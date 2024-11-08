Совсем недавно игру обнаружили в GOG, который является дочерней компанией CD Projekt. На странице игры есть дата релиза — 31 декабря 2025 года. Вероятно, это просто заглушка: страница закрыта от публичного доступа.
Компания CD Projekt RED не сообщала официально о дате выхода новой игры «Ведьмак». Однако, по информации из СМИ, релиз ожидается в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. В этот временной промежуток компания планирует получить доход в размере 1 миллиона долларов. На данный момент активная разработка новой части франшизы ещё не началась.
После завершения этапа пре-продакшена The Witcher 4 должна выйти на стадию полноценного производства в 2024 году. В августе разработчики сообщили, что над проектом уже трудятся более 400 специалистов, так что вполне возможно, что «в свое время» поляки поделятся информацией о ней.
Неожиданно The Witcher 4 был добавлен в GOG - с датой выхода 31 декабря 2025 года
Совсем недавно игру обнаружили в GOG, который является дочерней компанией CD Projekt. На странице игры есть дата релиза — 31 декабря 2025 года. Вероятно, это просто заглушка: страница закрыта от публичного доступа.
"На данный момент активная разработка новой части франшизы ещё не началась" 🥴 Так 8-й год подряд мы читаем уже эту фразу 🥱..
фейк, опровергли уже
Пусть делают, не мешайте им🙂
В смысле не началась? После выхода длц для киберпанка активная фаза разработки началась, так как задействовали уже больший штат сотрудников. Хотя сейчас вообще не понятно кто у них в штате и учитываются ли фрилансеры. Для киберпанка 2 она возможно ещё не началась, но с ведьмаком 4 иначе
Эх, если бы вышла в 25 году, был бы
Её даже делать не начали, минимум 26-27 год окно выхода игры)
Уже написали что это фейк // Ярослав Подгайный
Надеюсь это будет на аля Sacred 3 в плане качества.
Ну да, щас бы за 2 года сделать игру, ага-ага))
представь, когда ты только пошел в ясли, в 2010, ААААА игры делали за 1-2 года.. а сейчас активная фаза разработки год, а 10 лет ковыряние в жопе, с обсуждением идей из пустого в порожнее и проживание на длс и онлайн дрочильнях, аля, гта 5
в 2011 выходит ведьмак 2, а уже в 15 ведьмак 3, даже если они начали работу сразу же после релиза второго, что вряд ли, то игру сделали года за 3.5.
магазины не первый раз уже ставят даты взятые с потолка,о которых сами разрабы впервые слышат
Уже боюсь за Ведьмака 4, учитывая что всякие не бинарные фрики в индустрии сейчас в почёте.
В ведьмаке 4 вроде должно быть что-то адекватное, а вот за киберпанк 2 действительно страшно, так как там уже калифорнийская студия открытая задействована и ещё сжв персона курирует разработку киберпанка, что тоже опасающий звоночек и думаю хорошей сюжетки там уже не получится (надеюсь на лучшее, но как-то пока веры в лучшее не вижу)
Вряд ли будет что-то адекватное (рад ошибаться), если посмотреть на их нового ведущего сценариста, точнее сценаристку.)
Правда боишься или на чрез-актуальном плюсы собрать хочется?) Я против повестки, но вот эти темы уже изжили своё не временем, а количеством. Все всё поняли давно. Игра выходит один раз, впечатление складывается на этот счёт достаточно быстро, но это не повод теперь годами до релиза бояться, что там как там и везде где нужно и не нужно об этом распространяться. Ждуны ассасина боятся, ждуны ведьмака боятся, концентрируют внимание на том, кто там кого в студию взял, чего из этого ожидать можно и нельзя. Дурдом, честно. Вам всем так ужасно плохо от этого, но никто не сторонится темы, а только лишь тянутся ещё больше к ней, мыслью, словом, облепили буквально всё, каждую новость во всех временах. Раньше такого не было, сейчас это есть, за завтра мы в страхе. Расслабьте ляжки, отпустите. На пг годами заходишь в большей степени из-за комментов, но здесь одно настроение последнее время, крик души прям.
не нужно об этом распространяться
То правда, то правда, надо наоборот меньше про это гг говорить.
И даром не нужно)) Поляки разучились делать игры начиная со Смуты.