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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 855 оценок

Над основным сюжетом The Witcher IV трудится сценарист, отвечавший за историю первой части игры

butcher69
Новости

Фанаты The Witcher с нетерпением ждут деталей о будущей четвертой части легендарной серии. В попытке развеять сомнения игроков содиректор CD Projekt RED Михал Новаковский рассказал о ключевых авторах, работающих над проектом.

По его словам, над основным сюжетом The Witcher IV трудится сценарист, отвечавший за историю первой части игры. Это решение особенно вдохновило поклонников, которые увидели в этом гарантию сохранения тональности и духа оригинальной истории.

Кроме того, Новаковский отметил, что за сохранением общего видения серии отвечает тот же человек, который занимал эту роль со времен первого Ведьмака. В проекте также участвуют и другие ветераны студии, что должно обеспечить преемственность и высокое качество исполнения.

В CD Projekt RED до сих пор работает более 100 разработчиков The Witcher 3

Таким образом, разработка новой трилогии о Ведьмаке базируется на богатом опыте команды, что позволяет надеяться на возвращение к истокам серии.

23
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
ClevoGame

что угодно они будут рассказывать до выхода игры)

31
YouTube_GamesTezi

Что угодно они рассказывали и перед выходом 3й части, и как мы знаем, игра вышла шедевральной. В этот раз, я уверен, что на старте даже технически игра будет в порядке.

-7
azazello777 YouTube_GamesTezi

Сними свои розовые очки. Сейчас это не та команда что была 10 лет назад и ожидать от них ЗАРАНЕЕ что-либо годное (особенно учитывая как они жиденько обделались с киберпуком) это кринж

3
yurgenj

Что это за Стрыга на скрине?

17
Go_Ra

Это же Бейлон Грейджой !!! -)))

4
askazanov

Ну,, посмотрим насколько он тоже поменялся в мировоззрении! )))

11
Yoshemitsu

У Цырыллы будет амнезия?

7
Alex40001

ну это ни че не говорит и не обещает особенно в игровой индустрии ну работал и работал а того кто советы давал дельные по сценарию уволили или взгляды писателя изменились так что там нужно смотреть что получилось. Кадзима "тоже гений" только вот он не один над играми работает и в каждой сери там совсем другие тараканы

5
malars0
5
Шрек и осел vs CD Project

Мой пезтюк

0
vertehwost

Помните фразу из первого ведьмака"Прячьте мужиков ! Ведьмак идёт!" Ка же это тупо

4
YouTube_GamesTezi

Если не предоставишь пруф, тогда, ты гей и опозорился.
Нет там такого.

-10
vertehwost YouTube_GamesTezi

Если ты не шаришь, там было "прячьте женщин ,ведьмак идёт " Просто прикол в том что это выражение и поверья не применимы к женщине Ведьмаку, и весь лор теперь ломается , это щутка, ни кто же не будет предостерегать мужика от ведьмачки , просто интересно как автор 1й игры будет свой же лор коверкать

5
DmitriyKats

Это радует, в первом Ведьмаке отличный сюжет.

3
YouTube_GamesTezi

Во всех 3х ведьмаках отличные сюжеты

0
Шрек и осел vs CD Project

Ну ты успокойся во-первых, хватит постить новости эти каждый день

3
The Dark Side

А имя у этого человека есть? Врать во время маркетинговой кампании они умеют хорошо.

2
6363

Это хорошие новости. Первая была клевая как и третья, а вот вторая мне меньше всего зашла.

2
VI_ndetta

Игры толком нет, а только бла-бла

1
Кей Овальд

Вроде и хорошо, но уже были все эти "от создателей". Так что может быть тупо рекламой и попыткой успокоить фанатов.

1
AndralStormborn

1я часть была лучшей в плане сюжета и атмосферы

0
Fan_of_the_cinema

Кто именно, Яцек Комуда, Мацей Юревич или Артур Ганшинец? Если Комуда, то отлично, писатель он хороший. Про Юревича ничего не знаю, а вот Геншинец это больше наемный работник.

0
potter790

Ну по трейлеру было видно что, где то путёвого сценариста откопали. Ну посмотрим. )

0
ГАЗ-М20

Ну вот, может, хоть теперь перестанут форсить это нытье про то, что там весь сюжет какая-то отбитая фемка пишет. Может, эта фемка и сидит в сценарном отделе, но явно не она решает, как будет развиваться сюжет.

-10
YummyBayard

Нет. Местным чудикам хочется, чтобы фемка все по игре решала. Чтобы было по какому поводу срач устроить.

-7
SteadyMorgathus

Не перестанут!)Их недовольство и нытье это стиль жизни.Им все кто то должен чтоб было так как они хотят,и лор у них в голове уже весь создан и прописан и он правильный,а не тот который им создатели этого лора предлагают.)

-3
Medu3a

Как писал прежде, может быть что угодно, да и писать об этом как то бессмысленно было. Все эти новости о составе команды, cgi трейлер на данный момент не дали ничего в плане видения релизной версии игры. Может и обcëр, может стрельнет, а может так, на 6-7 из 10. Но некоторые комментарии прям исключительные и поддерживаются местными "оценщиками", особенно по части надуманных действий внутри разработки. Новость про то, что игру ведëт сценарист первого ведьмака - ничего не означает, согласен, но вот то что рядом с этим сценаристом другой штат "советчиков" по сценарию - это да, такое мы любим, очевидное же донельзя. Пишет сценарист сценарий, подходит к нему небинарный дизайнер квестов и советует "а я вижу так, перепиши".

0