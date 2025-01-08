NVIDIA сообщила, что трейлер The Witcher 4 был предварительно отрендерен с использованием GeForce RTX 5090

Как вы, вероятно, помните, трейлер The Witcher 4 начинался с сообщения о том, что он «предварительно отрендерен в Unreal Engine 5 на неанонсированном графическом процессоре Nvidia GeForce RTX». Теперь мы знаем, какой это был графический процессор: GeForce RTX 5090. Подтверждение дала сама NVIDIA после презентации своего нового семейства видеокарт.

The Witcher 4 недавно было представлена с впечатляющим рекламным трейлером, который, как мы теперь можем подтвердить, был предварительно отрендерен в Unreal Engine 5 на GeForce RTX 5090. NVIDIA сотрудничает с CD Projekt Red с самого начала разработки игры, и, когда The Witcher 4 будет готова к запуску, она будет включать в себя самые передовые технологии RTX.

В остальном технических подробностей по этому поводу не так много. С другой стороны, игра еще далека от завершения и речь все еще идет о чрезвычайно дорогом графическом процессоре, несмотря на то, что он ориентирован на потребительский рынок.