NPC в The Witcher 4 обеспечат "более глубокое погружение игрока", чем в других играх CD Projekt

The Witcher 3 был переполнен клонами NPC, а в Cyberpunk 2077 NPC на момент релиза выглядели запредельно не живыми. После таких релизов CD Projekt Red стали приписывать невнимательное отношение к неигровым персонажам. Однако The Witcher 4 может изменить эту ситуацию.
"У нас есть правило, – говорит игровой директор Себастьян Калемба в недавнем интервью для Gamertag Radio, – сделать так, чтобы каждый NPC в The Witcher 4 жил своей жизнью и имел свою историю".
Отчасти это настроение передано в дебютном трейлере The Witcher 4, в котором показана небольшая снежная деревня Стромфорд. В трейлере девушка с короной из веток вынуждена молиться в одиночестве в тёмном лесу, считая, что её жертва защитит деревню.
"Так всё работает в деревнях, верно? У каждого персонажа есть своя роль, – объясняет Калемба. – Стромфорд — это 'суперизолированная' деревня, пропитанная суевериями и ложными верованиями. [...] Они верят, что в этом лесу живёт бог".
"Мы определённо стараемся повысить качество NPC: их внешнего вида, поведения, лицевой анимации. Мы хотим создать ещё более глубокий опыт погружения, чем раньше. Мы стараемся поднять планку".
Пошла прогревка гоев полным ходом. Помоему даже ещё усиленнее и заранее, чем было с киберпанком.
Эта новость была составлена из самых первых новостей когда вышел трейлер.
Всё то же самое тут написано, но в другом порядке и с другим акцентом. Просто пустышка.
Ну чё, все довольны? Сколько уже новостей вышло за месяц? 100? 200? =)
Шрека с ослом на них не хватает! Хар тьфу!
Ой щас опять набалаболят, а в итоге опять киберсрака картонная получится
Обещать они могут что угодно. А вот что выйдет, это вопрос.
"более глубокое погружение игрока" если вы понимаете о чём я.))
До выхода игры как до Китая ....., а она мне уже надоела.
p.s. Пипец, они бы лучше большую часть тех денег, которые на маркетинг тратят (а это порой куда больше, чем на сам проект), на создание действительно интересной и качественной игры потратили, имхо, было бы лучше.
более глубокое погружение? Типа включат вид от первого лица?
Звучит очень амбициозно... Но вот потянут ли они настолько грандиозную задачу, вопрос...
т.е не будут стоять, а ещё глубоко погружаться в текстуры?
Все эти разговоры об улучшении NPC идут годами а воз и ныне там. Еще лет 20 нас будут кормить обещаниями продавая одно и тоже гуано протухшее с донатом.
И где я подобную хню уже слышал?
А! Ну да! Верните мне мой 2018ый
Они, видно, пытались и у них почти получилося xD
А куда это погружение будет направлено? В зад геймера? Тогда мб не нужно?
Более глубокое погружение в г о в н о
Хз, играть пока в это совсем не хочется. Эх, очень жаль, что придётся пропустить новую часть одной из лучших игр современности.
После релиза забудешь все предрассудки и побежишь, как минимум, качать пиратку. И в конечном итоге, спустя время, даже купишь ее.
То бишь за знатного рубаку-парня мы погружение сделали, конечно, но за шалашовку разгульную мы уж постараемся по полной.
То ли дело Геральт был. По бабам не гулял) Соблюдал целомудрие. У вас с мозгами что-то. Идите снег потрогайте.
Парню - можно, даже нужно) Да и для образа, так сказать, здраво вышло.
И не противно играть. А за это вот всё - уже заранее блевануть можно. Цири это сраная сюжетная затычка, рояль в кустах. Как типаж у персонажа так вообще не нулевой а в минус.
Переименовали бы тогда серию заодно в Ведьмачку какую-нибудь, не знаю.
Вам как женщине возможно и лучше так. Мне же всё это давно совсем не по нраву.
Снег потрогал. Стало хуже. Спасибо за вредный совет. Вы мне смерти, не иначе, желаете :D
А зачем шкуру ставить гг, она должна болт натирать до блеска и жрать готовить
Бла бла бла