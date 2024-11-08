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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 532 оценки

Неожиданно The Witcher 4 был добавлен в GOG - с датой выхода 31 декабря 2025 года

Fimmti
Новости

Совсем недавно игру обнаружили в GOG, который является дочерней компанией CD Projekt. На странице игры есть дата релиза — 31 декабря 2025 года. Вероятно, это просто заглушка: страница закрыта от публичного доступа.

Компания CD Projekt RED не сообщала официально о дате выхода новой игры «Ведьмак». Однако, по информации из СМИ, релиз ожидается в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. В этот временной промежуток компания планирует получить доход в размере 1 миллиона долларов. На данный момент активная разработка новой части франшизы ещё не началась.

После завершения этапа пре-продакшена The Witcher 4 должна выйти на стадию полноценного производства в 2024 году. В августе разработчики сообщили, что над проектом уже трудятся более 400 специалистов, так что вполне возможно, что «в свое время» поляки поделятся информацией о ней.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Dmitriy_1981

"На данный момент активная разработка новой части франшизы ещё не началась" 🥴 Так 8-й год подряд мы читаем уже эту фразу 🥱..

8
dsxcvf

фейк, опровергли уже

5
Goodvini

Пусть делают, не мешайте им🙂

2
luVol
На данный момент активная разработка новой части франшизы ещё не началась.

В смысле не началась? После выхода длц для киберпанка активная фаза разработки началась, так как задействовали уже больший штат сотрудников. Хотя сейчас вообще не понятно кто у них в штате и учитываются ли фрилансеры. Для киберпанка 2 она возможно ещё не началась, но с ведьмаком 4 иначе

2
ilyakingcud

Эх, если бы вышла в 25 году, был бы

1
vladislavshits

Её даже делать не начали, минимум 26-27 год окно выхода игры)

1
Пользователь ВКонтакте

Уже написали что это фейк // Ярослав Подгайный

1
Kenn1y

Надеюсь это будет на аля Sacred 3 в плане качества.

1
Макс Макс 007
0
JustA_NiceGuy

Ну да, щас бы за 2 года сделать игру, ага-ага))

0
fundamentalist

представь, когда ты только пошел в ясли, в 2010, ААААА игры делали за 1-2 года.. а сейчас активная фаза разработки год, а 10 лет ковыряние в жопе, с обсуждением идей из пустого в порожнее и проживание на длс и онлайн дрочильнях, аля, гта 5

2
Buzill

в 2011 выходит ведьмак 2, а уже в 15 ведьмак 3, даже если они начали работу сразу же после релиза второго, что вряд ли, то игру сделали года за 3.5.

0
ДаДжи

магазины не первый раз уже ставят даты взятые с потолка,о которых сами разрабы впервые слышат

-1
WittyOrvilleton

Уже боюсь за Ведьмака 4, учитывая что всякие не бинарные фрики в индустрии сейчас в почёте.

-2
luVol

В ведьмаке 4 вроде должно быть что-то адекватное, а вот за киберпанк 2 действительно страшно, так как там уже калифорнийская студия открытая задействована и ещё сжв персона курирует разработку киберпанка, что тоже опасающий звоночек и думаю хорошей сюжетки там уже не получится (надеюсь на лучшее, но как-то пока веры в лучшее не вижу)

-2
WittyOrvilleton luVol

Вряд ли будет что-то адекватное (рад ошибаться), если посмотреть на их нового ведущего сценариста, точнее сценаристку.)

-1
Medu3a

Правда боишься или на чрез-актуальном плюсы собрать хочется?) Я против повестки, но вот эти темы уже изжили своё не временем, а количеством. Все всё поняли давно. Игра выходит один раз, впечатление складывается на этот счёт достаточно быстро, но это не повод теперь годами до релиза бояться, что там как там и везде где нужно и не нужно об этом распространяться. Ждуны ассасина боятся, ждуны ведьмака боятся, концентрируют внимание на том, кто там кого в студию взял, чего из этого ожидать можно и нельзя. Дурдом, честно. Вам всем так ужасно плохо от этого, но никто не сторонится темы, а только лишь тянутся ещё больше к ней, мыслью, словом, облепили буквально всё, каждую новость во всех временах. Раньше такого не было, сейчас это есть, за завтра мы в страхе. Расслабьте ляжки, отпустите. На пг годами заходишь в большей степени из-за комментов, но здесь одно настроение последнее время, крик души прям.

0
vladislavshits Medu3a

не нужно об этом распространяться

То правда, то правда, надо наоборот меньше про это гг говорить.

0
Real Slim Shady

И даром не нужно)) Поляки разучились делать игры начиная со Смуты.

-7