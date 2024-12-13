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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 585 оценок

Новые подробности The Witcher 4: полностью одиночная игра; Геральт может быть представлен в сюжете

AceTheKing
Новости

Сегодня компания CD Projekt RED в ходе мероприятия The Game Awards официально представила первый трейлер The Witcher 4.

Главный анонс The Game Awards 2024: первый трейлер нового "Ведьмака" с Цири

У разработчиков состоялось интервью с изданием IGN, в котором они поделились новыми подробностями игры:

  • The Witcher 4 будет полностью одиночной игрой;
  • В четвертой части игрокам предстоит исследовать новые региона Континента;
  • Действие трейлера происходит в Северных королевствах;
  • В трейлере Цири сражается с бауком - существом, которое произошло из сербской мифологии;
  • В четвертой части будут существа из кельтской, славянской и скандинавской мифологий;
  • Цири гораздо лучше Геральта владеет магией;
  • От некоторых решений в игре может измениться не только сюжет, но и геймплей;
  • Геймплей станет более разнообразным в сравнении с третьей частью;
  • При выборе высокой сложности игрока ждут серьезные испытания при прохождении игры;
  • Действие игры развернется через несколько лет после событий The Witcher 3;
  • Все концовки третьей части будут каноничны и учтены в The Witcher 4;
  • Цири прошла испытание травами, став мутантом - теперь она может применять ведьмачьи способности;
  • Во время событий The Witcher 4 Геральт жив, однако на данный момент разработчики отказываются говорить появится ли он в игре;
  • В отличии от Геральта, Цири не старается сохранять нейтралитет и всегда занимает чью-то определенную сторону;
  • Характер Цири еще не до конца сформирован - она лишь учится быть ведьмаком и принимать важные решения;
  • Как и в случае с Геральтом, CDPR планирует выпустить трилогию про Цири.

Дата выхода The Witcher 4 на данный момент неизвестна

-9
75
Комментарии: 75
Ваш комментарий
Smusi

Любая компания куда попадают фемки превращается в это. Уже как правило получается

24
Nomen Ipsum

Крыжовник терпкий, сладкая сирень....

Кажется мы опять всё потеряли. Надеюсь, что я ошибусь, если скажу, что ведьмачку цири ждёт судьба андромеды.

Ну не претендует Цири на роль главного персонажа. Цири - внутреннее противоречие Геральта, без Геральта и Цири нахрен не нужна. Епвашумать, ну почему франшизы всегда скатываются в хрен пойми куда, пытаясь высосать из пальца каждый цент, за что потом приходится самим сосать инвесторам, а то и вовсе продаться.

17
dexxxx123

В это мы не играем... Спи спокойно серия Ведьмак.

15
Кей Овальд

Зачем, блин, из уникального персонажа делать тупо ещё одного ведьмака? Она могла бы отыгрывать ведьмачку, не проблема, но зачем из неё делать реального ведьмака? Это же будет тупо Геральс с сиськами, а не Цири.

12
Smusi

Для тех, кто выбрал цири-императрицу вообще нет никакой проблемы. Просто легчайший скип:)

2
Hog2012

Так они и хотели сделать фем версию Геральта. Зачем парится и делать игру за мага-мечника, лучше сделать копипаст и всё.

4
Freund Benno

судя по горящей цепи, это призрачный гонщик

1
Lady_Leda
От некоторых решений в игре может измениться не только сюжет, но и геймплей

Возможно из нее можно будет сделать полноценную чародейку

1
Neradzurri

Цири пройдет испытание травами, но так как она уже взрослая, будут побочные эффекты. она станет чёрной и у нее вырастит член

10
hamshut

В общем, ожидаем игру за девку, которая по любовной линии будет иметь доступ для преблуда лишь со страшными бабами или чудищами)
Эх Геральт, Геральт, жуй моржовый, заменили тебя!
Повесточка польская взяла верх)

6
Hog2012

Геральта заменили бы всё равно, т.к. он ушёл на пенсию. Тут больше вопрос зачем они сделали ГГ Цири и весь последующий бред с испытанием травами и т.д. Лучше бы они делали игру про времена расцвета ведьмаков, а не вот это всё.

6
Александр_564

Это же насколько нужно обидется на воображаемую только лишь, почему-то, снг-странами "повесточку", чтобы писать такие глупости?

-16
Smusi Александр_564

В такие моменты чувствуешь гордость за СНГ

-1
ckott4 Александр_564

Это же насколько нужно терпеть, чтобы подставлять рот прямо к очку корпоратов?

1
Александр_564 ckott4

Мир меняется, и меняется он там, где началась цивилизация, на западе. И западу, как колыбели цивилизации, решать в какую сторону он будет меняться. И мнение несчастного северо-восточного населения, грезящего мировым господством по пути грубой силы мало интересует западные публику, компании, корпорации, и вообще всех.

Не нравится как меняется мир - играй в смуту. Все же просто

0
Антон Шуршинов

Это уже не ведьмак, а Ведьмачка 4... ждем короче Готику)

4
YouTube_GamesTezi

CD Projekt Red наняли сценаристку Мэри Кенни и этим всё сказано...

