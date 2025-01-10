Фанаты The Witcher с нетерпением ждут деталей о будущей четвертой части легендарной серии. В попытке развеять сомнения игроков содиректор CD Projekt RED Михал Новаковский рассказал о ключевых авторах, работающих над проектом.
По его словам, над основным сюжетом The Witcher IV трудится сценарист, отвечавший за историю первой части игры. Это решение особенно вдохновило поклонников, которые увидели в этом гарантию сохранения тональности и духа оригинальной истории.
Кроме того, Новаковский отметил, что за сохранением общего видения серии отвечает тот же человек, который занимал эту роль со времен первого Ведьмака. В проекте также участвуют и другие ветераны студии, что должно обеспечить преемственность и высокое качество исполнения.
Таким образом, разработка новой трилогии о Ведьмаке базируется на богатом опыте команды, что позволяет надеяться на возвращение к истокам серии.
что угодно они будут рассказывать до выхода игры)
Что угодно они рассказывали и перед выходом 3й части, и как мы знаем, игра вышла шедевральной. В этот раз, я уверен, что на старте даже технически игра будет в порядке.
Сними свои розовые очки. Сейчас это не та команда что была 10 лет назад и ожидать от них ЗАРАНЕЕ что-либо годное (особенно учитывая как они жиденько обделались с киберпуком) это кринж
Что это за Стрыга на скрине?
Это же Бейлон Грейджой !!! -)))
Ну,, посмотрим насколько он тоже поменялся в мировоззрении! )))
У Цырыллы будет амнезия?
ну это ни че не говорит и не обещает особенно в игровой индустрии ну работал и работал а того кто советы давал дельные по сценарию уволили или взгляды писателя изменились так что там нужно смотреть что получилось. Кадзима "тоже гений" только вот он не один над играми работает и в каждой сери там совсем другие тараканы
Мой пезтюк
Помните фразу из первого ведьмака"Прячьте мужиков ! Ведьмак идёт!" Ка же это тупо
Если не предоставишь пруф, тогда, ты гей и опозорился.
Нет там такого.
Если ты не шаришь, там было "прячьте женщин ,ведьмак идёт " Просто прикол в том что это выражение и поверья не применимы к женщине Ведьмаку, и весь лор теперь ломается , это щутка, ни кто же не будет предостерегать мужика от ведьмачки , просто интересно как автор 1й игры будет свой же лор коверкать
Это радует, в первом Ведьмаке отличный сюжет.
Во всех 3х ведьмаках отличные сюжеты
Ну ты успокойся во-первых, хватит постить новости эти каждый день
А имя у этого человека есть? Врать во время маркетинговой кампании они умеют хорошо.
Это хорошие новости. Первая была клевая как и третья, а вот вторая мне меньше всего зашла.
Игры толком нет, а только бла-бла
Вроде и хорошо, но уже были все эти "от создателей". Так что может быть тупо рекламой и попыткой успокоить фанатов.
1я часть была лучшей в плане сюжета и атмосферы
Кто именно, Яцек Комуда, Мацей Юревич или Артур Ганшинец? Если Комуда, то отлично, писатель он хороший. Про Юревича ничего не знаю, а вот Геншинец это больше наемный работник.
Ну по трейлеру было видно что, где то путёвого сценариста откопали. Ну посмотрим. )
Ну вот, может, хоть теперь перестанут форсить это нытье про то, что там весь сюжет какая-то отбитая фемка пишет. Может, эта фемка и сидит в сценарном отделе, но явно не она решает, как будет развиваться сюжет.
Нет. Местным чудикам хочется, чтобы фемка все по игре решала. Чтобы было по какому поводу срач устроить.
Не перестанут!)Их недовольство и нытье это стиль жизни.Им все кто то должен чтоб было так как они хотят,и лор у них в голове уже весь создан и прописан и он правильный,а не тот который им создатели этого лора предлагают.)
Как писал прежде, может быть что угодно, да и писать об этом как то бессмысленно было. Все эти новости о составе команды, cgi трейлер на данный момент не дали ничего в плане видения релизной версии игры. Может и обcëр, может стрельнет, а может так, на 6-7 из 10. Но некоторые комментарии прям исключительные и поддерживаются местными "оценщиками", особенно по части надуманных действий внутри разработки. Новость про то, что игру ведëт сценарист первого ведьмака - ничего не означает, согласен, но вот то что рядом с этим сценаристом другой штат "советчиков" по сценарию - это да, такое мы любим, очевидное же донельзя. Пишет сценарист сценарий, подходит к нему небинарный дизайнер квестов и советует "а я вижу так, перепиши".