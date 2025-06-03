Лицо Цири в The Witcher 4 - это её модель из The Witcher 3, адаптированная для MetaHuman

Разработчики CD Projekt Red выступили на сцене на Unreal Fest в Орландо, штат Флорида, во вторник, чтобы показать, как новые улучшения Unreal Engine 5 помогают сделать The Witcher 4 настоящей сменой поколений, которую фанаты могут ожидать от игры, вышедшей спустя более чем десятилетие после ее предшественницы.
Представитель CD Projekt Red сообщил, что в новом трейлере было внесено всего два изменения в Цири.
Это та же модель персонажа, что использовалась в трейлере 2024 года. Лицо Цири — точная копия модели из The Witcher 3, адаптированная для работы с новейшей технологией MetaHuman. Для улучшения качества анимации были сделаны два тонких изменения: слегка приподнятые брови и более расслабленная область глаз — последняя присутствовала в трейлере, но с тех пор была удалена.
Представитель CDPR подчеркнул, что сегодняшние кадры — это техническая демонстрация Unreal, а не сама игра. Внешний вид Цири, открытый мир — все это продолжает развиваться в ходе разработки.
Это демонстрирует мощный фундамент, который мы строим в тесном сотрудничестве с Epic Games, чтобы продвинуть дизайн открытого мира дальше, чем когда-либо прежде, и основные системы и функции, которые мы разрабатываем с помощью Unreal Engine 5. Мы очень гордимся этим ранним достижением и рады предоставить вам возможность взглянуть на некоторые из крутых технологий, таких как UAF, Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer и FastGeo Streaming, которые помогают формировать будущее The Witcher.
Ага, верим! Она выглядит в этом трейлере так, будто раньше была мужиком и сменила пол, а мужиковатые черты остались! Вылитый транс, который косит под женщину! Фу!!!
Закусывай
Те, кто смотрел анонсирующий трейлер полностью, это и так видели. Надеюсь теперь и любители покидать один и тот же скриншот глаза раскроют и успокоятся наконец
Ну не совсем, видно, что модель была изменена и она местами выглядела опухшей на некоторых кадрах, даже в этой демке у неё например более пухлые губы. Но там и в ведьмаке 3 были проблемы, лица женщин местами выглядели очень схожими между собой, по крайней мере мне так кажется. Может модель головы у всех одна, а там уже какие то изменения вносились просто для разнообразия самих лиц, но это норма, в Скайриме например по расам делятся без доп модов, хотя с модами всё равно более разнообразно выглядят, что ли, но может так кажется потому, что рас много и не так бросается в глаза. В Скайрим же их перенесли, ещё и улучшили и возможно у них и правда одна голова, но надо проверять подходят их аксессуары друг другу или нет, так-как ванильные им не подходят, те что на голову.
Ну все, понеслась, теперь про каждый миллиметр из ролика буду новости клепать
Вон фанам ГТА это не мешает, они и крупицы песка разглядывают чтоб понять молекулярный состав 😁😁
Дело не в миллиметрах, а тупорылых ''фанатах'' у которых со зрением проблемы и ищут проблемы там, где их нет. В том числе и в лице Цири.
Ну внешность сделали гораздо лучше, хотя все равно некоторые в комментах засирают, сколько людей, столько и мнений
Хорошие новости, ждем игру 🤝 меня напрягает только движок Unreal Engine 5 , а в остальном уверен все будет отлично. 👌
Та что там напрягать купи пс5.
чем может напрягать лучший движок, интересно?
Отсутствием оптимизации
Игра выйдет где-то в 28 году и будет выдавать где-то 28 фпс
Хорошо, пусть перенесут релиз игры на 30 год, чтобы выдавал 30 фпс.
С таким выбросом ( набросом) по каждому чиху Ведьмака уже игра не воспринимается как интересная, ее еще пилить будут года три в лучшем случае
Меньше. Там 400 человек гроба гнут.
Посмотрел "геймплей" из прошлой новости, потом посмотрел 2028 год, мда ещё хрен знает сколько ждать, но Поляки хотя бы ролик сделали в отличии от тизера Беседки по TES6.
А что там про TES6 обсуждать. Очередная часть свитков. Где скорее всего снова будет шаблоном бывший преступник сбегает или чуть не попадает в казематы. Случается чудо или избранный наш герой чудом спасается, что в целом одно и тоже. И мы как герой легенд, и не совсем легенд. Ибо больше не кому. Спасаем в очередной раз мир, от серьёзной опасности. Или влияем на будущие королевста, что мало вероятно.
Я конечно не придираюсь. Просто к тому. Что от шаблонов они врятли оторвались. И какого трюка на 360 градусов с завязкой из ряда того же как примеру fable 1. Где мы из сопливчика, под бафов мечты, цели... пытаемся всё исправить. Врятли они что, то такое провернут.
Хорошо это или плохо, сложно сказать. Ибо сама по себе история свитках не когда, не была так уж и сильно важно. Больше всегда было интересно изучать мир. От чего на фоне наш главный герой терялся блекло и по сути это была вешалка для брони, меча.
К сути.. Выйдет обычные свитки. Возможно более проработанные и масштабные. Хотя очень врятли, фанаты снова будут дополнят модами многое. Новый графончик, история схожая и всё по шаблону. Гильдии, зло угрожает и тому подобное. Всё как мы любим короче. Главное бы пещеры разнообразили и подеземелья. Ибо это болячка этих товарищей. :)
Ага, судя по кастрированной поделке в виде Старфилда проработанные и масштабные можно не ждать, хотя если под масштабами понимать 100500 пустых сгенерированных планет то тогда понятно.
Всё как я люблю было до Старфилда, хотя нет до F76.
Ещё всё поменяется, так что радоваться раньше времени не надо
2028 год... А там мб переносы всякие могут быть, вплоть до 2030)
Отлично!