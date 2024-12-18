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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 717 оценок

"Многие фанаты уже на нашей стороне": разработчики The Witcher 4 о реакции на замену Геральта

Lunersun
Новости

В CD Projekt RED снова решили объяснить, почему в The Witcher 4 главным героем будет не Геральт. Нарративный директор игры Филипп Вебер признался — в студии и правда переживали из-за реакции фанатов. Ещё бы, ведь все уже привыкли к Геральту за три части.

«Да я и сам обожал играть за Геральта, так что прекрасно понимаю недовольных», — рассказал Вебер.

Но, как оказалось, идея сделать главной героиней Цири появилась у разработчиков не вчера — они обдумывали этот шаг очень давно. В студии считают, что Цири идеально подходит на эту роль. И это неудивительно — она была одним из ключевых персонажей и в книгах Сапковского, и в третьем «Ведьмаке», где мы уже могли за неё поиграть. Да и история Геральта, рассказанная в третьей части и дополнении «Кровь и вино», получит таким образом красивое завершение.

А ещё Цири даёт разработчикам простор для новых идей:

«Она же только начинает свой путь ведьмачки — самое то, чтобы рассказать свежие истории о становлении ведьмаком», — поделился Вебер.

Тем, кто пока сомневается, он пообещал: команда сделает всё, чтобы все поняли — это был правильный выбор. Кстати, по словам исполнительного продюсера Малгожаты Митреги, многие фанаты уже в восторге от такого решения. Самые активные даже помогают объяснять другим игрокам, почему Цири — отличная кандидатура для новой части.

-9
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Old-Gamer
10
Рома Валевский

из какой игры этот скрин?

-4
BashfulUgochi Рома Валевский

Ведьмак 4

5
Dmitriy_1981

только "Анджеев"

0
Сережаа Рома Валевский

Из нфс андеграунд

2
Old-Gamer Рома Валевский

Герои Меча и Магии 3

0
BashfulUgochi
8
DanilManil

😂😂

-2
Антон Патриарх Логвинов DanilManil

Бред. Цири в трейлере 30 с хером лет, она повзрослела, да, но ей не делали специально ряху пельменную вместо лица, как это было с Элой.

0
Night Driving Avenger

Эти фанаты с ним в одной комнате?

5
K0t Felix

Родственники наверно

0
Сережаа

Это его воображаемые фанаты, они всегда с ним

-1
caliskan

Да все адекватные люди и так знали что Цири будет гг и ведьмачкой. Это кукаретики ущемились

1
Миханик Шестеренкин

Фанатики все схавают, впервой чтоли?

1
itzendixog

Конечно можно было бы и ещё сделать трилогию про Геральта, но Цири тоже весьма норм. Надеюсь что раскроют хорошо персонажа и новая история будет занимательной, как обычно делают CDPR.

0
BigusDickus

еще одну трилогию, а потом еще и еще раз...

3
Dmitriy_1981

да не объяснять, а игру делать надо...

0
KoRnEr

представить невозможно просто улёт

0
Кей Овальд

Да проблема, блин, не в замене Геральта. Хотя его история окончена и тут бы лучше подошёл новый ведьмак, которого мы можем сделать сами с нуля (конечно, глять, и девочку тоже). Но нафига её было делать таким же мутантом вместо уникального нового прочтения ведьмаков!?

0
HellowRainbow

А они с вами в одной комнате, эти многие?

0
Goodvini

Я бы за Йеннифер побегал бы))

0
Аристов--Черный
Она же только начинает свой путь ведьмачки

Я не в теме особо, но ведь название игры(серии игр и книг) - Ведьмак. Почему игру называют Ведьмак 4 если там ведьмачка-Цири? Если у них есть понимание, что бренд "Ведьмак" продаётся лучше, то куда делось понимание что без представителя бренда разочарованный потребитель не принесёт хороших продаж?

0
B e s i k

Тут она выглядит так словно её ботоксом накололи или пару пчёл укусили ну или просто запой да и вообще она тут похожа на орка

-1
AlexMort

Что за чушь? Фаны ждали точно не Геральта, но и не МИЛФу Цири!

-1
buddaset
идея сделать главной героиней Цири

Одним тупым решением себя уже части прибыли лишить. Наверное у юбисофт учатся. .

помогают объяснять другим игрокам

Хах, очевидно, что недовольных довольно много.

-2
MadaraDance

Пошел прогрев гоев перед продажей сырого продукта. Каждая новость от статтермаке 4. И как они улучшили, и комьюнити их поддерживает, и все не так как в киберпанк. Гои опять купят...

-2
Kostya Bashmakov

а почему не все сразу, может не стоило на поводу у фемшизы идти

-4
Дворф

Это не фанаты это дурачки... им слишком ударили в голову фанатизм что ж... из ждёт боль да как и нас ибо серия будет мертва

-4