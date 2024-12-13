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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 568 оценок

Компания CD Projekt раскрыла, почему выбор пал на Цири в качестве главного героя The Witcher 4, а не на Геральта

butcher69
Новости

Компания CD Projekt раскрыла, почему выбор пал на Цири в качестве главного героя The Witcher 4, а не на Геральта. В эксклюзивной беседе с IGN, продюсер Мальгоржата Митренга пояснила, что Цири была «очень органичным выбором» для продолжения истории, основанной на событиях предыдущих игр и книг.

Главный анонс The Game Awards 2024: первый трейлер нового "Ведьмака" с Цири

Митренга отметила, что Цири всегда была многослойным персонажем, чье развитие читатели могли наблюдать еще в саге. В отличие от Геральта, чья история уже завершена, Цири предстоит пройти долгий путь к становлению Ведьмаком, создавая свой собственный кодекс и метод борьбы с монстрами. По словам Себастьяна Калембы, директора игры, это дает больше пространства для исследования ее характера и позволяет игрокам глубже влиять на ее развитие.

Разработчики уверены, что этот выбор был логичен, и что Цири заслуживает эпического внимания, которое откроет новые горизонты для игры и ее сюжетных линий.

-33
121
Комментарии: 121
Ваш комментарий
MunchkiN 616

всетаки цири значит. рачарован. предсказуемомо возможно от того не ожидаемо. думал что всетаки будет игра про какого то кастомного рандомного ведмака, которого можно самостоятельно накрасить помадой.
ведьмак 1 типа должен был быть сначала про рандомного ведьмака но потом решили делать про готового кижнего персонажа, который где бухал с дикой охотой, телпартировался по барделям и потерял память. наверно игра игра от этого выиграла возможно и с уже жеско характерным персонажем будет так. а может то и нет.

51
InattentiveJermaine

Сколько можно мусолить Геральта? 3 части за него играли.

-9
CAN I HABE PIZZA PLS InattentiveJermaine

Да тут, как и на ПДФ, челики почему-то уже придумали себе игру мечты в духе Киберпанка, где можно создавать своего персонажа. Надуманные ожидания не оправдались, челики порвались. Классика.

-4
BashfulUgochi InattentiveJermaine

Сколько можно мусолить Кратоса? 9 частей за него играли и вполне себе норм оказывается.))

11
MunchkiN 616 InattentiveJermaine

я и не говорил что ожидаю ведьмака 3 в 4й части

0
InattentiveJermaine MunchkiN 616

Не понимаю тебя вообще, почему ты разочарован тем что нам дадут полноценно играть за Цири. она важный персонаж в книгах был. Короче ты неправ. И то что ты разочарован тоже бред какой-то.Цири просто идельно подходит для продолжения после Геральта.

-10
Ahnx

Провал ещё одной франшизы практически гарантирован.

50
InattentiveJermaine

Игра еще не вышла а у тебя уже практически. Интересный ты человк, Ahnx :)

-10
Ahnx InattentiveJermaine

Видишь тенденцию? Во все крупные проекты в наше время заставляют добавлять повестку. И потом они проваливаются, потому что народу такое не нужно.

8
InattentiveJermaine Ahnx

Я доверяю полностью CD PROJECT, что все будет хорошо. Мне очень понравилась их последняя часть Ведьмака 3 включая DLC + Киберпанк с ДЛС, где тоже красивая Сойка была и не уроды персонажи.

Количество дизлайков показывает, что я прав. Тут это так работает :)) !

Поэтому не переживай. CD PROJECT это не BIOWARE

-19
Гамер132 Ahnx

Я конечно не эксперт, но в чем претензия? В книгах в центре всего стоит Цири

-5
Никита Дроздоvv

С чего бы из за цири? Дед попей таблетки

-3
qteeq

Я разочарован. Че-то как-то попахивает повесткой. Цири будет бесить игроков в этой игре. В этом нет сомнений. Изуродовали нашу Ведьмачку. Сделали из неё какую-то быдло бабищу, аля привет от Last of Us 2. Атмосфера кстати вообще не та, если смотреть по синематику. Ведьмаком и не пахнет. Короче особых надежд к игре не питаю.

