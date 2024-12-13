Новые подробности The Witcher 4: полностью одиночная игра; Геральт может быть представлен в сюжете

Сегодня компания CD Projekt RED в ходе мероприятия The Game Awards официально представила первый трейлер The Witcher 4.
У разработчиков состоялось интервью с изданием IGN, в котором они поделились новыми подробностями игры:
- The Witcher 4 будет полностью одиночной игрой;
- В четвертой части игрокам предстоит исследовать новые региона Континента;
- Действие трейлера происходит в Северных королевствах;
- В трейлере Цири сражается с бауком - существом, которое произошло из сербской мифологии;
- В четвертой части будут существа из кельтской, славянской и скандинавской мифологий;
- Цири гораздо лучше Геральта владеет магией;
- От некоторых решений в игре может измениться не только сюжет, но и геймплей;
- Геймплей станет более разнообразным в сравнении с третьей частью;
- При выборе высокой сложности игрока ждут серьезные испытания при прохождении игры;
- Действие игры развернется через несколько лет после событий The Witcher 3;
- Все концовки третьей части будут каноничны и учтены в The Witcher 4;
- Цири прошла испытание травами, став мутантом - теперь она может применять ведьмачьи способности;
- Во время событий The Witcher 4 Геральт жив, однако на данный момент разработчики отказываются говорить появится ли он в игре;
- В отличии от Геральта, Цири не старается сохранять нейтралитет и всегда занимает чью-то определенную сторону;
- Характер Цири еще не до конца сформирован - она лишь учится быть ведьмаком и принимать важные решения;
- Как и в случае с Геральтом, CDPR планирует выпустить трилогию про Цири.
Дата выхода The Witcher 4 на данный момент неизвестна
Любая компания куда попадают фемки превращается в это. Уже как правило получается
Крыжовник терпкий, сладкая сирень....
Кажется мы опять всё потеряли. Надеюсь, что я ошибусь, если скажу, что ведьмачку цири ждёт судьба андромеды.
Ну не претендует Цири на роль главного персонажа. Цири - внутреннее противоречие Геральта, без Геральта и Цири нахрен не нужна. Епвашумать, ну почему франшизы всегда скатываются в хрен пойми куда, пытаясь высосать из пальца каждый цент, за что потом приходится самим сосать инвесторам, а то и вовсе продаться.
В это мы не играем... Спи спокойно серия Ведьмак.
Зачем, блин, из уникального персонажа делать тупо ещё одного ведьмака? Она могла бы отыгрывать ведьмачку, не проблема, но зачем из неё делать реального ведьмака? Это же будет тупо Геральс с сиськами, а не Цири.
Для тех, кто выбрал цири-императрицу вообще нет никакой проблемы. Просто легчайший скип:)
Так они и хотели сделать фем версию Геральта. Зачем парится и делать игру за мага-мечника, лучше сделать копипаст и всё.
судя по горящей цепи, это призрачный гонщик
Возможно из нее можно будет сделать полноценную чародейку
Цири пройдет испытание травами, но так как она уже взрослая, будут побочные эффекты. она станет чёрной и у нее вырастит член
В общем, ожидаем игру за девку, которая по любовной линии будет иметь доступ для преблуда лишь со страшными бабами или чудищами)
Эх Геральт, Геральт, жуй моржовый, заменили тебя!
Повесточка польская взяла верх)
Геральта заменили бы всё равно, т.к. он ушёл на пенсию. Тут больше вопрос зачем они сделали ГГ Цири и весь последующий бред с испытанием травами и т.д. Лучше бы они делали игру про времена расцвета ведьмаков, а не вот это всё.
Это же насколько нужно обидется на воображаемую только лишь, почему-то, снг-странами "повесточку", чтобы писать такие глупости?
В такие моменты чувствуешь гордость за СНГ
Это же насколько нужно терпеть, чтобы подставлять рот прямо к очку корпоратов?
Мир меняется, и меняется он там, где началась цивилизация, на западе. И западу, как колыбели цивилизации, решать в какую сторону он будет меняться. И мнение несчастного северо-восточного населения, грезящего мировым господством по пути грубой силы мало интересует западные публику, компании, корпорации, и вообще всех.
Не нравится как меняется мир - играй в смуту. Все же просто
Это уже не ведьмак, а Ведьмачка 4... ждем короче Готику)
CD Projekt Red наняли сценаристку Мэри Кенни и этим всё сказано...
