---"Мы следуем канону книг и прошлых игр о Ведьмаке": CDPR о реакции фанатов на Цири в роли протагониста The Witcher 4

The Witcher 4 стал одним из самых громких анонсов на The Game Awards этого года, во время которого мы узнали, что теперь главным героем будет не Геральт, а Цири. Эта информация вызвала различную реакцию в соцсетях. Часть геймеров в восторге, а часть - в полном негодовании.
Сценарист игры Филипп Вебер в интервью Eurogamer заявил, что это решение было принято не просто для того, чтобы в игре был женский протагонист, напротив, они даже не нарушили канон книг. На самом деле многие фанаты много спорили в дискуссиях о том, как возможно, что Цири - ведьмак.
На самом деле, я могу дать вам очень хороший ответ. Как и Анджей Сапковский, я могу сказать, что ответ находится в книгах. В них сам Анджей Сапковский называет Цири ведьмаком, ведьмаком же в играх называет Цири и Геральт. Так что я думаю, что Анджей Сапковский в основном так и думает на эту тему.
Мы в долгу перед историей, перед каноном книг Анджея Сапковского и трех предыдущих игр. Мы хотим уважать это. Поэтому все ответы, которые мы хотим дать в The Witcher 4, соответствуют этому подходу. Мы не будем вдруг придумывать что-то просто потому, что нам так захотелось. Я думаю, что мне и всем в CD Projekt RED очень интересно увидеть все возможности, которые открывает перед нами Цири, не только из-за ее характера, но и из-за того, кто она такая и что мы можем сделать благодаря ней в плане геймплея.
Кроме того, по словам Себастьяна Калембы, директора ролевого экшена, в The Witcher 3: Wild Hunt уже были заложены предпосылки для того, чтобы сделать Цири играбельной.
Не забывайте, что мы не только разработчики, но и геймеры, верно? И, знаете, мы начали со второго протагониста уже в The Wild Hunt. Так что уже был тизер. Так что мы действительно [стремимся] к тому, чтобы такие звонки были очень грамотными. И мы действительно верим, как уже сказал Филипп, что у нас есть отличная история для Цири, и она этого заслуживает.
The Witcher 4 разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для PC и консолей.
---"Мы следуем канону книг и прошлых игр о Ведьмаке": CDPR о реакции фанатов на Цири в роли протагониста The Witcher 4 ---
Если канон , то что она Цири вдруг деградировала в угоду западным ценностям как хлебальником , так и силой - которой она обладала .... ?! -)))
Люди старяют только в угоду западным ценностям?))
деньгам которые там есть
А как другие персонажи стареют бесплатно в других играх?
всего на 3 года постарела она, а еще женщина не может стать ведьмаком, но она стала и опять же ведьмаки практически не стареют - Геральту 100 лет на момент ведьмак 3. Цири обучалась у Йеннифер магии, Йеннифер тоже сотка
Кто сказал, что прошло всего 3 года? Кто сказал, что она молодится как ведьма или что сразу стала ведьмаком?
Покажите Цири, а не рескин ведьмака в виде страшеной мужебабы.
Лично по мне главная проблема не в том, что Цири будет главным протагонистом. История Геральта действительно уже состоялась, а если брать те же книги - ведьмаки уходят в прошлое, новых уже никто не делает, а монстров все меньше и с ними уже научились справляться многие люди - те же Рубайлы из Крингфрида, рыцарь Эйк из книг или некоторые рыцари Туссента из игры.
Куда важнее то, что сценарист вероятно не понял, что Цири называют ведьмачкой за суть - охоту на монстров, а не потому, что вдруг она биологически стала ведьмачкой. И именно попытка натянуть внезапную мутацию на лор, при том, что Цири нафиг она не нужна была лично для меня и вызывает отторжение. Разработчики уже заявляли, что им трудно было объяснить мутацию Цири, "но они справились", а сама попытка натянуть лор на событие, а не создать событие, которое вписывается в лор без дополнительных оправданий уже о многом говорит.
Игроки могли получить новую "ведьмачку" - без испытания травами, но прошедшую жесткую подготовку в Каэр-Морхене и получившую по книге "мягкую" стимуляцию секретными "грибочками", а потому вполне умеющую владеть мечом практически на уровне ведьмаков, но при этом будучи сильнее и быстрее множества обычных людей. Зато даже если не использовать пространственную магию, Цири - полноценная магичка, а не ведьмак с примитивными знаками и ветка магии у нее была бы на порядки мощнее. То есть ветка мечника осталась бы практически прежней, ветка эликсиров была бы изменилась (ведьмачьи эликсиры вполне могли бы заменить магические), зато ветка магии заиграла бы новыми красками. Но разрабы вероятно зациклились на "Ведьмак - это мутант с кошачьими глазами" и потому пошли в фантазии о мутациях Цири...
обьяснять надо деньгами, не словами, давно уже они не слышат никого кроме денег
А тебя не смущает, что игра в десятки раз более яркая, красочная и увлекательная чем книги? Там сотни различий по лору с книгами, по этому поводу тысячи статей и рассуждений в интернете.
Из Геральда сделали парня который валил всех в одиночку как супермен, братается, бухает, играет на лютне и шастает по барам и публичным домам раскидывая направо и налево свои большие сбережения, каждые 20-30 минут встречая знакомого и вспоминая счастливые былые времена.
*Когда в книгах это скрытый парень который отвергает всех вокруг, потому что устал от смертей близких, нищук который много раз говорил, что берётся за любые задания, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, а денег за заказы платят крайне мало. Люди бояться Ведьмаков и сторонятся их потому-то не понимают, а в игре его ждут в каждой деревне, пускают в дома и весело встречают песнями и плясками.