48
CAN I HABE PIZZA PLS

О, а вот и элита нижнего интернета подтянулась, которая книг не читала, а влетела в мир Сапковского с 3-й игры, лол. Атмосфера не та, ведьмак не ведьмак, игра уже провалилась, всё пропало, карауууул! 🤡

-11
JAkeS7 CAN I HABE PIZZA PLS

Полностью согласен! Вообще, с момента анонса «Ведьмака 4» я предполагал, что история будет сосредоточена вокруг Цири, так как история Геральта завершена. И это более логично, чем вводить нового персонажа, которого постоянно бы сравнивали с Геральтом. (К тому же, если бы добавили нового героя, сейчас бы разразился скандал: мол, «верните Геральта» или «лучше сделайте Цири главной героиней»). А так всё закономерно. Историю Геральта мы знали из книг и видели её продолжение в играх. О Цири мы тоже знаем из книг и из третьей части игры. За её развитием будет интересно наблюдать.

По внешности у меня претензий нет. Логично, что она стала взрослее и опытнее. Да и Геральт в трейлерах не всегда выглядел так, как в играх, так что тут, скорее всего, будет то же самое. А то, что она пьёт эликсиры без мутаций, думаю, в игре объяснят. Например, у неё другой медальон — возможно, она создаёт что-то вроде новой Школы Ведьмаков.

Что касается использования знаков, в этом нет ничего странного: она ведь Дитя Старшей Крови, у неё магический дар и склонность к магии. Знаки — это не исключительно ведьмачья способность, так что она вполне могла научиться ими пользоваться.

Но наш народ любит придираться. На этом ресурсе вечно кто-то всем недоволен, всё критикуют и ищут, к чему придраться.

-5
Шизотоп

Разрабы в курсе, что многие люди не играют в игры, где гг баба? Кажется нет. Игра идёт лесом, вместе с расхитительницей гробниц и иже с ними.

41
CAN I HABE PIZZA PLS

Какие это многие? Есть статистика? Или ты про себя и своих друзей, предпочитающих мужчин?

Upd. Ясно, переименовывайте сайт в GAYground. Тут не любят женщин типа Ларки, 2B и Фэйт Коннорс. Нравится же вам пялиться на крепкие мужские зады, ребят. Ну даёте.

-14
deronal

Многие это кто? Ты лично? Ну сходи к врачу, если у тебя такие взгляды. Я вот не пойму почему в РФ так женщин не любят?

-10
HellowRainbow

Ну это ты щас чистый шизотоп выдал.

-3
JAkeS7

Люди избегают игр с женщиной-главным героем только тогда, когда это сделано намеренно и ради «галочки». Но в случае с Цири это было более чем ожидаемо, особенно после финала «Ведьмак 3». Её история уже была заложена в книгах и получила развитие в играх. Цири — Дитя Старшей Крови, её судьба важна для вселенной «Ведьмака», а наблюдать за её развитием действительно интересно. Это не случайное решение, а логичное продолжение сюжета, полностью обоснованное с точки зрения истории.

-4
Никита Дроздоvv

Че за бред?

-4
211186

странное решение, у многих людей уже будет отрицательный настрой на игру

40
deronal

У кого? У скуфов пивных?

-13
hamshut

Надеюсь, их выбор сильно повлияет на продажи! Черти!

35
CAN I HABE PIZZA PLS

Ты имеешь ввиду их решение перейти на 5-й Анрил? Да, согласен, пара сельских васянов с gtx 1060 не купит игру. Но вряд ли на продажи это повлияет 🤡

-14
deronal

так в РФ и не будут продавать, а ещё и укр озвучку завезут походу, так что какая разница?))

-5
Madiark

К сожалению ожидания ведьмака 4 полностью заруинили, Цири ведьмаке 3 раздражала своим присутствием а тут теперь в роли бабы гг

31
Svarchy

Ебаа... Эт мода такая : заменять брутальных мужиков на мало кому интересных женских персонажей?