3
Рогал_Дорн

Столько вариантов. Различные школы. Если на севере будет происходить действие, то новый
брутальный ведьмак из школы медведя был бы очень интересен, с раскрытием внутренней стороны этой школы, можно показать становление ведьмака с детства, испытание травами, мутации, фетование. Но нет, некрасивые женщины, старые лица. Руками фемок делается.

3
RASTA PAHAN

<Действие игры развернется через несколько лет после событий The Witcher 3> Несколько....несколько....НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ? Да Цири выглядит как родившая трех детей женщина

3
-zotik-

Житие такое у их

0
Влад Корвин

Трех причем каждый раз по трое, и выходили они боком.

0
6363

Не понимаю претензий к лицу цири в CG трейлере. Это только трейлер посмотрим на игру тогда и претензии выскажем если, что не так)))

3
William Dwight

лучшие сейчас претензии высказывать, чтоб потом не пришлось

0
Max Rolens

И чем дальше, тем хуже... Видимо сотрудники SBI поработали...

2
malars0

просто решили срубить бабла. ну ее нафиг если чесно.

Характер Цири еще не до конца сформирован

ну да ну да... когда б ей этот характер формировать ей же в жизни гэвна мало перепало... так размазнёй и живёт*сарказм*

Цири прошла испытание травами, став мутантом

того дибила который это придумал вообще нужно оскопить и в бочку с кипящей смолой затолкать и если выживет уволить, но выжить у него столько же шансов сколько у Цири пройти то испытание

Все концовки третьей части будут каноничны и учтены в The Witcher 4

мультивселенные биля

2
Рикочико

Цири в книгах тоже ведьмаком стала?

2
Dark Vesemir

Хах, по канонам даже игр нет женщин-ведьмаков в полном смысле и никогда не было. По нескольким причинам. Так что "ведьмачка" она номинально за счет сил, отличных от ведьмачьих. Но даже с телепортацией едва ли она может что-то противопоставить опытному ведьмаку в открытом бою.

0
SaintlyQuayshawn

Мне больше нравится как жопа в комментах у всех горит.

2
dexxxx123

Больше похоже на то, что горит как раз у тебя, ибо люди в комментах просто забавно насмехаются.

0
HellowRainbow

>От некоторых решений в игре может измениться не только сюжет, но и геймплей;

>Все концовки третьей части будут каноничны и учтены в The Witcher 4;

Прямо как это было в В3, ага

Решение играть за этого небинарного кашалота - это самое тупое, что могли придумать эти шакалы

1
Smusi

Прям как в последнем лайф из стрендж:) будет письмо от эмгыра, что императрица из тебя фиговая, лучше становись ведьмачкой, чао-какао:)

2
Dark1994

Го*нище, настроение этим анонсом испорчено на весь день, какая нахер цири, так надеялся что дадут сделать своего ведьмака и выбрать школу, хоть и понимал что крайне маловероятно, и где-то были явные опасения что сделают игру все таки за противную капризную лесбуху, так и оказалось, п3дц!

1
Blaugranas S

Мда, у многих (у меня в том числе) знатно от этого подгорело. В глубине души тоже надеялся на совершенно новую историю с созданием персонажа и выбором школы. Но нет, нам в буквально в глотку толкают эту долбанную Цирю. Кушайте, не обляпайтесь, уважаемые геймеры.

0
Krio_ru

Что? Кого? А, ну просто Цири вдруг стала владеть магией (она отказалась от нее. С нее вообще хотели сделать чародейку) и лучше Геральта. А, ну просто решила пройти мутации и стать ведьмачкой полноценной. Куда делись ее силы? СД вообще помнят что она один из сильнейших персов во вселенной ведьмака?

1
askazanov

Что то не вдохновляют слова разрабов... Они хотят похоронить заживо серию Ведьмака??? Надеюсь они всё таки что то не договаривают, вызывая просто ажиотаж, и обсуждения .

1
FunMC

Трейлер крутой, но блин они серьезно??? На reddit уже несколько лет фанаты просят сделать создание главного героя в Witcher 4 с редактором внешности, и большинство плевались от мысли чтобы главным героем стала Цири, ну нет же эти олени опять наплевали на пожелание аудитории. Это просто сверх кретинизм, сделали всё именно противоположно с желаниями фанатов) Чувствую история повторится как и с Cyberpunk.

1
ckott4

воукчеру заплатите инклюзивной квотой, инклюзивной квотой...

1
-zotik-

Ну за цири играть претензиий как раз нет раз это 4я часть. Гервант из рыбии ей шелуху подарил(которую полюбому менять не дадут) и с намеком что вот теперь ты решай.

Ах да все концовки учтены, цири- император- титры 4й части не существует.

Самый смак в испытании травами, где нашли кто ее сделал ведьмаком, герван 146% против, а раз она стала каким то чудом значит геральт мертв.