Столько вариантов. Различные школы. Если на севере будет происходить действие, то новый
брутальный ведьмак из школы медведя был бы очень интересен, с раскрытием внутренней стороны этой школы, можно показать становление ведьмака с детства, испытание травами, мутации, фетование. Но нет, некрасивые женщины, старые лица. Руками фемок делается.
<Действие игры развернется через несколько лет после событий The Witcher 3> Несколько....несколько....НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ? Да Цири выглядит как родившая трех детей женщина
Житие такое у их
Трех причем каждый раз по трое, и выходили они боком.
Не понимаю претензий к лицу цири в CG трейлере. Это только трейлер посмотрим на игру тогда и претензии выскажем если, что не так)))
лучшие сейчас претензии высказывать, чтоб потом не пришлось
И чем дальше, тем хуже... Видимо сотрудники SBI поработали...
просто решили срубить бабла. ну ее нафиг если чесно.
ну да ну да... когда б ей этот характер формировать ей же в жизни гэвна мало перепало... так размазнёй и живёт*сарказм*
того дибила который это придумал вообще нужно оскопить и в бочку с кипящей смолой затолкать и если выживет уволить, но выжить у него столько же шансов сколько у Цири пройти то испытание
мультивселенные биля
Цири в книгах тоже ведьмаком стала?
Хах, по канонам даже игр нет женщин-ведьмаков в полном смысле и никогда не было. По нескольким причинам. Так что "ведьмачка" она номинально за счет сил, отличных от ведьмачьих. Но даже с телепортацией едва ли она может что-то противопоставить опытному ведьмаку в открытом бою.
Мне больше нравится как жопа в комментах у всех горит.
Больше похоже на то, что горит как раз у тебя, ибо люди в комментах просто забавно насмехаются.
>От некоторых решений в игре может измениться не только сюжет, но и геймплей;
>Все концовки третьей части будут каноничны и учтены в The Witcher 4;
Прямо как это было в В3, ага
Решение играть за этого небинарного кашалота - это самое тупое, что могли придумать эти шакалы
Прям как в последнем лайф из стрендж:) будет письмо от эмгыра, что императрица из тебя фиговая, лучше становись ведьмачкой, чао-какао:)
Го*нище, настроение этим анонсом испорчено на весь день, какая нахер цири, так надеялся что дадут сделать своего ведьмака и выбрать школу, хоть и понимал что крайне маловероятно, и где-то были явные опасения что сделают игру все таки за противную капризную лесбуху, так и оказалось, п3дц!
Мда, у многих (у меня в том числе) знатно от этого подгорело. В глубине души тоже надеялся на совершенно новую историю с созданием персонажа и выбором школы. Но нет, нам в буквально в глотку толкают эту долбанную Цирю. Кушайте, не обляпайтесь, уважаемые геймеры.
Что? Кого? А, ну просто Цири вдруг стала владеть магией (она отказалась от нее. С нее вообще хотели сделать чародейку) и лучше Геральта. А, ну просто решила пройти мутации и стать ведьмачкой полноценной. Куда делись ее силы? СД вообще помнят что она один из сильнейших персов во вселенной ведьмака?
Что то не вдохновляют слова разрабов... Они хотят похоронить заживо серию Ведьмака??? Надеюсь они всё таки что то не договаривают, вызывая просто ажиотаж, и обсуждения .
Трейлер крутой, но блин они серьезно??? На reddit уже несколько лет фанаты просят сделать создание главного героя в Witcher 4 с редактором внешности, и большинство плевались от мысли чтобы главным героем стала Цири, ну нет же эти олени опять наплевали на пожелание аудитории. Это просто сверх кретинизм, сделали всё именно противоположно с желаниями фанатов) Чувствую история повторится как и с Cyberpunk.
воукчеру заплатите инклюзивной квотой, инклюзивной квотой...
Ну за цири играть претензиий как раз нет раз это 4я часть. Гервант из рыбии ей шелуху подарил(которую полюбому менять не дадут) и с намеком что вот теперь ты решай.
Ах да все концовки учтены, цири- император- титры 4й части не существует.
Самый смак в испытании травами, где нашли кто ее сделал ведьмаком, герван 146% против, а раз она стала каким то чудом значит геральт мертв.
