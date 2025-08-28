Над The Witcher 4 теперь работает больше 400 человек, а Cyberpunk 2 перешла на стадию пре-продакшена

CD Projekt RED подвела успешные финансовые итоги первой половины 2025 года: выручка составила 443 миллионов злотых (около $121 миллионов), а чистая прибыль достигла 155 миллионов злотых ($42 миллионов).
Основной вклад в доходы внесли продажи Cyberpunk 2077 и дополнения Phantom Liberty, особенно после выхода версий для Nintendo Switch 2 и Mac. Примечательно, что 75% копий на Switch 2 были проданы в физическом формате.
Одновременно компания активно расширяет разработку ключевых проектов: над The Witcher 4 сейчас работают 444 сотрудника, а над сиквелом Cyberpunk 2077 116 человек. Это значительно превышает масштабы команд, создававших предыдущие игры студии. За последние три месяца штат разработчиков увеличился на 10%, достигнув почти 800 специалистов.
Проект Cyberpunk 2 перешёл на стадию пре-продакшена, а The Witcher 4 продолжает наращивать темпы производства. К концу 2025 года компания планирует дальнейшее расширение команд, особенно для проектов, приближающихся к активной фазе разработки. Эти инвестиции в персонал демонстрируют уверенность CDPR в своих будущих релизах.
Даже если будет работать десять тысяч человек над игрой, игра все равно провалится с треском. Повестка убивает все до чего она дотрагиевается
Повестки пока не видно.
Ещё ничего не видно, если честно. ))
Не провалится… Увы
Играть за женщину , чем тебе не повестка, так еще под мужским брендом Ведьмак
Я уже это предвижу. Самым популярным модом на Ведьмак 4 будет мод, заменяющий страхолюдину Цири на мужского сигма персонажа.
ну все, вот пора прибыль фиксировать ребятки - баба вместо выдьмака и киберпранк без сюжета сделают вам стонкс покруче 2008 года
А как над киберпанком работают, если их движок авторский? Разрабов та тех у них нет.
А при чём тут их движок, если Киберпанк 2 будет на анриле 5.
И все 400 долб.....бы.
А что, других скринов нет для обложек, только одну и ту же картинку можно вставлять в каждый пост по игре?
Без обил народ но что то попахивает сами знаете чем)