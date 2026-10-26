Настолка The Witcher: Path of Destiny - Ronin перенесёт Геральта и Цири в мир японских легенд

Вселенная «Ведьмака» получит необычное воплощение в настольной игре The Witcher: Path of Destiny – Ronin. Вместо привычного фэнтезийного мира игроков ждёт альтернативная реальность, вдохновлённая японским фольклором, где знакомые герои предстанут в образах, связанных с легендами Страны восходящего солнца.

Над проектом работали Go On Board и CD Projekt RED. В игре появятся Геральт, Йеннифэр, Цири, Лютик, Весемир и Трисс, а среди их снаряжения будут катаны. При этом Ronin не является очередной ролевой игрой: в основе лежит настольное приключение, сочетающее соперничество и кооперацию. Знакомиться с предыдущей The Witcher: Path of Destiny или изучать сюжет книг и видеоигр для участия необязательно.

Настолка рассчитана на компанию от одного до пяти человек старше 14 лет. Одна партия занимает около 45 минут, поэтому знакомство с альтернативной версией мира «Ведьмака» не потребует целого вечера.

The Witcher: Path of Destiny – Ronin вышла в мае 2026 года. Рекомендованная цена составляет 99,99 евро — примерно 9000 рублей. Проект предлагает поклонникам франшизы взглянуть на её персонажей в необычном сеттинге, хотя на этот раз вместо охоты на чудовищ их ждёт настольное состязание, вдохновлённое японскими легендами.