Новый "Джон Уик", безумный Макс, хренова туча фильмов и вот теперь игра ведьмак 4. Охрененно.

17
InattentiveJermaine

Геральт в 3 частях был, алло. Ты будешь теребить Геральта все 100000050000000 частей? Сумашедший!

-12
HellowRainbow

Я напомню, что в В2 мы, вернее Роше, отрезали педерасту яйца и вскрывали глотку, а в В3 нам предлагали сочувствовать тяжкой жизни оея в средневековье. Так что как ты думаешь, могут ли соевые СДПР сделать в 2к24 что-то адекватное?

0
Player is Ready

История Геральта закончена, успокойся, это тот случай, когда нужно вовремя остановиться с ним.

0
Ahnx

Это не мода, а повестка глобалистов. Главными героями у них должны быть "сильные бабы", негры, гомосятина. Все, кроме нормального белого человека. Потому что белого человека эти гады боятся.

3
Null Extremis Ahnx
повестка глобалистов

А чё сразу не рептилоидов?

0
BashfulUgochi

Пожалуй самый неинтересный и неоднозначный перс во всём Ведьмаке 3, а в 4 части её ещё и отвоукали. Играть за неё после Геральта - ну такое себе.

15
InattentiveJermaine

Не согласен с тобой.

-13
CAN I HABE PIZZA PLS

Вот непонятно, кстати, насколько её переделали под нынешние тренды в угоду твиттерной сои и остальных душевно больных. Цири и по книге была не очень симпатичной мужебабой со скверными манерами. Надо ждать геймплейные ролики.

-2
Player is Ready CAN I HABE PIZZA PLS

Вот именно, она порой себя вела как та еще мудозвонка, так что судить по максимум 10 минутным отрезкам геймплея о том как интересно будет играть за нее в четверке это глупо. Ясен перь они не будут делать ради нее в тройке кучу механик, а тут сделают. Ну и естесно сиськи можно будет прикрутить любого размера благодаря модам, если вдруг кого то это парит

-2
Go_Ra

Видимо себе , она нос исправила у пластического хирурга в Новиграде...-))) Теперь он у нее бугром в отличии от 3 части ...

-1
Andrey Likarenko

Какая же шляпа)

10
Akalaka

Может выбор её главным героем и логичен, но как логично будут объяснять то, как Цирилла научилась пользоваться знаками и хлебать ведьмачьи настойки...

5
MunchkiN 616

она типа магички так что наверно знаками может научится пользоватся им нужно не так много манны возможно. поэтому для колдунов это зашквар. и у нее какие то свои способности возможно есть так что теоритически она может побеждать монстров, если сюжет будет сосредоточен на этом. касательно алхимии для ведьмаков настойки боярышника непонятно как но теоритески можно обьяснить что страшая кровь типа какая то низкая алхимия ей доступна а потом она может мутировать будет и сможет более тяжелые зелья принимать в качеве прокачки. а может этого элемента не будет потому что он душный. в первом ведьмаке только илично было обпиваешься ласточкой и всех закливаешь.

-5
Mr_Bredman

объяснят скорее всего

-1
Zick211

В 3 части была магия какая-то, типо телепорт для перемещения или движения, но тут в трейлерах чёт не вижу. Походу испортили нам всё!

0
lucsses

Да ладно. Повесточка требует, вот и всё объяснение. Странно, что Цири по ходу сильно не загорела и не превратиласиь в негритянку-лезбуху. Хотя кто знает, кто знает?

3
ZackSnyder

какая она страшная...лучше б своего ведьмака дали сделать.

3
TastelessGerman

Всё игра пропала...

3
Кабель из Белфаст-сити

Б#ять, этого я и боялся...

2
Hog2012

Объяснение уровня: - У нас был лор, но мы на него положили болт, кушайте.

1
YouTube_GamesTezi

Не думал, что напишу это - теперь, я не жду Ведьмак 4.

1
William Dwight

Внешку ей главное поправьте, а то я даже не узнал ее

0
RavinSakara

Всё во имя повестки и woke-культуры – могут только ещё сильней изуродовать: добавить там шрамы от удаления груди, да-да.

