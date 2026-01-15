ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
Композитор Diablo и Warcraft присоединился к CD Projekt Red в качестве звукорежиссёра

Компания CD Projekt Red наняла известного и уважаемого композитора Рассела Брауэра, который будет отвечать за звуковое оформление игр, разрабатываемых польской компанией, в качестве звукорежиссёра. Точные проекты, над которыми работает американский композитор, пока не известны, но, учитывая его опыт, это, скорее всего, The Witcher 4 или Cyberpunk 2 (CDPR также разрабатывает несколько других проектов во вселенной Ведьмака, а также Project Hadar, его первый полностью оригинальный проект).

Брауэр объявил о своей новой должности (с началом работы в январе 2026 года) через LinkedIn. Новый сотрудник является обладателем трёх премий «Эмми» за музыку к фильмам, но в его портфолио также входят значительные достижения в создании саундтреков к видеоиграм. Его работы можно услышать в таких играх, как:

  • World of Warcraft: The Burning Crusade;
  • World of Warcraft: Cataclysm;
  • StarCraft II: Wings of Liberty;
  • Diablo III;
  • Overwatch.
Константин335

Неплохую команду они уже собрали, ждем шедевр от них

3
askazanov

Ну здорово! Зачит можно надеяться на очередной шедевр!

2