Нарративный директор "Ведьмака 4" обещает не пропустить в игру унылых квестов по поиску предметов

В начале месяца польские разработчики из CD Projekt RED провели впечатляющую техническую демонстрацию The Witcher 4. Несмотря на то, что это был лишь прототип, а не полноценный геймплей, игрокам представили весьма подробный взгляд на будущую игру и впервые познакомили с регионом Ковир. Сегодня один из ключевых разработчиков проекта — нарративный директор Филипп Вебер — поделился новыми деталями о квестовом наполнении игры и философии их создания.
Как отметил Вебер в интервью для GamesRadar+, ещё во времена своей работы квест-дизайнером над The Witcher 3: Wild Hunt он получил от коллег принципиальное указание: «Мы не делаем квестов в духе подай-принеси». Этот подход, по словам разработчика, стал фундаментом для проработки всех побочных заданий в будущей игре. Чтобы избежать банальных заданий по сбору предметов или бесцельных поручений, команда дизайнеров вынуждена генерировать идеи в десятикратном объёме — лишь малая часть из них попадает в финальную версию. Вебер подчеркнул, что при создании квестов CD Projekt RED традиционно стремится поднимать сложные моральные темы, оставляя игрокам пространство для размышлений, а не предлагая готовых ответов. Этот подход, по мнению команды, отличает действительно художественное произведение от простой забавы.
Напомним, что недавно CD Projekt RED раскрыла ещё одну важную деталь грядущего проекта — в создании саундтрека The Witcher 4 примет участие Венский синхронный оркестр, что обещает игре атмосферное и запоминающееся музыкальное сопровождение.
Кроме того, если вас интересует, что ждёт игроков в Ковире — новом регионе, который уже показали в демонстрации, — обратите внимание на наш отдельный материал по этому региону.
Релиз The Witcher 4 ожидается не ранее 2027 года, и фанатам серии придётся запастись терпением в ожидании новых подробностей о проекте.
как заблочить новости по конкретным тайтлам чтоб не читать всё это лживое ховно что они щас накидывают сюда?
Отпишись от игры, над началом комментов есть такая возможность или просто не реагируй на них, всё очень просто
я на нее и не подписывался , но вся лента же засрана ерундой. ладно бы по делу писалось, а так статьи клепают со скоростью прищемившего яйца мопса со смысловым содержанием примерно как это же сравнение...
Опять не могут молча игру делать . Начинает попахивать гоvнецом уже..
Проверь свои штаны. Возможно не всё так однозначно)
У мамки своей проверь.
Ага, так мы и поверили))) Ещё ни одна игра такого формата без этого не обошлась .
Ну, будет больше квестов в стиле: пойди-найди-убей. В принципе - такая же надоедающая тягомотина.
В поиске предметов нет проблемы. Проблема всегда в соответствии предметов со статусом героя игры. Грубо говоря, пока ты никто и ничто - принести из леса 5 пучков какого-то растения - нормально, ведь никто не знает, на что ты способен. Но вот подобное же видеть, когда ты бывалый воин, которого знают и тут и там - вот тогда это уже бред и лень разрабов.
Тк кто много говорит, обычно обещания не выполняют.
Как же они меня уже заколабеали. До релиза игры еще 3 года но и дня не проходит без их трепа. Ну успокойтесь вы чутка, мы все помним Киберпанк и ваши обещания. Сделайте просто хорошо и все будут рады. Ладно бы ноунеймы пытались хайп волну набрать, но ведьмак и так уже хайповый бренд. Чем больше они говорят, тем больше скепсиса вызывают
Ну, значит будет максимально не Гениальная игра.
Мб они еще и вопросиков миллион не раставят?)
...команда дизайнеров вынуждена генерировать идеи в десятикратном объёме — лишь малая часть из них попадает в финальную версию...
хммм... может поэтому разработка подорожала пек-пек. навернули бы 500 фарм квестов с машинной озвучкой. было бы +100 часов геймплея