
Георгий, сделали ещё в книгах. Наверное, именно поэтому выбор был сделан. // Александр Ковалёв
Они вообще-то ещё пару лет назад говорили, что будет Цири - ГГ.
Вапщето было уже очевидно на картинке с головой кота на снегу🤓
Эта игра будет НАПОЛНЕНА повесткой
Главное что бы цири была наполнена -_-
Цири в 3 части была машиной для убийств, телепорт, разрывные удары, перемещения в другие миры, лютая мощь, старшая кровь и иже с ним. А тут в Трейлере ели ели осилила монстра.. еще и зелье выпила.. Куда делась мощь способная разрушать целые миры...
Блин, не понял, разве по книгам женщины могли стать ведьмаками ? Нет же!?!
И скоро ваш Геральт примерит платье да да так и сделают
Настолько отвратительно, что даже трейлер открывать не хочется. Это даже не банально, просто плохо
А негры ? Негоы будут ?!
Чем вы не довольны ало? Есть концовка где цири становиться на путь ведьмачки, и разрабы сами сказали что история геральта закончена, будет только ремейк 1 части так что поиграть за геральта ещё можно будет
Боже как я жду это чудо, я перепройду все 3 части для этого
че то с её рожей сделали.
Зато можно её модами раздеть 👍
Ведьмачка 4 получается
Было бы довольно интересно, если бы за неё был разный отыгрыш. Её учили Йеннифер с Трисс.
по кайфу
У меня смешанные чувства, с 1 стороны очень приятно видеть каноничную концовку, где она с Геральтом остались семьей, а с другой хотелось увидеть иную историю на знакомый мир, спустя 100 лет или наоборот про начало становления ведьмаков как таковых, увидеть Нильфгард в самом расцвете, а не его закат после известных событий. Но естественно все мы будем в это играть и сравнивать с Геральтом все аспекты игры. И я очень переживаю за русскую озвучку, после длс с киберпанком есть огромные опасения, что поляки специально проигнорируют такой важный аспект в этой игре.
Интересно, можно ли будет как геральт ходить по борделям? и накукнят ли цири ваши прогнозы господа?
Цири может ходить по борделям. Это её выбор и она живой свободный человек. И никто ей не указ и вряд ли кто то будет против ептвою мать. Нужно же Цирилле как то снимать стресс на досуге ..) Как мужикам, так и девушкам время от времени.
Извинитий, но канон концовка Цири ведьмачка. Удачи тем кто сделал её императрицей или
Потому что будет сочная попа
Ну это мы ждем, еще и гг Цири, будет интересно за нее поиграть
А я не против Цири. За Гермальта наиграли много и его история в В3 реально вроде как закончена. Конечно, при желании можно много чего еще напридумывать, но зачем..?
По Цири почти чистый лист. Во первых, в трейлере видим, что она выпила элексир и у нее вертикальные зрачки, полагаю, узнаем, что она таки прошла мутацию. Также у нее свои способности, т.к. в ней старшая кровь, значит будет что-то кроме умения драться и накладывать ведьмачьи знаки.
CDPR всегда могли в классную историю, максимально здорово раскрывают персонажей и делают отличные квесты. Уверен, с таким персонажем они напишут что-то незабываемое. Одного не хочу, чтоб испоганили свою игру повесткой..
Мурашки от трейлера, славянский дух сохранили, главное, чтобы Цири понерфили и отняли суперспособности, оставив только ведьмачьи
Цирилла настоящая ведьмачка. Геральт её обучал и продолжает быть наставником Цириллы.
Че люди опять разнылись? Что не так? Чем вам Цири то не угодила? История Геральта завершена, Ну по крайней мере в игровой вселенной в 4 части и так и так должен быть другой герой. Ну если был бы выбор Цири или ноунейм ведьмак, то я бы всё таки выбрал Цири.
Все четко написал) но щас накинутся дизалйки )
Мне кажется, народ неприятно удивлен тому, что Цири, повзрослев, стала не 2д-тянкой с розовыми волосами, огромным мечом и характером ребенка или щенка, а тетей, которая может нагрубить и ударить.) Нормальный трейлер так-то, мрачный. Придирки к касту знаков - ну странные, учитывая ее каноничные таланты к магии, по меркам которой ведьмачьи знаки - питарды. Эликсиры пьет? Так может они не ведьмачьи, раз она не ведьмак? Вы же знаете, что они не только ведьмачьи бывают? Люди уже сами не знают, чего хотят. Я бы тоже хотел своего гг сделать, что уж там, но Цири - самый логичный вариант гг для продолжения, как ни крути. А уж делать всякие вбоквелы и приквелы - ну это уже откровенное дурновкусие, тем более там уже нетфликс навалил всякого, лучше уж продолжение делать.
