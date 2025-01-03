ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 833 оценки

NPC в The Witcher 4 обеспечат "более глубокое погружение игрока", чем в других играх CD Projekt

GeekBerserk

The Witcher 3 был переполнен клонами NPC, а в Cyberpunk 2077 NPC на момент релиза выглядели запредельно не живыми. После таких релизов CD Projekt Red стали приписывать невнимательное отношение к неигровым персонажам. Однако The Witcher 4 может изменить эту ситуацию.

"У нас есть правило, – говорит игровой директор Себастьян Калемба в недавнем интервью для Gamertag Radio, – сделать так, чтобы каждый NPC в The Witcher 4 жил своей жизнью и имел свою историю".

Отчасти это настроение передано в дебютном трейлере The Witcher 4, в котором показана небольшая снежная деревня Стромфорд. В трейлере девушка с короной из веток вынуждена молиться в одиночестве в тёмном лесу, считая, что её жертва защитит деревню.

"Так всё работает в деревнях, верно? У каждого персонажа есть своя роль, – объясняет Калемба. – Стромфорд — это 'суперизолированная' деревня, пропитанная суевериями и ложными верованиями. [...] Они верят, что в этом лесу живёт бог".

"Мы определённо стараемся повысить качество NPC: их внешнего вида, поведения, лицевой анимации. Мы хотим создать ещё более глубокий опыт погружения, чем раньше. Мы стараемся поднять планку".

Источник  
-14
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
wianewa

Пошла прогревка гоев полным ходом. Помоему даже ещё усиленнее и заранее, чем было с киберпанком.

13
вупсич пупсич

Эта новость была составлена из самых первых новостей когда вышел трейлер.
Всё то же самое тут написано, но в другом порядке и с другим акцентом. Просто пустышка.

3
Макс Макс 007

Ну чё, все довольны? Сколько уже новостей вышло за месяц? 100? 200? =)

Шрека с ослом на них не хватает! Хар тьфу!

7
Night Driving Avenger

Ой щас опять набалаболят, а в итоге опять киберсрака картонная получится

3
Шульга

Обещать они могут что угодно. А вот что выйдет, это вопрос.

2
Абдула Ибн Ебн Еб

"более глубокое погружение игрока" если вы понимаете о чём я.))

1
AllConforD

До выхода игры как до Китая ....., а она мне уже надоела.

p.s. Пипец, они бы лучше большую часть тех денег, которые на маркетинг тратят (а это порой куда больше, чем на сам проект), на создание действительно интересной и качественной игры потратили, имхо, было бы лучше.

1
Friedrich Woltmann

более глубокое погружение? Типа включат вид от первого лица?

0
Dmitriy_1981

Звучит очень амбициозно... Но вот потянут ли они настолько грандиозную задачу, вопрос...

0
-zotik-

т.е не будут стоять, а ещё глубоко погружаться в текстуры?

0
Igor Udilov

Все эти разговоры об улучшении NPC идут годами а воз и ныне там. Еще лет 20 нас будут кормить обещаниями продавая одно и тоже гуано протухшее с донатом.

0
Yoshemitsu

И где я подобную хню уже слышал?

А! Ну да! Верните мне мой 2018ый

NPC в Cyberpunk 2077 будут обращать внимание на внешность главного героя
0
Мохнобород

Они, видно, пытались и у них почти получилося xD

0
5uperNova

А куда это погружение будет направлено? В зад геймера? Тогда мб не нужно?

0
VI_ndetta

Более глубокое погружение в г о в н о

0
Adam55

Хз, играть пока в это совсем не хочется. Эх, очень жаль, что придётся пропустить новую часть одной из лучших игр современности.

-1
Миханик Шестеренкин

После релиза забудешь все предрассудки и побежишь, как минимум, качать пиратку. И в конечном итоге, спустя время, даже купишь ее.

0
Мохнобород

То бишь за знатного рубаку-парня мы погружение сделали, конечно, но за шалашовку разгульную мы уж постараемся по полной.

-2
Шульга

То ли дело Геральт был. По бабам не гулял) Соблюдал целомудрие. У вас с мозгами что-то. Идите снег потрогайте.

-2
Мохнобород Шульга

Парню - можно, даже нужно) Да и для образа, так сказать, здраво вышло.
И не противно играть. А за это вот всё - уже заранее блевануть можно. Цири это сраная сюжетная затычка, рояль в кустах. Как типаж у персонажа так вообще не нулевой а в минус.
Переименовали бы тогда серию заодно в Ведьмачку какую-нибудь, не знаю.
Вам как женщине возможно и лучше так. Мне же всё это давно совсем не по нраву.
Снег потрогал. Стало хуже. Спасибо за вредный совет. Вы мне смерти, не иначе, желаете :D

0
DauntingQamra Шульга

А зачем шкуру ставить гг, она должна болт натирать до блеска и жрать готовить

-1
DauntingQamra

Бла бла бла

-2