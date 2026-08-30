Не потакайте женоненавистникам: Игроки осудили сценариста Witcher 4 за слова, что Цири нужно доказывать свою достойность

Нарративный директор CD Projekt Red Филипп Вебер отреагировал на жалобы фанатов, которым не нравится переход главной роли от Геральта к Цири в The Witcher 4. В соцсетях он признал, что на ранних этапах разработки сам хотел оставить Геральта протагонистом, но уверен - они смогут доказать, что Цири будет достойной главной героиней.

Эти слова вызвали критику со стороны игроков и в частности девушек-геймеров. Они расценили заявление как ненужное потакание хейтерам:

Скажите ему заткнуться и перестать потакать женоненавистникам в интернете. Цири не нужно ничего доказывать. Она уже была главной героиней целой серии книг. Просто напишите хорошую историю ради хорошей истории.

Критики подчеркивают, что Цири - центральный персонаж книг Анджея Сапковского (в частности, ключевых томов саги), уже была играбельной во The Witcher 3: Wild Hunt и логично продолжает историю после финалов с Геральтом. Сама студия ранее неоднократно объясняла выбор Цири как естественную эволюцию: она позволяет рассказать историю становления ведьмака "с нуля", исследовать ее характер, а также уважить завершение истории Геральта.



Споры вокруг Цири как главной героини The Witcher 4 продолжаются с момента анонса трейлера. Часть сообщества приветствует переход, другая - выражает ностальгию по Геральту или сомнения. Заявление Вебера лишь подогрело дискуссию: одни видят в нем честность и ответственность студии, другие - излишнюю оглядку на критиков вместо уверенной работы над историей.