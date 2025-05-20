На юбилейном стриме в честь 10-летия The Witcher 3 разработчики намекнули на сюрпризы для игроков

Вчера, 19 мая, студия CD Projekt RED провела специальный юбилейный выпуск REDstreams, посвящённый десятилетию культовой The Witcher 3: Wild Hunt. В эфире приняли участие ведущие менеджеры сообщества, а также приглашённые гости — актёр Даг Кокл, озвучивший Геральта, и Борис Пугач-Муразкевич, директор по адаптации английской версии игры. Основная часть трансляции носила ностальгический характер, однако ближе к концу прозвучал весьма интригующий намёк на грядущие анонсы.

Завершая эфир, ведущие обратились к зрителям со словами благодарности, после чего добавили: «Оставайтесь с нами до конца мая — у нас для вас ещё припасены сюрпризы».

В контексте того, что ранее CDPR уже показала дебютный трейлер новой части «Ведьмака» на Unreal Engine 5, а также намекала на активную подготовку к летним игровым мероприятиям, многие фанаты восприняли это заявление как завуалированный анонс. Особенно примечательно, что в финале прозвучала реплика: «Надеемся, в следующий раз мы встретимся на стриме… о чём-то другом. Может быть. Посмотрим.»

По мнению ряда инсайдеров, речь может идти как минимум о небольшом тизере The Witcher 4, который теоретически может быть представлен на одном из грядущих летних ивентов — Summer Game Fest, Gamescom или даже отдельной презентации от самой CD Projekt RED.

При этом не исключено, что в мае будет объявлена и ещё одна новость — адаптация The Witcher 3 для новой консоли Nintendo Switch 2. Учитывая характеристики новой платформы, её мощности будет достаточно для улучшенной версии игры с обновленной графикой и другими технологичными возможностями.

Пока что представители студии воздерживаются от конкретики, однако тайминг и формат намёка выглядят более чем осмысленно. Осталось лишь дождаться конца месяца.