"Многие фанаты уже на нашей стороне": разработчики The Witcher 4 о реакции на замену Геральта

В CD Projekt RED снова решили объяснить, почему в The Witcher 4 главным героем будет не Геральт. Нарративный директор игры Филипп Вебер признался — в студии и правда переживали из-за реакции фанатов. Ещё бы, ведь все уже привыкли к Геральту за три части.

«Да я и сам обожал играть за Геральта, так что прекрасно понимаю недовольных», — рассказал Вебер.

Но, как оказалось, идея сделать главной героиней Цири появилась у разработчиков не вчера — они обдумывали этот шаг очень давно. В студии считают, что Цири идеально подходит на эту роль. И это неудивительно — она была одним из ключевых персонажей и в книгах Сапковского, и в третьем «Ведьмаке», где мы уже могли за неё поиграть. Да и история Геральта, рассказанная в третьей части и дополнении «Кровь и вино», получит таким образом красивое завершение.

А ещё Цири даёт разработчикам простор для новых идей:

«Она же только начинает свой путь ведьмачки — самое то, чтобы рассказать свежие истории о становлении ведьмаком», — поделился Вебер.

Тем, кто пока сомневается, он пообещал: команда сделает всё, чтобы все поняли — это был правильный выбор. Кстати, по словам исполнительного продюсера Малгожаты Митреги, многие фанаты уже в восторге от такого решения. Самые активные даже помогают объяснять другим игрокам, почему Цири — отличная кандидатура для новой части.