CD уже сказали, что в игре что-то произойдёт глобальное из-за чего Цири получит свои текущие способности.
В Игре Цири была как сверх человек, её способности выходят за пределы этого мира, если бы её оставили прежней то воя было бы куда больше. Соответственно её попытались забалансить и привести хоть в какое-то вменяемое состояние.
Соглашусь с автором. Для Цири ведьмаче ремесло скорее ради интереса а не для заработка. Если так подумать то благодаря своей силе ей и меч то не особо нужен. Она больше маг чем ведьмачка. Тут же намешали непонятно чего в угоду своим господам а не согласно лору. В общем игру я покупать не стану. Посмотрю прохождения других игроков и там решу.
ради забавы, она прожила скучную жизнь, а тут веселуха, монстров бить, она же ребенок переросток по характеру, если упростить, то с её силами это чаще походила на поиск приключение себе на Ж-пу, из которого Геральту приходилось ее вытаскивать
Нет, не смущает. Книга изначально - сборник историй, с вполне понятной моралью и смыслом. Для игры это лично по мне подходит слабо. В той же истории "на краю света" вполне понятный смысл и серьезная мораль - но для игры это была бы крайне скучная история.
Критичных расхождений с лором почти не ощущается, поэтому игра и вписалась в существующую вселенную Сапковского, а его самого активно привлекали к разработке, в отличии от текущей игры.
Собственно и в книгах его называли одним из сильнейших мечников Севера. Ему даже рыцарство давали за оборону моста вместе с Кагыром.
Никто не мешает отобрать у нее телепортацию и завязать это на истории борьбы с Белым Хладом. Оставь владение мечом (куда оно денется?) но сделать его развитие, плюс полноценную магию, которую Цири наконец начнет изучать детально, поскольку до этого оно было лишь эпизодическим. Но мутация взрослой девахи, при том, что в испытании травами выживали 3-4 ребенка из 10 - это куда более дикое явление. При том, что в книгах, даже ребенка-Цири, когда она еще не была столь близка Геральту и всем остальным, никто из ведьмаков даже не думал подвергать ее испытаниям травами (не говоря о возможности этого в принципе) и тот же Геральт вместе с Йеннифер будут кардинально против подобного риска. Плюс Йеннифер не даст совершить Цири ошибку, став бесплодной как и все ведьмаки - учитывая, как сама Йен от этого страдала как женщина.
И получили невменяемую идею испытания травами взрослой девахи. Не ребенка, у которых организм только формируется и то, выживает минимум, а полностью сформированный организм, который придется ломать об колено. Которая усугубляется тем, что никого из чародеев, кто на опыте знал, как проводить испытания травами, не осталось, а Йен и Трисс не только не рискнут здоровьем Цири, но и не знают, как это делать - чародеи, проводившие мутации были ренегатами для остального магического общества и своими наработками ни с кем не делились, собственно из-за этого и было спровоцировано нападение местных жителей на Каэр-Морхен, в попытке чародеев добраться до скрытых от них знаний о мутациях.
Иначе говоря, текущая мутация вызывала куда больше вопросов, чем Цири-магичка с мечом..
Ей же 25?) А у женщины в ролике ей 40,или нет?
обьектив камеры полнит))))
иди проверь зрение , если ты видишь полноту в ней
Да там Сапковский сам уже славно над каноном поиздевался. Теперь вообще всё, что угодно можно творить.
жадность и не то делает
То есть лжет. // Александр Ковалёв
Можно было-бы взять идею ее силы из ведьмака 3 (старшая кровь или, что там ) и на этом акцентировать историю, но нет, новый ведьмак и плевать, что не канон
Ну то что они отправили Лор в далёкое пешее в угоду трендам, уже не секрет. Цири как сторонний персонаж или как отдельное DLC могло бы зайти, но на роль ведьмака должен быть мужик иначе теряется смысл многих игровых механик, как собственно и концовки 3й части.
Что меня уже радует так это то что не будет вырвиглаз освещения и мультяшной палитры как в Ведьмаке 3.Думаю что Ведьмаха 4 будет вполне норм игрой не чуть не переживаю за неё..
Мультяшечные поллитра - Туссент и не боле. Окроме оного там дарк повальный почти что. А освещение не по нраву так енб накати. Благо их разных - легион.
"Называть ведьмаком" по роду ремесла и "являться ведьмаком" по генетическому строению тела это абсолютно разные вещи, оло.
ну вот бабы пусть и покупают (а это примерно 2 процента от всех кто играет) 🤣 следуйте другому канону -экономическому - фиксации прибыли
Ладно, понятно что вертели канон на всех фаллосах. Жду игру про золтана в бане, потому что это будет эндшпиль творчества сдпр.
Как же они хайп разгоняют! Красавцы.
Цири топ решение. Наконец то можно будет по играть за девушку и пережить её эмоции, взгляд на мир и решения которые она предложит.
Переживать эмоции девушки? Да вы, Сэр, @#$%!
Чел это совсем не канон. Она не прошла мутации и испытания - откуда силы воевать с нечистью? Если она использует силу древней крови - то ей вообще как бы меч и остальное просто незачем, ибо при таких способностях щелкать нежить это как ракетой по комарам бить. Все ведьмаки мужики - это тоже оговаривалось неоднократно. Крч Цири гг - овно затея
А как иначе понять мотивацию человека? С выходом 4 части, мы узнаем как Цири смотрела на их совместные с Геральтом приключения. Как она сформировалась благодаря ему.
Девушка?))
Это факт, но раз они взялись за эту затею, может смогут логически подвести почему так случилось. Я сомневаюсь в этом, да и плевать на самом деле. Хочу секситься, бухать и драться за Цири.
Она уникальна и история удет такой же.