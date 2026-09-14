Лютик точно появится в The Witcher 4, а вот его роль в дополнении "Баллады прошлого" может быть меньше, чем ожидалось

Финишная прямая для The Witcher 3: Wild Hunt уже близко! В следующем году Геральта ждет последнее приключение в аддоне «Баллады прошлого», после чего герой окончательно передаст эстафету Цири. В этот раз ведьмак отправляется в Леттен — новый регион и родину его давнего друга, барда Лютика.

Казалось бы, раз действие разворачивается на родных землях маэстро, ему положена одна из ключевых ролей в сюжете. Однако Яцек Копчиньский, бессменный польский голос Лютика, считает иначе. Как сообщает сообщество Wiedźminlandia (со ссылкой на портал Wccftech), актер действительно вернулся к озвучке своего персонажа, но реплики записывались вовсе не для дополнения, а уже для полноценной The Witcher 4.

«Что касается предстоящего аддона «Баллады прошлого» для 3-й части, актер отметил, что всё еще ждет приглашения в студию для чтения сценария и записи ролей. Это выглядит интригующе, ведь ранее в Сети всплывала информация о планах CD Projekt RED собрать Копчиньского и Яцека Розенка (польский голос Геральта) на совместном стриме, посвященном дополнению», — говорится в публикации Wiedźminlandia.

Конечно, Копчиньский мог просто уклониться от прямых ответов из-за контракта о неразглашении. Но если он без проблем проговорился о работе над The Witcher 4, напускать туман вокруг аддона нет особого смысла.

Релиз «Баллады прошлого» уже не за горами, и будь у Лютика большая роль, его партии записали бы заранее. Судя по всему, игрокам стоит ждать лишь короткого камео в духе «Крови и вина». Как бы то ни было, прощальный путь Геральта без его главного компаньона будет ощущаться совсем иначе.