Лицо Цири в The Witcher 4 - это её модель из The Witcher 3, адаптированная для MetaHuman

Разработчики CD Projekt Red выступили на сцене на Unreal Fest в Орландо, штат Флорида, во вторник, чтобы показать, как новые улучшения Unreal Engine 5 помогают сделать The Witcher 4 настоящей сменой поколений, которую фанаты могут ожидать от игры, вышедшей спустя более чем десятилетие после ее предшественницы.

Представитель CD Projekt Red сообщил, что в новом трейлере было внесено всего два изменения в Цири.

Это та же модель персонажа, что использовалась в трейлере 2024 года. Лицо Цири — точная копия модели из The Witcher 3, адаптированная для работы с новейшей технологией MetaHuman. Для улучшения качества анимации были сделаны два тонких изменения: слегка приподнятые брови и более расслабленная область глаз — последняя присутствовала в трейлере, но с тех пор была удалена.

Представитель CDPR подчеркнул, что сегодняшние кадры — это техническая демонстрация Unreal, а не сама игра. Внешний вид Цири, открытый мир — все это продолжает развиваться в ходе разработки.

Это демонстрирует мощный фундамент, который мы строим в тесном сотрудничестве с Epic Games, чтобы продвинуть дизайн открытого мира дальше, чем когда-либо прежде, и основные системы и функции, которые мы разрабатываем с помощью Unreal Engine 5. Мы очень гордимся этим ранним достижением и рады предоставить вам возможность взглянуть на некоторые из крутых технологий, таких как UAF, Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer и FastGeo Streaming, которые помогают формировать будущее The Witcher.