"Мы хотим, чтобы все NPC выглядели живыми": В The Witcher 4 не будет такого обилия клонов, как было в The Witcher 3

CD Projekt RED продолжает делится информацией о The Witcher 4. На этот раз речь пойдет о неигровых персонажах, более известных как NPC, которых, как известно, в «Дикой охоте» часто и много копировали. Но похоже, что в продолжении эта ситуация будет исправлена.
На YouTube-канале Parris Lilly было опубликовано интервью с продюсером The Witcher 4 Малгожатой Митрагой и режиссером игры Себастьяном Калембой. Во время интервью ведущий затронул тему повторяющихся NPC и спросил, будет ли это исправлено в сиквеле. На что, как вы уже догадались, был дан утвердительный ответ.
Мы придерживаемся принципа, чтобы каждый NPC выглядел живым, и чтобы у него была своя история. [...] Мы определенно повысим качество NPC: как они выглядят, как ведут себя, их лица - насколько это возможно, потому что мы хотим создать еще более захватывающий опыт, чем раньше.
По словам разработчиков, это касается, в частности, деревни Stromford / Tempest, которую можно увидеть в трейлере. Там каждому персонажу отведена своя роль и своя история, которую мы увидим сами после выхода игры, когда нам придется ее посетить
Началось. CD Projekt RED рассказывает, что в будущей игре будет или не будет.
😁😁😁
А-лайф 3.0
в этот раз точно заработает, мне друг сказал, у него друг ссал рядом с челом, у которого есть друг, у которого друг, чей отец ссал рядом с чуваком, чей отец дружит с отцом пацана, который ссал рядом с пацаном, чей друг проходил мимо чувака, чей отец дружит с чуваком, чей друг работает в сдпр
После киберпанк не верю не одному слову о том что будет в игре
Давно в киберпанк играл? Сейчас это одна из лучших игр в принципе!! Надо подождать года 3-4 и всё!))
Ровно такая же, если не считать пару косметических изменений и исправленных багов с оптимизацией
Но она отличается от того что нам обещали для примера нпс должны были реагировать на нашу внешность.
Опять сказки пошли! Как будто им кто-то поверит, клоуны😁😁😁
Так там и плотность населения будет значительно ниже, поэтому это будет чуть проще. Но после КП 2077 все их высказывания нужно пропускать мимо ушей и смотреть игру уже по факту.
...через несколько лет когда допилят
Пшeкcкиe жулики доширачный завод открыли, походу XD
БЛАБЛАБЛА
когда то они мне нравились, да они многим нравились, а потом, в П
а в киберпуке были клоны?
Да, там же даже дети это уменьшеные клоны взрослых)
Два одинаковых непися могут буквально идти рядом по тротуару.
Только два?) Лично я и троих встречал.
Где-то здесь на пг скрин кидали, когда обсуждали размер толпы настройку. Так вот там среди пяти неписей 4 одинаковых было.)
Так-то анриал 5 это может позволить, там система метахуман умеет рандомизировать огромное количество людей.
метахуман это типа генератор людей не знаю насколько он интегрирован в игру.
если делать просто людей в большом количеве без процедурной генерации в реальном времени это минус много гигабайт и много видеопамяти скорее всего если у каждого метахумана будет своя кожа. если нужно сделать людей нужно сделать как редактор персонажей где можно вытягивать нос в общем.
сетки анимированные тоже кстати весят и сидят в памяти так что даже если у нпс одна кожа это не сильно поможет.
Когда там предзаказ откроют. Куплю не глядя
чесноу говоря в вичнере 3 не особо замечал клонов, хотя они там были, да.
проста наверна нужно как у типичной беседки делать нпс под морф таргет чтоб было миллон вариаций нсп а не статичные нпс.
в 1м ведьмаке с моделями нпс хрень конечно была. такое ощущение что изх штук 5 на сю игру и несколько эльфов.
И все будут одинаково уродливыми, но разнообразными.
зато старик похож на Вассермана // Александр Чацкий
Бабкам руки состарить в этот раз пущай не забудут!
😁😁😁