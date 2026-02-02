ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 296 оценок

Марцин Пшибылович, композитор The Witcher 3, приступил к созданию саундтрека для The Witcher 4

Gruz_ Gruz_

В настоящее время CD Projekt RED направляет большую часть своих усилий на разработку The Witcher 4. По мнению некоторых аналитиков, релиз игры может состояться в конце 2027 года, впрочем, на данный момент никакой официальной информации о сроках выхода игры нет.

Пока мы ждем появления более конкретной информации, один из ведущих разработчиков польской студии подтвердил возвращение в команду человека, сыгравшего важную роль в создании третьей части игры. Павел Саско (Pawel Sasko), сопродюсер Cyberpunk 2, сообщил, что польский композитор и звукорежиссёр Марцин Пшибылович (Marcin Przybyłowicz) сейчас работают над саундтреком для The Witcher 4.

Пшибылович известен как композитор, создавший саундтрек The Witcher 3: Wild Hunt и ее дополнений, а также Cyberpunk 2077.

10
7
Комментарии:  7
sa1958

Ну и пусть создаёт.

2
нитгитлистер

а где воспевание его таланта? где оды его вмузыкальному величию? чёт как- то не сдпровски это

2
Ивасик

В качестве стимула ему к написанию музыки.

2
Opus Magnum

Тема Скеллиге все еще играет в моей голове...

1
RРG
Death to Spies

В Дикой Охоте, шедевральный саунд, в каждой локации подобран идеально!

1
saa0891

Да музон в Ведьмаке 3 был просто офигенный.