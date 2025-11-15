Комьюнити-менеджер CD Projekt RED призналась, что не любила Цири в 3 части, но в 4 она нравится ей гораздо больше

Старший менеджер по связям с общественностью CD Projekt Red Амелия, известная под ником Lilayaah, раскрыла свое отношение к Цири из серии игры Ведьмак. В своем сообщении она призналась, что так и не смогла полюбить ее в The Witcher 3: Wild Hunt, хотя и плакала над сценой встречи юной Цири и Геральта. На вопрос, почему ей не нравится Цири, она ответила, что Цири напоминает ей Джуди из Cuberpunk 2077, которая ей тоже не нравится.

Однако в ответ на вопрос фаната о ее впечатлении от Цири в The Witcher 4 она отметила:

В Ведьмаке 4 я люблю ее намного, намного больше, чем в Ведьмаке 3. Может быть, все дело в процессе взросления, не знаю....

Это заявление вызвало дискуссию в сообществе фанатов, которые стали делились своими предположениями о том, что же изменится в Цири в 4 части. Учитывая, что комьюнити-менеджер является часть команды, она явно в курсе того, что происходит с разработкой игры.