Нарративный директор The Witcher 4 рассказал, как начинал свой путь в CD Projekt RED

Ажиотаж вокруг The Witcher 4 не утихает с момента недавней демонстрации технодемки. CD Projekt RED уже успела удивить поклонников новыми системами растительности на Unreal Engine 5 и подчеркнутой проработкой квестовой составляющей. В контексте растущего интереса к игре, слово взял один из ключевых разработчиков — нарративный директор The Witcher 4 Филипп Вебер, рассказав о своем пути внутри студии.

В интервью, посвящённом десятилетию The Witcher 3, Вебер вспомнил, что его первое профессиональное задание в CD Projekt RED заключалось… в том, чтобы бесконечно набрасывать идеи для заданий в общий Google-документ. По словам Вебера, студия в 2013 году насчитывала всего около 160 человек, а многие сотрудники пришли из среды моддеров — как и он сам.

Мы просто скидывали идеи, неважно насколько они были сырыми. Главное — быстро. Потом начиналась итерация, и она не прекращалась до самого релиза.

— вспоминает Вебер.

Подобный "хаотичный" подход, как он признаёт, стал одной из причин успеха третьей части — и, похоже, эта философия остается актуальной и при разработке The Witcher 4. Вебер утверждает, что именно стремление к постоянному доработке и внимание к деталям определяет ДНК всей игровой серии "Ведьмак".

На фоне таких откровений особенно актуальным выглядит вопрос технической реализации. В нашем недавнем материале мы как раз разбирали потенциальные проблемы, которые The Witcher 4 может принести пользователям ПК из-за использования движка Unreal Engine 5. Хотя разработчики обещают, что технологический скачок принесёт пользу игре, остаются опасения по поводу оптимизации и системных требований.

Релиза The Witcher 4 не стоит ожидать раньше 2027 года. Однако активность разработчиков в публичном пространстве, регулярные интервью и такая детальная технодемка могут говорить о том, что производство уверенно движется вперёд — и, возможно, игра не заставит ждать себя слишком долго.