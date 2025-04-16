"Ни один монстр не пострадал": создатели первого трейлера The Witcher 4 показали эффектный ролик о его создании

Польские разработчики из студии CD Projekt RED сделали весьма приятный подарок своим поклонникам под конец 2024 года. На церемонии награждения The Game Awards они представили первый кинематографичный трейлер The Witcher 4, и тот моментально стал главной сенсацией вечера. А теперь появилась возможность заглянуть за кулисы — студия Platige Image опубликовала подробный разбор ключевой сцены ролика, демонстрируя, как именно был создан впечатляющий бой между Цири и чудовищем по имени Баук.

Сам ролик длится чуть больше минуты, но зато он получился очень динамичным. Он показывает, как визуальные эффекты, сложная хореография и мастерство каскадёров объединяются для создания зрелищной экшен-сцены. Особенно удивляет то, что одна из самых эффектных сцен — прыжок с цепью — была придумана всего за 10 минут до съёмки, и исполнена с первого дубля. Для съёмок было использовано подвесное оборудование длиной 7 метров с тремя операторами, управляющими атакующими «руками» монстра, тогда как актёр Мачей Квятковский исполнял все движения Баука вживую.

Всё было снято в рамках одного дубля, что позволило в реальном времени видеть, как сцена будет выглядеть в финальной версии. Это ещё раз доказывает: за каждым красивым CGI-трейлером стоит кропотливая работа с применением живого движения, без лишних компьютерных ухищрений. Креативность, технологии и опыт команды — вот что сделало этот трейлер столь запоминающимся.

Тем временем на фоне обсуждений эффектного ролика всплывают и новые подробности о самой игре. Разработчики уже подтвердили, что в производстве The Witcher 4 они не используют генеративный искусственный интеллект. CD Projekt RED подчёркивает: весь контент создаётся вручную — художниками, сценаристами и программистами, чтобы сохранить душу и индивидуальность проекта. Это заявление было тепло воспринято фанатами, которые опасаются потери качества при массовом использовании ИИ в игровой индустрии.

На данный момент The Witcher 4 всё ещё не имеет официальной даты релиза. Судя по масштабам проекта и высокой планке качества, ожидание может затянуться — но за кулисами уже кипит работа, и, похоже, создатели делают всё, чтобы новая глава «Ведьмака» оправдала ожидания.