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Главное - Гвинт 2. Остальное не важно

0
VItalya23114

Надеюсь CD RED хотя бы объяснит как Цири стала "полноценным ведьмаком"? Когда все способы создания ведьмаков были уничтожены.

0
William Dwight

Проблема женского ГГ это то, что механика романсинга пропадает из игры

0
deronal

Для кого? Ну вот дай аргумент хоть один что пропадает

-1
Tiberius684

Почему пропадёт? Вспомни последние Ассасины, Одиссею и Вальхаллу.

0
My life is a game

Игра про ведьмака не за ведьмака! Ведьмак это тот кто в ДЕТСТВЕ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ и потом отправился на большую дорогу

Тогда у нас и тот эльф ведьмак

Ну что такое то блин?Я готов Вашу игру купить по фулл прайсу хоть сейчас
Я не против женщины ГГ, но можно было бы рассказать про приквел, типа раньше делали и женщин ведьмака или какую то далекую страну, где делали ведьмака и девочек и мальчиков

0
Лобо

Я честно говоря хотел бы что бы в новой части ты бы был оригинальный персонаж а не кто то известный. Тогда ты сам формируешь своего персонажа а не играть уже известным персонажем. Как ви в киберпанке, так как у цири уже есть определённый характер которому придётся придерживаться.

0
Пользователь ВКонтакте

Но будет гораздо лучше, если Цыри сделают трансгендером и местным лгбт лидером. Да, Герольд уже морально устарел😬👍 // Георгий Грунь

0
Пользователь ВКонтакте

Георгий, сделали ещё в книгах. Наверное, именно поэтому выбор был сделан. // Александр Ковалёв

0
Макс Макс 007

Они вообще-то ещё пару лет назад говорили, что будет Цири - ГГ.

0
Кабель из Белфаст-сити

Вапщето было уже очевидно на картинке с головой кота на снегу🤓

0
Satana Mogila

Эта игра будет НАПОЛНЕНА повесткой

0
Гербарий007

Главное что бы цири была наполнена -_-

-1
wedsaz

Цири в 3 части была машиной для убийств, телепорт, разрывные удары, перемещения в другие миры, лютая мощь, старшая кровь и иже с ним. А тут в Трейлере ели ели осилила монстра.. еще и зелье выпила.. Куда делась мощь способная разрушать целые миры...

0
AScorp1866649

Блин, не понял, разве по книгам женщины могли стать ведьмаками ? Нет же!?!

0
Alexios_625

И скоро ваш Геральт примерит платье да да так и сделают

0
Smusi

Настолько отвратительно, что даже трейлер открывать не хочется. Это даже не банально, просто плохо

0
Syntrax

А негры ? Негоы будут ?!

0
Гербарий007

Чем вы не довольны ало? Есть концовка где цири становиться на путь ведьмачки, и разрабы сами сказали что история геральта закончена, будет только ремейк 1 части так что поиграть за геральта ещё можно будет

0
ilya6969

Боже как я жду это чудо, я перепройду все 3 части для этого

0
Nord_Paladin

че то с её рожей сделали.

Зато можно её модами раздеть 👍

-1
makc2142

Ведьмачка 4 получается

-2
Bargainer

Было бы довольно интересно, если бы за неё был разный отыгрыш. Её учили Йеннифер с Трисс.

-2
Лидер X

по кайфу

-2
Lady_Leda

У меня смешанные чувства, с 1 стороны очень приятно видеть каноничную концовку, где она с Геральтом остались семьей, а с другой хотелось увидеть иную историю на знакомый мир, спустя 100 лет или наоборот про начало становления ведьмаков как таковых, увидеть Нильфгард в самом расцвете, а не его закат после известных событий. Но естественно все мы будем в это играть и сравнивать с Геральтом все аспекты игры. И я очень переживаю за русскую озвучку, после длс с киберпанком есть огромные опасения, что поляки специально проигнорируют такой важный аспект в этой игре.