Хз почему все недовольны. С удовольствием погамаю, Цири очень самобытный персонаж, будет интересно наблюдать за ее историей.
Школота на пг в своем репертуаре, аааа, всё пропало, серия загублена. История Геральта, как главного героя завершена, о чем сд проджекты не раз говорили. И это хорошо, что они остались верны своему слову и не стали доить героя, делая продолжение, после того, как поставили точку. Цири, самый логичный и очевидный герой для продолжения, никакого ноунейм ведьмака в качестве главного героя вводить не стали бы, это слишком рискованно, может плохо сказаться на продажах. Так что, в отличие от нытиков, будет интересно посмотреть, как Цири, видимо, стала полноценным ведьмаком (ведьмачкой) и дошла до такой жизни.
давайте за Трис играть, хули
1. Цири это хорошо, это даже более хрошо, чем могло быть. Концовка с Ведьмачкой - канон. Новые механики к старым, это как минимум интересно. На счет былячества Цири, вы вообще книгу читали? Она там с разбойниками шастала и чем только не промышляла.
2. Знаки - легко, это низкая и простая магия. Учитывая сложности в управлении хаосом, которые возможно, к времени 4й части уже не сложности... все выглядит логично. Сделать знак - это тупо быстрее, чем читать заклинание.
3. Глаза, и возраст. Тут на лицо возможная мутация, да и с виду Цири в трейлере уже не 20 лет, а ближе к 40 (Внешность + голос). Что случилось за 20 лет? Да все что угодно. Мнение, что все утратили, вообще не мнение. В процессе 3 части, они там за несколько дней восстанавливают испытание травами, кто мешает поднять архивы? Они не утрачены, сохранились, просто Ведьмаки не выкупают, что там написано, это даже не скрывается.. Просто не было мозгов и чародеев достаточного уровня, чтобы эти исследования восстановить, и возможно доработать, да и надобности тоже не было. Собственно, суть такая, а кто мешал им это сделать в будущем?
4. Элексиры. К слову у магичек свои эликсиры и зелья... Кто вообще запрещяет дорабатывать и устранять отрицательные эффекты? Вот - ласточка, да кого она там только не лечила... Не исключайте того факта, что химии может быть просто минимум. Именно из-за того, что Цири не может использовать ее полноценно.
Доебались называется, ждем с нетерпением. Надеемся на хороший уровень проработки... Ну хотелось-бы все-таки славянский этнос с Русским языком, к тому времени кстати уже наверное, реальный вопрос реализации. А делать СНГ озвучку на Украинском = сделать ее на Казахском. Не оценят, проще сделай субтитры и отвали.
Интересный ресурс. Если вижу комментарий, заминусованный, обычно это мнение здравомыслящего и логически рассуждающего человека. А вот если у комментария много плюсов, значит, его написал кто-то, кто всегда чем-то недоволен и склонен критиковать всё вокруг. Именно такие пользователи часто минусуют мнения других, а однодумцев залайковывают.
В овчарне принято в унисон бэээкать)
В точку! Лучше и не скажешь)
Повестка феминизма лютая. Сильная и независимая, еще и блондинка. Мужики некрасивые, грубые, стояли в стороне пока независимая идёт в соло сражаться. УУУУ. Потом сидят плачут, потом еще возникают. Геральта нет - это не Ведьмак. СДПР скатились после 3-го Ведьмака. Только машоночные сосальщики в это будут играть. Скачаю, поиграю 6 часов и поставлю 2 балла.
Да, челы это про вас. Надеюсь вы стороной обойдёте игру. Мимо лесом. А я увидя трейлер, уже на неделе пойду обновлять комп к игре, как когда-то для Киберпанка. Удачи вам)
П.С, кто не верит вот Бинго скрин и такого будет много от недалёких
То есть тебе нравится игра, потому что она не нравится другим? Ты из той касты который каждый пост будешь писать какая это превосходная игра, чтобы других корежило а потом забудешь про неё?
Бесполезно, что либо объяснять у слоняр в комментах уже сгорела пятая точка от того что гг будет женщиной
Умом их не понять. Я очень рад что Цири будет главной героиней. Относительно к ней относился всегда!
Я думаю, что они неправы в данном случае. (Те кто хейтит на то, что Цири будет ГГ) 3 части за Геральта играли, оставьте его в покое.!
Тебе лечится надо, на данный момент с низу 3 коммента (не считай твоего бойфренда InattentiveJermaine) и нет негативных, ты прими таблетки.
все еще впереди), а для примера можешь чекнуть предыдущую новость
Да кто бы сомневался что у них сгорит. А лично мне нравится что решили сделать гг Цири