ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 285 оценок

Новый "Ведьмак" в опасности? Польский геймдев оказался в глубоком кризисе

Gutsz Gutsz

Пока геймеры всего мира замерли в ожидании новостей о The Witcher 4 и сиквеле Cyberpunk 2077, индустрия видеоигр Польши, некогда считавшаяся европейским локомотивом, столкнулась с беспрецедентным спадом. Свежий отчет издания Bankier.pl рисует мрачную картину: «золотой век» польского геймдева сменился закрытием студий, оттоком кадров и падением доходов, что вызывает тревогу даже на фоне разработки крупнейших блокбастеров.

Ситуация выглядит парадоксально. С одной стороны, гиганты индустрии продолжают работу над амбициозными проектами. CD Projekt RED бросает колоссальные ресурсы на новую сагу о Ведьмаке (Project Polaris) — по оценкам экспертов, суммарные расходы на разработку и маркетинг только The Witcher 4 могут достигнуть астрономических 2,8 млрд злотых (примерно 770–780 млн долларов). Активная работа ведется в Techland над развитием франшизы Dying Light, а студия Bloober Team, закрепив успех, занимается новыми хоррорами, включая ожидаемый ремейк первой Silent Hill.

Однако, согласно отчету, эти гиганты — лишь верхушка айсберга, основание которого стремительно тает.

  • Падение в топах: Еще в 2021 году Польша была мировым лидером по присутствию в топе продаж Steam — тогда в топ-200 входило 38 польских игр. В отчете за 2025 год страна скатилась на 7-е место с всего 12 проектами. Для сравнения, соседняя Германия за тот же период показала рост на 460%.
  • Закрытие студий: За последние два года с рынка исчезло минимум 120 студий — это около четверти всех действующих компаний в стране.
  • Отток кадров и денег: Впервые в истории польского геймдева зафиксировано сокращение занятости (с 15,3 до 14,5 тыс. человек) и падение общих доходов индустрии с 6 до 5,5 млрд злотых.

Аналитики выделяют три главные причины кризиса. Во-первых, рынок пережил «перегрев» инвестиций, и теперь пузырь лопнул. Во-вторых, изменился вектор интереса инвесторов: капиталы перетекают из развлекательного сектора в оборонную промышленность и производство оружия. В-третьих, государство существенно сократило программы поддержки разработчиков, которые ранее (например, программа GameINN) обеспечивали взрывной рост сектора.

Правительство Польши уже заявило о намерении разработать новую стратегию спасения отрасли, однако эксперты опасаются, что без срочных мер статус Польши как одной из главных игровых держав может пошатнуться.

13
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
нитгитлистер

о ужас как же так?

3
yariko ookami
Во-вторых, изменился вектор интереса инвесторов: капиталы перетекают из развлекательного сектора в оборонную промышленность и производство оружия.

Все для черной дыры на глобусе, геймдев подождет!

3
Tsssss

Да ща выкатят пару новых dlc для Ведьмака 3/Киберпанка и снова будут на коне ))

1
ratte88
Правительство Польши уже заявило о намерении разработать новую стратегию спасения отрасли, однако эксперты опасаются, что без срочных мер статус Польши

На что они деньги тратят? Польша последние годы номер 1 по трату денег из бюджета ЕС.
Цифры уже к 12 лярдам прыгнули, раньше в районе 5-8 были. Денег жрут больше, а выхлопа меньше.

PhantomTahm

Да как-то до лампочки, честно говоря. Пускай для начала длс выкатят, а там посмотрим, может и ждать не стоит.