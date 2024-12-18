"Многие фанаты уже на нашей стороне": разработчики The Witcher 4 о реакции на замену Геральта

В CD Projekt RED снова решили объяснить, почему в The Witcher 4 главным героем будет не Геральт. Нарративный директор игры Филипп Вебер признался — в студии и правда переживали из-за реакции фанатов. Ещё бы, ведь все уже привыкли к Геральту за три части.
«Да я и сам обожал играть за Геральта, так что прекрасно понимаю недовольных», — рассказал Вебер.
Но, как оказалось, идея сделать главной героиней Цири появилась у разработчиков не вчера — они обдумывали этот шаг очень давно. В студии считают, что Цири идеально подходит на эту роль. И это неудивительно — она была одним из ключевых персонажей и в книгах Сапковского, и в третьем «Ведьмаке», где мы уже могли за неё поиграть. Да и история Геральта, рассказанная в третьей части и дополнении «Кровь и вино», получит таким образом красивое завершение.
А ещё Цири даёт разработчикам простор для новых идей:
«Она же только начинает свой путь ведьмачки — самое то, чтобы рассказать свежие истории о становлении ведьмаком», — поделился Вебер.
Тем, кто пока сомневается, он пообещал: команда сделает всё, чтобы все поняли — это был правильный выбор. Кстати, по словам исполнительного продюсера Малгожаты Митреги, многие фанаты уже в восторге от такого решения. Самые активные даже помогают объяснять другим игрокам, почему Цири — отличная кандидатура для новой части.
из какой игры этот скрин?
Ведьмак 4
только "Анджеев"
Из нфс андеграунд
Герои Меча и Магии 3
😂😂
Бред. Цири в трейлере 30 с хером лет, она повзрослела, да, но ей не делали специально ряху пельменную вместо лица, как это было с Элой.
Эти фанаты с ним в одной комнате?
Родственники наверно
Это его воображаемые фанаты, они всегда с ним
Да все адекватные люди и так знали что Цири будет гг и ведьмачкой. Это кукаретики ущемились
Фанатики все схавают, впервой чтоли?
Конечно можно было бы и ещё сделать трилогию про Геральта, но Цири тоже весьма норм. Надеюсь что раскроют хорошо персонажа и новая история будет занимательной, как обычно делают CDPR.
еще одну трилогию, а потом еще и еще раз...
да не объяснять, а игру делать надо...
представить невозможно просто улёт
Да проблема, блин, не в замене Геральта. Хотя его история окончена и тут бы лучше подошёл новый ведьмак, которого мы можем сделать сами с нуля (конечно, глять, и девочку тоже). Но нафига её было делать таким же мутантом вместо уникального нового прочтения ведьмаков!?
А они с вами в одной комнате, эти многие?
Я бы за Йеннифер побегал бы))
Я не в теме особо, но ведь название игры(серии игр и книг) - Ведьмак. Почему игру называют Ведьмак 4 если там ведьмачка-Цири? Если у них есть понимание, что бренд "Ведьмак" продаётся лучше, то куда делось понимание что без представителя бренда разочарованный потребитель не принесёт хороших продаж?
Тут она выглядит так словно её ботоксом накололи или пару пчёл укусили ну или просто запой да и вообще она тут похожа на орка
Что за чушь? Фаны ждали точно не Геральта, но и не МИЛФу Цири!
Одним тупым решением себя уже части прибыли лишить. Наверное у юбисофт учатся. .
Хах, очевидно, что недовольных довольно много.
Пошел прогрев гоев перед продажей сырого продукта. Каждая новость от статтермаке 4. И как они улучшили, и комьюнити их поддерживает, и все не так как в киберпанк. Гои опять купят...
а почему не все сразу, может не стоило на поводу у фемшизы идти
Это не фанаты это дурачки... им слишком ударили в голову фанатизм что ж... из ждёт боль да как и нас ибо серия будет мертва