"Мы справимся": ведущий сценарист The Witcher 4 абсолютно уверен в себе и в успехе игры

Марцин Блаха, главный сценарист The Witcher 3, вернулся к рулю повествования The Witcher 4 и говорит, что «очень уверен» в новой главе. По его словам, CD Projekt Red хорошо знакома со вселенной франшизы и знает, как направить ее в нужное русло после глобального успеха оригинальной трилогии.
В интервью журналу PC Gamer Блаха признал, что студия не создавала ни Геральта, ни ведьмачий мир, всё это придумал Анджей Сапковский. И все же, по словам Блахи, настоящую популярность этой вселенной принесли прежде всего игры:
«Мы сделали франшизу популярной благодаря играм. Это уже устоявшаяся вселенная. Люди любят ее, и мы знаем, как с ней работать. Я абсолютно уверен в The Witcher 4».
Также сценарист порассуждал о своей профессиональной эволюции за эти годы. По его словам, работа над The Witcher способствовала его личному развитию:
«Она изменила меня, придала мне уверенности. Теперь я больше не волнуюсь. Мы просто продолжаем работать. И мне приятно осознавать, что я создал что-то великое. Возможно, меня будут помнить именно за это».
Что думает по этому поводу сам г-н Сапковский - отдельный вопрос. Хотя в прошлом Сапковский несколько пренебрежительно относился к адаптациям своих романов, сотрудничество с CD Projekt Red и Netflix, похоже, его вполне устраивает. На самом деле, не будь игр от CD Projekt Red, «Ведьмак» вполне мог бы так и остаться «нишевым» хитом с небольшой популярностью за пределами Польши..
Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года на ПК и консолях.
Поживем - увидим. Хотя как по мне без Геральта это уже не то будет, да и вообще Цири плохо подходит на главную роль в игре, имхо. Я лично больше жду ремейк первой части.
Красивая как Элли, будет прекрасной игрой
Конечно справятся. Игру жду, уверен будет отличной
Самоуверенность никогда до добра не доводит.
Они там еще в успехе кибербага были уверены)
И они его достигли.
Правда? Когда? В 2025 его еще нет. Это по прежнему шляпа багованая
Вы уже не справились сделав главного героя персонажа, который даже ведьмаком по канону быть не может. Игру ждёт провал, как и все повесточные проекты
Игра не вышла. И далеко от релиза. Мы уже уверены что всё будет шикарно. Желтуха достойная нас. Как, бы такие громкие заявление потом не напомнили в будущем.
У разрабов есть универсальный ответ в таких случаях: "Ваши ожидания - это ваши проблемы"
Мне вообще все равно на внешность Цири и ничего против нее не имею. Просто в роли гг она вообще мне не интересна.
Эта Мэри Сьюшка даже в книгах была неинтересна.
Кто бы мог подумать, что главной проблемой современных игроделв станут шизофшисты-инцело-пубертато-гомофобы-женоненавистники в интернетиках.
Сил вам, CDPR.
Цири прекрасна как есть.
Да все классно звучит, но вот UE5
И гг тоже смущает
Нуд моды? Неее мод на модельку Геральта и языковой пакет и быть может поиграем.
Повесточка к упеху точно не приведёт
В чем она выражается?
Там вроде сценаристка из SBI, по-любому г*вна нальет
а мы не уверены в успехе
Верной дорогой идете товарищи причастные к 4-й части успешной франшизы (пока еще).
посмотрим
Ну если они не начнут специально портить всё, то у них несомненно получится хорошая сингловая игруля, может быть даже отличная.