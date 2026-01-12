Новый "Ведьмак" в опасности? Польский геймдев оказался в глубоком кризисе

Пока геймеры всего мира замерли в ожидании новостей о The Witcher 4 и сиквеле Cyberpunk 2077, индустрия видеоигр Польши, некогда считавшаяся европейским локомотивом, столкнулась с беспрецедентным спадом. Свежий отчет издания Bankier.pl рисует мрачную картину: «золотой век» польского геймдева сменился закрытием студий, оттоком кадров и падением доходов, что вызывает тревогу даже на фоне разработки крупнейших блокбастеров.

Ситуация выглядит парадоксально. С одной стороны, гиганты индустрии продолжают работу над амбициозными проектами. CD Projekt RED бросает колоссальные ресурсы на новую сагу о Ведьмаке (Project Polaris) — по оценкам экспертов, суммарные расходы на разработку и маркетинг только The Witcher 4 могут достигнуть астрономических 2,8 млрд злотых (примерно 770–780 млн долларов). Активная работа ведется в Techland над развитием франшизы Dying Light, а студия Bloober Team, закрепив успех, занимается новыми хоррорами, включая ожидаемый ремейк первой Silent Hill.

Однако, согласно отчету, эти гиганты — лишь верхушка айсберга, основание которого стремительно тает.

Падение в топах: Еще в 2021 году Польша была мировым лидером по присутствию в топе продаж Steam — тогда в топ-200 входило 38 польских игр. В отчете за 2025 год страна скатилась на 7-е место с всего 12 проектами. Для сравнения, соседняя Германия за тот же период показала рост на 460%.

Закрытие студий: За последние два года с рынка исчезло минимум 120 студий — это около четверти всех действующих компаний в стране.

Отток кадров и денег: Впервые в истории польского геймдева зафиксировано сокращение занятости (с 15,3 до 14,5 тыс. человек) и падение общих доходов индустрии с 6 до 5,5 млрд злотых.

Аналитики выделяют три главные причины кризиса. Во-первых, рынок пережил «перегрев» инвестиций, и теперь пузырь лопнул. Во-вторых, изменился вектор интереса инвесторов: капиталы перетекают из развлекательного сектора в оборонную промышленность и производство оружия. В-третьих, государство существенно сократило программы поддержки разработчиков, которые ранее (например, программа GameINN) обеспечивали взрывной рост сектора.

Правительство Польши уже заявило о намерении разработать новую стратегию спасения отрасли, однако эксперты опасаются, что без срочных мер статус Польши как одной из главных игровых держав может пошатнуться.