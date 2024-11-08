Неожиданно The Witcher 4 был добавлен в GOG - с датой выхода 31 декабря 2025 года

Совсем недавно игру обнаружили в GOG, который является дочерней компанией CD Projekt. На странице игры есть дата релиза — 31 декабря 2025 года. Вероятно, это просто заглушка: страница закрыта от публичного доступа.



Компания CD Projekt RED не сообщала официально о дате выхода новой игры «Ведьмак». Однако, по информации из СМИ, релиз ожидается в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. В этот временной промежуток компания планирует получить доход в размере 1 миллиона долларов. На данный момент активная разработка новой части франшизы ещё не началась.



После завершения этапа пре-продакшена The Witcher 4 должна выйти на стадию полноценного производства в 2024 году. В августе разработчики сообщили, что над проектом уже трудятся более 400 специалистов, так что вполне возможно, что «в свое время» поляки поделятся информацией о ней.