"Мы хотим, чтобы все NPC выглядели живыми": В The Witcher 4 не будет такого обилия клонов, как было в The Witcher 3

CD Projekt RED продолжает делится информацией о The Witcher 4. На этот раз речь пойдет о неигровых персонажах, более известных как NPC, которых, как известно, в «Дикой охоте» часто и много копировали. Но похоже, что в продолжении эта ситуация будет исправлена.

На YouTube-канале Parris Lilly было опубликовано интервью с продюсером The Witcher 4 Малгожатой Митрагой и режиссером игры Себастьяном Калембой. Во время интервью ведущий затронул тему повторяющихся NPC и спросил, будет ли это исправлено в сиквеле. На что, как вы уже догадались, был дан утвердительный ответ.

Мы придерживаемся принципа, чтобы каждый NPC выглядел живым, и чтобы у него была своя история. [...] Мы определенно повысим качество NPC: как они выглядят, как ведут себя, их лица - насколько это возможно, потому что мы хотим создать еще более захватывающий опыт, чем раньше.

По словам разработчиков, это касается, в частности, деревни Stromford / Tempest, которую можно увидеть в трейлере. Там каждому персонажу отведена своя роль и своя история, которую мы увидим сами после выхода игры, когда нам придется ее посетить