-2
Гербарий007

Интересно, можно ли будет как геральт ходить по борделям? и накукнят ли цири ваши прогнозы господа?

-3
InattentiveJermaine

Цири может ходить по борделям. Это её выбор и она живой свободный человек. И никто ей не указ и вряд ли кто то будет против ептвою мать. Нужно же Цирилле как то снимать стресс на досуге ..) Как мужикам, так и девушкам время от времени.

-6
Phayder

Извинитий, но канон концовка Цири ведьмачка. Удачи тем кто сделал её императрицей или

-3
2BLaraSex
-4
Scorpion_GamePlay

Потому что будет сочная попа

-5
Константин335

Ну это мы ждем, еще и гг Цири, будет интересно за нее поиграть

-5
Fiesta02

А я не против Цири. За Гермальта наиграли много и его история в В3 реально вроде как закончена. Конечно, при желании можно много чего еще напридумывать, но зачем..?

По Цири почти чистый лист. Во первых, в трейлере видим, что она выпила элексир и у нее вертикальные зрачки, полагаю, узнаем, что она таки прошла мутацию. Также у нее свои способности, т.к. в ней старшая кровь, значит будет что-то кроме умения драться и накладывать ведьмачьи знаки.

CDPR всегда могли в классную историю, максимально здорово раскрывают персонажей и делают отличные квесты. Уверен, с таким персонажем они напишут что-то незабываемое. Одного не хочу, чтоб испоганили свою игру повесткой..

-5
Amsix

Мурашки от трейлера, славянский дух сохранили, главное, чтобы Цири понерфили и отняли суперспособности, оставив только ведьмачьи

-5
InattentiveJermaine

Цирилла настоящая ведьмачка. Геральт её обучал и продолжает быть наставником Цириллы.

-6
Никита Дроздоvv

Че люди опять разнылись? Что не так? Чем вам Цири то не угодила? История Геральта завершена, Ну по крайней мере в игровой вселенной в 4 части и так и так должен быть другой герой. Ну если был бы выбор Цири или ноунейм ведьмак, то я бы всё таки выбрал Цири.

-6
InattentiveJermaine

Все четко написал) но щас накинутся дизалйки )

-4
u3epJlu

Мне кажется, народ неприятно удивлен тому, что Цири, повзрослев, стала не 2д-тянкой с розовыми волосами, огромным мечом и характером ребенка или щенка, а тетей, которая может нагрубить и ударить.) Нормальный трейлер так-то, мрачный. Придирки к касту знаков - ну странные, учитывая ее каноничные таланты к магии, по меркам которой ведьмачьи знаки - питарды. Эликсиры пьет? Так может они не ведьмачьи, раз она не ведьмак? Вы же знаете, что они не только ведьмачьи бывают? Люди уже сами не знают, чего хотят. Я бы тоже хотел своего гг сделать, что уж там, но Цири - самый логичный вариант гг для продолжения, как ни крути. А уж делать всякие вбоквелы и приквелы - ну это уже откровенное дурновкусие, тем более там уже нетфликс навалил всякого, лучше уж продолжение делать.

-4
Alex Row

Хз почему все недовольны. С удовольствием погамаю, Цири очень самобытный персонаж, будет интересно наблюдать за ее историей.

-7
Zabubenchik

Школота на пг в своем репертуаре, аааа, всё пропало, серия загублена. История Геральта, как главного героя завершена, о чем сд проджекты не раз говорили. И это хорошо, что они остались верны своему слову и не стали доить героя, делая продолжение, после того, как поставили точку. Цири, самый логичный и очевидный герой для продолжения, никакого ноунейм ведьмака в качестве главного героя вводить не стали бы, это слишком рискованно, может плохо сказаться на продажах. Так что, в отличие от нытиков, будет интересно посмотреть, как Цири, видимо, стала полноценным ведьмаком (ведьмачкой) и дошла до такой жизни.

