Фанаты The Witcher с нетерпением ждут деталей о будущей четвертой части легендарной серии. В попытке развеять сомнения игроков содиректор CD Projekt RED Михал Новаковский рассказал о ключевых авторах, работающих над проектом.

По его словам, над основным сюжетом The Witcher IV трудится сценарист, отвечавший за историю первой части игры. Это решение особенно вдохновило поклонников, которые увидели в этом гарантию сохранения тональности и духа оригинальной истории.

Кроме того, Новаковский отметил, что за сохранением общего видения серии отвечает тот же человек, который занимал эту роль со времен первого Ведьмака. В проекте также участвуют и другие ветераны студии, что должно обеспечить преемственность и высокое качество исполнения.

Таким образом, разработка новой трилогии о Ведьмаке базируется на богатом опыте команды, что позволяет надеяться на возвращение к истокам серии.