Раз она постарела значит ведьмачкой она стала не давно иначе до такого вида ей лет 50 расти

И зачем ей знаки, они ей только мешают, низшая магия

1
BossyBat
Цири прошла испытание травами, став мутантом - теперь она может применять ведьмачьи способности

Т.е. "гибкий" детский организм, который к тому же предварительно готовят очень суровыми тренировками и испытаниями спокойно может не справиться... А вот ведьмачка, которая до подросткового возраста жила как обычная девушка с пол пинка может пройти это испытание без последствий, кроме разве что оскала на рыле ага... Так и запишем - шиза и изврат канона.

1
My life is a game

Куда интересно отправимся?В Зерриканию?)За море?)
В Ковир и Повис?

0
AceTheKing

Главное что не на Юг, учитывая нынешние тенденции))

0
My life is a game AceTheKing

Ну просто чем дальше от канона тем легче придумывать персонажей, условно в какую нибудь Зерриканию или Барсу о которой пару строчек в книге, придумай и новых монстров и тд)

0
Smusi My life is a game

Это тоже на самом деле бессмысленно. Ведьмак не про географические путешествия, у него есть конкретные Локи, где происходят события. Их тоже можно расширять как бы, но все же королевства севера уже как родные:) они тоже часть ведьмака

0
My life is a game Smusi

Ковир и Повис вроде как не появлялись

0
Wolfenstein

все терь во всех играх будем играть за бабу, в выдьмаке, в угта 6 , в недохрониках риддика и проч… сами бабы в игры практически не играют а нам подсовывают бабские персонажи вместо геймплея и сюжета чтоб на жепку всю игру смотреть а не на сюжет а в выдьмаке еще и поимеют наверное 🤌 просто рофл

0
Mr Merlegant

Это пичвльно… со всем согласен

какой нормальный мужик будет за бабу играть, охото ведь ассоциировать себя с героем…

из всех геймеров - девушек дай бог 20-30%…

почему не сделать как в киберпанк - создание персонажа, хз

3
Moorchik

Ну хрен знает. Ладно, пока это только первые конкретные новости, продолжаем наблюдение.

0
Balmont92

Так и хочется спросить: "Цири, че с е**лом?"

0
Vitali Ford

Я надеюсь сдпр не додумаются повторить судьбу джоила из тлоу на геральте

0
Satana Mogila

Типа Геральта они показывали дофига нейтральным. Буквально в трейлерах он занимает сторону и вмешивается в конфликты. Как будто что-то поменялось в этом плане))

0
caliskan

Чего антиповесточники то заныли? Цири ведьмачка в одной из концовок 3 части. Все по канону. А лесбухой она была еще в книгах, которые еще в 90х выходили. Наверно они уже все эти 25 лет орут про повестку в ведьмаке и не играли ни в одну часть, раз такая у них борьба великая. Хотя скорее всего они еще и не родились тогда и книги в глаза не видели

0
Smusi

И? Тип это делает Цири интересным персом теперь?

0
PacificFitz

Мне если честно, даже похер будет ли продаваться в России и Будет ли Русская озвучка

0
EasyOtakar

трилогию!!! ну вот и все. Размечтался я - создать своего перса, да выбрать ведьмачью школу....

0
Ой извините

О да, мои надежды сбылись, играем за Цириллу, соблазняем всех встречных дам и выпускаем кишки мужланам! Надеюсь, к релизу ее внешку все же сделают ближе к 3 части, а то как будто не несколько лет прошло, а десятилетий. А то, что она стала полноценным ведьмаком, то это вполне оправдано в плане геймплея. Не сомневаюсь, что в плане сюжета этому будет органичное объяснение.

0
w_temptation

мда уж...я по ходу один очень доволен что гг будет Цири и это прекрасно!

0
MODERN_GEAR

Не ты один. Мы с другом тоже в офигиваем от хейта в сторону Цири.

0
QuietisticVirgil

Подарочек инвесторам редов на новый год)

0
Хер из прошлой катки

это конечно всё круто,а русская озвучка-то будет?

-1
Александр_564

а зачем?

-8
My life is a game

Наврядли, ведь Реды отказались делать русскую озвучку в длс к киберу
Ну это для меня не критично, я умею читать

3
Jimmy.Lee Александр_564

Бот?

2
Sinemor22 Александр_564

Чтоб ты спросил.

1
Уральский чекист Александр_564

Затем, что Русский язык является таким же важным и международным в мире, как английский!

2
MunchkiN 616

цири будет искать потерявшегося геральта из ривии а потом повышать с ним боеготовность борделей для хорошей концовки.

-1
0FILIN0

CD Projekt планирует выпустить трилогию про Цири, это оказалось начало деградации.

-1
snorkfear

А я хотел за Цири поиграть. Но думал будет типа dlc. А тут целую игру ей посвятили. Ну спасибо хоть героиню не покрасили)

-2
Digic_07

Зачем создавать новое, можно просто переписать лор и наплевать на все, главное равноправие

P.S. не удивляйтесь будущим женщинам ведьмакам, cd продались

-2
AndralStormborn

Надеюсь можно будет полноценно отыгрывать Цири-лесбу, главное модами ей мордаху сделать более симпатичной

-3
-zotik-

Ну кстати на постерах и в трейлерах у геральта тоже ибало было суровее, а в игре более детское

1