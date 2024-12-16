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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 675 оценок

"Мы хотим, чтобы все NPC выглядели живыми": В The Witcher 4 не будет такого обилия клонов, как было в The Witcher 3

Gruz_
Новости

CD Projekt RED продолжает делится информацией о The Witcher 4. На этот раз речь пойдет о неигровых персонажах, более известных как NPC, которых, как известно, в «Дикой охоте» часто и много копировали. Но похоже, что в продолжении эта ситуация будет исправлена.

На YouTube-канале Parris Lilly было опубликовано интервью с продюсером The Witcher 4 Малгожатой Митрагой и режиссером игры Себастьяном Калембой. Во время интервью ведущий затронул тему повторяющихся NPC и спросил, будет ли это исправлено в сиквеле. На что, как вы уже догадались, был дан утвердительный ответ.

Мы придерживаемся принципа, чтобы каждый NPC выглядел живым, и чтобы у него была своя история. [...] Мы определенно повысим качество NPC: как они выглядят, как ведут себя, их лица - насколько это возможно, потому что мы хотим создать еще более захватывающий опыт, чем раньше.

По словам разработчиков, это касается, в частности, деревни Stromford / Tempest, которую можно увидеть в трейлере. Там каждому персонажу отведена своя роль и своя история, которую мы увидим сами после выхода игры, когда нам придется ее посетить

-3
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
ZAUSA

Началось. CD Projekt RED рассказывает, что в будущей игре будет или не будет.

27
Nekromant34

😁😁😁

0
hpi

А-лайф 3.0

10
Темный-Властелин

в этот раз точно заработает, мне друг сказал, у него друг ссал рядом с челом, у которого есть друг, у которого друг, чей отец ссал рядом с чуваком, чей отец дружит с отцом пацана, который ссал рядом с пацаном, чей друг проходил мимо чувака, чей отец дружит с чуваком, чей друг работает в сдпр

1
Лобо

После киберпанк не верю не одному слову о том что будет в игре

6
Сергей3783

Давно в киберпанк играл? Сейчас это одна из лучших игр в принципе!! Надо подождать года 3-4 и всё!))

-6
ClevoGame Сергей3783

Ровно такая же, если не считать пару косметических изменений и исправленных багов с оптимизацией

4
Лобо Сергей3783

Но она отличается от того что нам обещали для примера нпс должны были реагировать на нашу внешность.

0
canteexnik

Опять сказки пошли! Как будто им кто-то поверит, клоуны😁😁😁

6
Igor Udilov

Так там и плотность населения будет значительно ниже, поэтому это будет чуть проще. Но после КП 2077 все их высказывания нужно пропускать мимо ушей и смотреть игру уже по факту.

5
Ellie Williams

...через несколько лет когда допилят

1
Гомер11

Пшeкcкиe жулики доширачный завод открыли, походу XD

1
Papa Zevs

БЛАБЛАБЛА

1
Темный-Властелин

когда то они мне нравились, да они многим нравились, а потом, в П

1
Юрий Пенкин

а в киберпуке были клоны?

0
-zotik-

Да, там же даже дети это уменьшеные клоны взрослых)

4
Radamel Falcao

Два одинаковых непися могут буквально идти рядом по тротуару.

3
0ncnjqybr Radamel Falcao

Только два?) Лично я и троих встречал.

1
Radamel Falcao 0ncnjqybr

Где-то здесь на пг скрин кидали, когда обсуждали размер толпы настройку. Так вот там среди пяти неписей 4 одинаковых было.)

0
Just-a-your-King

Так-то анриал 5 это может позволить, там система метахуман умеет рандомизировать огромное количество людей.

0
MunchkiN 616

метахуман это типа генератор людей не знаю насколько он интегрирован в игру.
если делать просто людей в большом количеве без процедурной генерации в реальном времени это минус много гигабайт и много видеопамяти скорее всего если у каждого метахумана будет своя кожа. если нужно сделать людей нужно сделать как редактор персонажей где можно вытягивать нос в общем.
сетки анимированные тоже кстати весят и сидят в памяти так что даже если у нпс одна кожа это не сильно поможет.

0
caliskan

Когда там предзаказ откроют. Куплю не глядя

0
MunchkiN 616

чесноу говоря в вичнере 3 не особо замечал клонов, хотя они там были, да.
проста наверна нужно как у типичной беседки делать нпс под морф таргет чтоб было миллон вариаций нсп а не статичные нпс.
в 1м ведьмаке с моделями нпс хрень конечно была. такое ощущение что изх штук 5 на сю игру и несколько эльфов.

0
Кей Овальд

И все будут одинаково уродливыми, но разнообразными.

0
Пользователь ВКонтакте

зато старик похож на Вассермана // Александр Чацкий

-1
Макс Макс 007

Бабкам руки состарить в этот раз пущай не забудут!

-2
CT3H
5
Nekromant34 CT3H

😁😁😁

0