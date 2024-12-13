Компания CD Projekt раскрыла, почему выбор пал на Цири в качестве главного героя The Witcher 4, а не на Геральта. В эксклюзивной беседе с IGN, продюсер Мальгоржата Митренга пояснила, что Цири была «очень органичным выбором» для продолжения истории, основанной на событиях предыдущих игр и книг.

Митренга отметила, что Цири всегда была многослойным персонажем, чье развитие читатели могли наблюдать еще в саге. В отличие от Геральта, чья история уже завершена, Цири предстоит пройти долгий путь к становлению Ведьмаком, создавая свой собственный кодекс и метод борьбы с монстрами. По словам Себастьяна Калембы, директора игры, это дает больше пространства для исследования ее характера и позволяет игрокам глубже влиять на ее развитие.

Разработчики уверены, что этот выбор был логичен, и что Цири заслуживает эпического внимания, которое откроет новые горизонты для игры и ее сюжетных линий.