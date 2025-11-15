ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 260 оценок

Комьюнити-менеджер CD Projekt RED призналась, что не любила Цири в 3 части, но в 4 она нравится ей гораздо больше

2BLaraSex 2BLaraSex

Старший менеджер по связям с общественностью CD Projekt Red Амелия, известная под ником Lilayaah, раскрыла свое отношение к Цири из серии игры Ведьмак. В своем сообщении она призналась, что так и не смогла полюбить ее в The Witcher 3: Wild Hunt, хотя и плакала над сценой встречи юной Цири и Геральта. На вопрос, почему ей не нравится Цири, она ответила, что Цири напоминает ей Джуди из Cuberpunk 2077, которая ей тоже не нравится.

Однако в ответ на вопрос фаната о ее впечатлении от Цири в The Witcher 4 она отметила:

В Ведьмаке 4 я люблю ее намного, намного больше, чем в Ведьмаке 3. Может быть, все дело в процессе взросления, не знаю....

Это заявление вызвало дискуссию в сообществе фанатов, которые стали делились своими предположениями о том, что же изменится в Цири в 4 части. Учитывая, что комьюнити-менеджер является часть команды, она явно в курсе того, что происходит с разработкой игры.

44
54
Комментарии:  54
Haranis

Потому что в 4й части она отрастила яйца?

30
Отец Михоил

И увеличила клитор😉

18
AkhmatEnjoyer

Может и тебе пора бы?

7
Властелин Сосцов

стала лэдибой)

Дворф

Нужно ли напоминать всем что их менеджер лг*тешник?

21
Tommy451

но ей не нравится и Джуди, а Джуди lеsbiаn 🤔

5
Carissa7517 Tommy451

Наверно потому что слишком женственная

3
multinet

Эта Lilayaah просто жесть какая страшная! На фото слева. Видимо, рада, что Цири изуродуют.

Destroited

нк ещё бы, с тем как давят на повестку им бы даже кусок гoвна нравился если бы приказали сверху

скажите спасибо если сам ведьмак в игре не окажется черной бабой без сисек и до кучи трасгeндером

17
Авраам Линкольн
Помню времена, когда главная фемка Анита Саркисян угрожала СДПР из-за того, что они неправильно изображают женских персонажей в своих играх. И если СДПР не исправятся, то их будут ждать серьезные последствия. Они тогда, стыдливо потупив глазки, промолчали. А как мы знаем, молчание - знак согласия. И вот теперь, Аниточка смотрит трейлеры по Лезбачке 4, смотрит на современный инклюсивный состав разработчиц СДПР и аплодирует стоя, а из глаз текут слезы счастья! Она единственная, если не считать ее подружек-феменисток, кто в полном восторге от Лезбачки 4, Цыря и СДПР в целом! Аниточка сломала об колено всю СДПР и заставила их делать "правильных женских персонажей"! Вот такая ху***, малята.

17
Дед Банзай

Аниточке знатно по губам поводил могучим коллективным хером Геймергейт. Хотя тут двоякая победа получилась. Тунца-то она лососнула, но и бабла на хайпе подняла неплохо. А СДПР, в свою очередь, спокойно проигнорировала ее истерики. Ибо нехрен подыгрывать вниманиеблядям.

multinet
2
Властелин Сосцов multinet

ахахахахахахаахахахахахаха

1
HellowRainbow
10
wianewa

О 5 минут на месте) а тут не так давно банили за 5 минут)

2
HellowRainbow wianewa

Не будем о половой ориентации админов

1
Trofikus

Ну наверное для 5-й должна примерно так выглядет

Шрам ток зарастила. И здесь больше на забулдыгу похожа

8
multinet

А для шестой примерно так

2
Trofikus multinet

Я для 6-й тоже делал, но не стал выкладывать, ное сть

P.S. шрам - это пластика. Остальное - это баловство с элексирами, до добра не доводит

4
Dexter Morgan butcher

Народ, предлогаю в день выхода Феммак 4 на протяжении какого то времени играть в Ведьмака 3, сделать высокий онлайн и таким образом показав какие игры интересны, а не те, которые пытаются нам больные нелюди.

7
AkhmatEnjoyer

предлагаю в день выхода Феммак 4, дать твоей маме 1 в жизни выходной от подработки в сауне

4
multinet

Полностью согласен!

multinet AkhmatEnjoyer

Предлагаю за такой комментарий найти в реале тебя и сделать то же что Бонарт с бандой "Крыс".

1
WerGC

неудивительно

6
ГАЗ-М20
На вопрос, почему ей не нравится Цири, она ответила, что Цири напоминает ей Джуди из Cuberpunk 2077, которая ей тоже не нравится.

Причинно-следственных связей в этом ответе - ноль, ума у этой девицы как у хлебушка.

6
Властелин Сосцов

а почему ей не нравится Джуди? потому что она напоминает соседку сверху

Viktor Nikolayevich

Самый унылый персонаж не только 3 части но и серии книг, да и книги то по ведьмаку в принципе второсортный романчик.

4