Раз она постарела значит ведьмачкой она стала не давно иначе до такого вида ей лет 50 расти
И зачем ей знаки, они ей только мешают, низшая магия
Т.е. "гибкий" детский организм, который к тому же предварительно готовят очень суровыми тренировками и испытаниями спокойно может не справиться... А вот ведьмачка, которая до подросткового возраста жила как обычная девушка с пол пинка может пройти это испытание без последствий, кроме разве что оскала на рыле ага... Так и запишем - шиза и изврат канона.
Куда интересно отправимся?В Зерриканию?)За море?)
В Ковир и Повис?
Главное что не на Юг, учитывая нынешние тенденции))
Ну просто чем дальше от канона тем легче придумывать персонажей, условно в какую нибудь Зерриканию или Барсу о которой пару строчек в книге, придумай и новых монстров и тд)
Это тоже на самом деле бессмысленно. Ведьмак не про географические путешествия, у него есть конкретные Локи, где происходят события. Их тоже можно расширять как бы, но все же королевства севера уже как родные:) они тоже часть ведьмака
Ковир и Повис вроде как не появлялись
все терь во всех играх будем играть за бабу, в выдьмаке, в угта 6 , в недохрониках риддика и проч… сами бабы в игры практически не играют а нам подсовывают бабские персонажи вместо геймплея и сюжета чтоб на жепку всю игру смотреть а не на сюжет а в выдьмаке еще и поимеют наверное 🤌 просто рофл
Это пичвльно… со всем согласен
какой нормальный мужик будет за бабу играть, охото ведь ассоциировать себя с героем…
из всех геймеров - девушек дай бог 20-30%…
почему не сделать как в киберпанк - создание персонажа, хз
Ну хрен знает. Ладно, пока это только первые конкретные новости, продолжаем наблюдение.
Так и хочется спросить: "Цири, че с е**лом?"
Я надеюсь сдпр не додумаются повторить судьбу джоила из тлоу на геральте
Типа Геральта они показывали дофига нейтральным. Буквально в трейлерах он занимает сторону и вмешивается в конфликты. Как будто что-то поменялось в этом плане))
Чего антиповесточники то заныли? Цири ведьмачка в одной из концовок 3 части. Все по канону. А лесбухой она была еще в книгах, которые еще в 90х выходили. Наверно они уже все эти 25 лет орут про повестку в ведьмаке и не играли ни в одну часть, раз такая у них борьба великая. Хотя скорее всего они еще и не родились тогда и книги в глаза не видели
И? Тип это делает Цири интересным персом теперь?
Мне если честно, даже похер будет ли продаваться в России и Будет ли Русская озвучка
трилогию!!! ну вот и все. Размечтался я - создать своего перса, да выбрать ведьмачью школу....
О да, мои надежды сбылись, играем за Цириллу, соблазняем всех встречных дам и выпускаем кишки мужланам! Надеюсь, к релизу ее внешку все же сделают ближе к 3 части, а то как будто не несколько лет прошло, а десятилетий. А то, что она стала полноценным ведьмаком, то это вполне оправдано в плане геймплея. Не сомневаюсь, что в плане сюжета этому будет органичное объяснение.
мда уж...я по ходу один очень доволен что гг будет Цири и это прекрасно!
Не ты один. Мы с другом тоже в офигиваем от хейта в сторону Цири.
Подарочек инвесторам редов на новый год)
это конечно всё круто,а русская озвучка-то будет?
а зачем?
Наврядли, ведь Реды отказались делать русскую озвучку в длс к киберу
Ну это для меня не критично, я умею читать
Бот?
Чтоб ты спросил.
Затем, что Русский язык является таким же важным и международным в мире, как английский!
цири будет искать потерявшегося геральта из ривии а потом повышать с ним боеготовность борделей для хорошей концовки.
CD Projekt планирует выпустить трилогию про Цири, это оказалось начало деградации.
А я хотел за Цири поиграть. Но думал будет типа dlc. А тут целую игру ей посвятили. Ну спасибо хоть героиню не покрасили)
Зачем создавать новое, можно просто переписать лор и наплевать на все, главное равноправие
P.S. не удивляйтесь будущим женщинам ведьмакам, cd продались
Надеюсь можно будет полноценно отыгрывать Цири-лесбу, главное модами ей мордаху сделать более симпатичной
Ну кстати на постерах и в трейлерах у геральта тоже ибало было суровее, а в игре более детское