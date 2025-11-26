Не ждите показа The Witcher 4 на грядущей церемонии The Game Awards 2025

Разработка игры The Witcher 4 от CD Projekt RED продолжается. Команда немного увеличилась до 447 человек, и, судя по технической демонстрации Unreal Engine 5 в июне нынешнего года, есть несколько многообещающих идей. Однако не стоит ожидать очередного неожиданного появления на The Game Awards.

В прошлом году состоялся дебют первого кинематографического трейлера игры, где была представлена ​​Цири как новая главная героиня. В этом году на церемонии, назначенной на 11 декабря, не будет представлено никакого нового контента по игре, сообщил в Твиттере содиректор компании Михал Новаковски.

Выражая свою радость по поводу номинации The Witcher 4 на премию «Самая ожидаемая игра», он написал:

Спасибо всем, кто уже проголосовал — ваша поддержка очень много значит для нас. В этом году мы не представим нового контента на The Game Awards, но мы, как всегда, с нетерпением ждём возможности посмотреть церемонию и отпраздновать этот замечательный день в индустрии вместе со всеми вами.

CD Projekt RED ранее отмечала, что ролевая игра с открытым миром выйдет не раньше 2027 года. Также было уточнено, что техническая демоверсия не представляет саму игру, а лишь «первый взгляд на передовые технологии», использованные при её создании.

На данный момент подтверждено, что для создания игрового мира The Witcher 4 будут использоваться Unreal Engine Framework, MetaHuman, Smart Objects, Nanite Foliage и другие технологии. Недавно студия наняла Карела Колмана, ранее работавшего геймдизайнером в Kingdom Come: Deliverance 2, на должность нового старшего дизайнера квестов.