NPC в The Witcher 4 обеспечат "более глубокое погружение игрока", чем в других играх CD Projekt

The Witcher 3 был переполнен клонами NPC, а в Cyberpunk 2077 NPC на момент релиза выглядели запредельно не живыми. После таких релизов CD Projekt Red стали приписывать невнимательное отношение к неигровым персонажам. Однако The Witcher 4 может изменить эту ситуацию.

"У нас есть правило, – говорит игровой директор Себастьян Калемба в недавнем интервью для Gamertag Radio, – сделать так, чтобы каждый NPC в The Witcher 4 жил своей жизнью и имел свою историю".



Отчасти это настроение передано в дебютном трейлере The Witcher 4, в котором показана небольшая снежная деревня Стромфорд. В трейлере девушка с короной из веток вынуждена молиться в одиночестве в тёмном лесу, считая, что её жертва защитит деревню.



"Так всё работает в деревнях, верно? У каждого персонажа есть своя роль, – объясняет Калемба. – Стромфорд — это 'суперизолированная' деревня, пропитанная суевериями и ложными верованиями. [...] Они верят, что в этом лесу живёт бог".



"Мы определённо стараемся повысить качество NPC: их внешнего вида, поведения, лицевой анимации. Мы хотим создать ещё более глубокий опыт погружения, чем раньше. Мы стараемся поднять планку".