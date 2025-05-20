"Мы справимся": ведущий сценарист The Witcher 4 абсолютно уверен в себе и в успехе игры

Марцин Блаха, главный сценарист The Witcher 3, вернулся к рулю повествования The Witcher 4 и говорит, что «очень уверен» в новой главе. По его словам, CD Projekt Red хорошо знакома со вселенной франшизы и знает, как направить ее в нужное русло после глобального успеха оригинальной трилогии.

В интервью журналу PC Gamer Блаха признал, что студия не создавала ни Геральта, ни ведьмачий мир, всё это придумал Анджей Сапковский. И все же, по словам Блахи, настоящую популярность этой вселенной принесли прежде всего игры:

«Мы сделали франшизу популярной благодаря играм. Это уже устоявшаяся вселенная. Люди любят ее, и мы знаем, как с ней работать. Я абсолютно уверен в The Witcher 4».

Также сценарист порассуждал о своей профессиональной эволюции за эти годы. По его словам, работа над The Witcher способствовала его личному развитию:

«Она изменила меня, придала мне уверенности. Теперь я больше не волнуюсь. Мы просто продолжаем работать. И мне приятно осознавать, что я создал что-то великое. Возможно, меня будут помнить именно за это».

Что думает по этому поводу сам г-н Сапковский - отдельный вопрос. Хотя в прошлом Сапковский несколько пренебрежительно относился к адаптациям своих романов, сотрудничество с CD Projekt Red и Netflix, похоже, его вполне устраивает. На самом деле, не будь игр от CD Projekt Red, «Ведьмак» вполне мог бы так и остаться «нишевым» хитом с небольшой популярностью за пределами Польши..

Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года на ПК и консолях.