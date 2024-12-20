---"Мы следуем канону книг и прошлых игр о Ведьмаке": CDPR о реакции фанатов на Цири в роли протагониста The Witcher 4

The Witcher 4 стал одним из самых громких анонсов на The Game Awards этого года, во время которого мы узнали, что теперь главным героем будет не Геральт, а Цири. Эта информация вызвала различную реакцию в соцсетях. Часть геймеров в восторге, а часть - в полном негодовании.

Сценарист игры Филипп Вебер в интервью Eurogamer заявил, что это решение было принято не просто для того, чтобы в игре был женский протагонист, напротив, они даже не нарушили канон книг. На самом деле многие фанаты много спорили в дискуссиях о том, как возможно, что Цири - ведьмак.

На самом деле, я могу дать вам очень хороший ответ. Как и Анджей Сапковский, я могу сказать, что ответ находится в книгах. В них сам Анджей Сапковский называет Цири ведьмаком, ведьмаком же в играх называет Цири и Геральт. Так что я думаю, что Анджей Сапковский в основном так и думает на эту тему.



Мы в долгу перед историей, перед каноном книг Анджея Сапковского и трех предыдущих игр. Мы хотим уважать это. Поэтому все ответы, которые мы хотим дать в The Witcher 4, соответствуют этому подходу. Мы не будем вдруг придумывать что-то просто потому, что нам так захотелось. Я думаю, что мне и всем в CD Projekt RED очень интересно увидеть все возможности, которые открывает перед нами Цири, не только из-за ее характера, но и из-за того, кто она такая и что мы можем сделать благодаря ней в плане геймплея.

Кроме того, по словам Себастьяна Калембы, директора ролевого экшена, в The Witcher 3: Wild Hunt уже были заложены предпосылки для того, чтобы сделать Цири играбельной.

Не забывайте, что мы не только разработчики, но и геймеры, верно? И, знаете, мы начали со второго протагониста уже в The Wild Hunt. Так что уже был тизер. Так что мы действительно [стремимся] к тому, чтобы такие звонки были очень грамотными. И мы действительно верим, как уже сказал Филипп, что у нас есть отличная история для Цири, и она этого заслуживает.

The Witcher 4 разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для PC и консолей.