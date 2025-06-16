Нарративный директор "Ведьмака 4" обещает не пропустить в игру унылых квестов по поиску предметов

В начале месяца польские разработчики из CD Projekt RED провели впечатляющую техническую демонстрацию The Witcher 4. Несмотря на то, что это был лишь прототип, а не полноценный геймплей, игрокам представили весьма подробный взгляд на будущую игру и впервые познакомили с регионом Ковир. Сегодня один из ключевых разработчиков проекта — нарративный директор Филипп Вебер — поделился новыми деталями о квестовом наполнении игры и философии их создания.

Как отметил Вебер в интервью для GamesRadar+, ещё во времена своей работы квест-дизайнером над The Witcher 3: Wild Hunt он получил от коллег принципиальное указание: «Мы не делаем квестов в духе подай-принеси». Этот подход, по словам разработчика, стал фундаментом для проработки всех побочных заданий в будущей игре. Чтобы избежать банальных заданий по сбору предметов или бесцельных поручений, команда дизайнеров вынуждена генерировать идеи в десятикратном объёме — лишь малая часть из них попадает в финальную версию. Вебер подчеркнул, что при создании квестов CD Projekt RED традиционно стремится поднимать сложные моральные темы, оставляя игрокам пространство для размышлений, а не предлагая готовых ответов. Этот подход, по мнению команды, отличает действительно художественное произведение от простой забавы.

Напомним, что недавно CD Projekt RED раскрыла ещё одну важную деталь грядущего проекта — в создании саундтрека The Witcher 4 примет участие Венский синхронный оркестр, что обещает игре атмосферное и запоминающееся музыкальное сопровождение.

Кроме того, если вас интересует, что ждёт игроков в Ковире — новом регионе, который уже показали в демонстрации, — обратите внимание на наш отдельный материал по этому региону.

Релиз The Witcher 4 ожидается не ранее 2027 года, и фанатам серии придётся запастись терпением в ожидании новых подробностей о проекте.