-9
Jesus_M

давайте за Трис играть, хули

1
Сварка Урал

1. Цири это хорошо, это даже более хрошо, чем могло быть. Концовка с Ведьмачкой - канон. Новые механики к старым, это как минимум интересно. На счет былячества Цири, вы вообще книгу читали? Она там с разбойниками шастала и чем только не промышляла.
2. Знаки - легко, это низкая и простая магия. Учитывая сложности в управлении хаосом, которые возможно, к времени 4й части уже не сложности... все выглядит логично. Сделать знак - это тупо быстрее, чем читать заклинание.
3. Глаза, и возраст. Тут на лицо возможная мутация, да и с виду Цири в трейлере уже не 20 лет, а ближе к 40 (Внешность + голос). Что случилось за 20 лет? Да все что угодно. Мнение, что все утратили, вообще не мнение. В процессе 3 части, они там за несколько дней восстанавливают испытание травами, кто мешает поднять архивы? Они не утрачены, сохранились, просто Ведьмаки не выкупают, что там написано, это даже не скрывается.. Просто не было мозгов и чародеев достаточного уровня, чтобы эти исследования восстановить, и возможно доработать, да и надобности тоже не было. Собственно, суть такая, а кто мешал им это сделать в будущем?
4. Элексиры. К слову у магичек свои эликсиры и зелья... Кто вообще запрещяет дорабатывать и устранять отрицательные эффекты? Вот - ласточка, да кого она там только не лечила... Не исключайте того факта, что химии может быть просто минимум. Именно из-за того, что Цири не может использовать ее полноценно.

Доебались называется, ждем с нетерпением. Надеемся на хороший уровень проработки... Ну хотелось-бы все-таки славянский этнос с Русским языком, к тому времени кстати уже наверное, реальный вопрос реализации. А делать СНГ озвучку на Украинском = сделать ее на Казахском. Не оценят, проще сделай субтитры и отвали.

-9
JAkeS7

Интересный ресурс. Если вижу комментарий, заминусованный, обычно это мнение здравомыслящего и логически рассуждающего человека. А вот если у комментария много плюсов, значит, его написал кто-то, кто всегда чем-то недоволен и склонен критиковать всё вокруг. Именно такие пользователи часто минусуют мнения других, а однодумцев залайковывают.

-12
2dspace

В овчарне принято в унисон бэээкать)

-5
JAkeS7 2dspace

В точку! Лучше и не скажешь)

-5
2dspace

Повестка феминизма лютая. Сильная и независимая, еще и блондинка. Мужики некрасивые, грубые, стояли в стороне пока независимая идёт в соло сражаться. УУУУ. Потом сидят плачут, потом еще возникают. Геральта нет - это не Ведьмак. СДПР скатились после 3-го Ведьмака. Только машоночные сосальщики в это будут играть. Скачаю, поиграю 6 часов и поставлю 2 балла.

Да, челы это про вас. Надеюсь вы стороной обойдёте игру. Мимо лесом. А я увидя трейлер, уже на неделе пойду обновлять комп к игре, как когда-то для Киберпанка. Удачи вам)
П.С, кто не верит вот Бинго скрин и такого будет много от недалёких

-14
Smusi

То есть тебе нравится игра, потому что она не нравится другим? Ты из той касты который каждый пост будешь писать какая это превосходная игра, чтобы других корежило а потом забудешь про неё?

0
Mr_Bredman

Бесполезно, что либо объяснять у слоняр в комментах уже сгорела пятая точка от того что гг будет женщиной

-24
InattentiveJermaine

Умом их не понять. Я очень рад что Цири будет главной героиней. Относительно к ней относился всегда!

-15
InattentiveJermaine

Я думаю, что они неправы в данном случае. (Те кто хейтит на то, что Цири будет ГГ) 3 части за Геральта играли, оставьте его в покое.!

-9
ВыхлопПриоры

Тебе лечится надо, на данный момент с низу 3 коммента (не считай твоего бойфренда InattentiveJermaine) и нет негативных, ты прими таблетки.

0
Mr_Bredman ВыхлопПриоры

все еще впереди), а для примера можешь чекнуть предыдущую новость

-2
Константин335

Да кто бы сомневался что у них сгорит. А лично мне нравится что решили сделать гг Цири

-7