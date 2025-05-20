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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 021 оценка

"Мы справимся": ведущий сценарист The Witcher 4 абсолютно уверен в себе и в успехе игры

Gruz_ Gruz_

Марцин Блаха, главный сценарист The Witcher 3, вернулся к рулю повествования The Witcher 4 и говорит, что «очень уверен» в новой главе. По его словам, CD Projekt Red хорошо знакома со вселенной франшизы и знает, как направить ее в нужное русло после глобального успеха оригинальной трилогии.

В интервью журналу PC Gamer Блаха признал, что студия не создавала ни Геральта, ни ведьмачий мир, всё это придумал Анджей Сапковский. И все же, по словам Блахи, настоящую популярность этой вселенной принесли прежде всего игры:

«Мы сделали франшизу популярной благодаря играм. Это уже устоявшаяся вселенная. Люди любят ее, и мы знаем, как с ней работать. Я абсолютно уверен в The Witcher 4».

Также сценарист порассуждал о своей профессиональной эволюции за эти годы. По его словам, работа над The Witcher способствовала его личному развитию:

«Она изменила меня, придала мне уверенности. Теперь я больше не волнуюсь. Мы просто продолжаем работать. И мне приятно осознавать, что я создал что-то великое. Возможно, меня будут помнить именно за это».

Что думает по этому поводу сам г-н Сапковский - отдельный вопрос. Хотя в прошлом Сапковский несколько пренебрежительно относился к адаптациям своих романов, сотрудничество с CD Projekt Red и Netflix, похоже, его вполне устраивает. На самом деле, не будь игр от CD Projekt Red, «Ведьмак» вполне мог бы так и остаться «нишевым» хитом с небольшой популярностью за пределами Польши..

Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года на ПК и консолях.

28
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
slim108

Поживем - увидим. Хотя как по мне без Геральта это уже не то будет, да и вообще Цири плохо подходит на главную роль в игре, имхо. Я лично больше жду ремейк первой части.

14
DIZNX

Красивая как Элли, будет прекрасной игрой

6
Константин335

Конечно справятся. Игру жду, уверен будет отличной

11
Rograx

Самоуверенность никогда до добра не доводит.

7
-zotik-

Они там еще в успехе кибербага были уверены)

7
Шаман Шаманыч

И они его достигли.

1
-zotik- Шаман Шаманыч

Правда? Когда? В 2025 его еще нет. Это по прежнему шляпа багованая

Твоя Мaмкa

Вы уже не справились сделав главного героя персонажа, который даже ведьмаком по канону быть не может. Игру ждёт провал, как и все повесточные проекты

4
Ammati
абсолютно уверен в себе и в успехе игры

Игра не вышла. И далеко от релиза. Мы уже уверены что всё будет шикарно. Желтуха достойная нас. Как, бы такие громкие заявление потом не напомнили в будущем.

3
Джейкоб Этезов

У разрабов есть универсальный ответ в таких случаях: "Ваши ожидания - это ваши проблемы"

1
13soap23

Мне вообще все равно на внешность Цири и ничего против нее не имею. Просто в роли гг она вообще мне не интересна.

3
JackSirris

Эта Мэри Сьюшка даже в книгах была неинтересна.

Sioso Lolo

Кто бы мог подумать, что главной проблемой современных игроделв станут шизофшисты-инцело-пубертато-гомофобы-женоненавистники в интернетиках.
Сил вам, CDPR.
Цири прекрасна как есть.

3
BewilderedKieron

Да все классно звучит, но вот UE5

2
Carissa7517

И гг тоже смущает

1
JackBV

Нуд моды? Неее мод на модельку Геральта и языковой пакет и быть может поиграем.

1
ChromeDisaster

Повесточка к упеху точно не приведёт

1
spaMER_ID

В чем она выражается?

1
Carissa7517 spaMER_ID

Там вроде сценаристка из SBI, по-любому г*вна нальет

1
Дмитрий Финашов

а мы не уверены в успехе

1
ПтирЯ
Эффект иллюзии правды — это когнитивное искажение, заключающееся в том, что люди начинают считать утверждение правдивым только из-за того, что они часто слышат его, независимо от фактической достоверности этого утверждения.

Верной дорогой идете товарищи причастные к 4-й части успешной франшизы (пока еще).

DarkDestr

посмотрим

Шаман Шаманыч

Ну если они не начнут специально портить всё, то у них несомненно получится хорошая сингловая игруля, может быть даже отличная.