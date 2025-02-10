Один из разработчиков Star Wars Outlaws присоединился к работе над The Witcher 4

После того как Star Wars Outlaws не оправдала ожиданий Ubisoft, несколько ключевых разработчиков перешли в другие студии. Одним из таких стал Куба Вихновски, который теперь работает в CD Projekt Red над The Witcher 4.
Ранее Вихновски был старшим художником по уровням в Star Wars Outlaws, но теперь он возглавляет художественный отдел, отвечающий за окружение будущей ролевой игры, что позволяет ему внести значительный вклад в визуальный стиль игры. Это не первый его опыт с CDPR: до работы в Massive Entertainment он более 8 лет трудился в студии.
The Witcher 4 обещает улучшения в геймплее, а также реалистичные NPC и новаторское визуальное оформление. Работа Вихновски будет напрямую влиять на создание этих элементов, что дает надежду на качественную картину нового приключения.
Справедливости ради следует отметить, что художники у Уебсофт действительно хороши и знают своё дело, так что этот Вихновски может стать ценным активом компании.
Люто плюсую!
Вот на самом деле, вы зря минусуете новость, и пред-предыдущий оратор прав. У Уби реально самые ахфигенные дизайнеры миров, но люди, отвечающие за их наполнение, заслуживают кастрации с целью предотвращения дальнейшего размножения. У меня была давняя мечта: скрестить художников из уби и сценаристов из сдпроджект или лариан. Возможно, это случилось.
Пока не совсем понятно как воспринимать данную новость. С долей скепсиса наверное.
прорвался поганец :)
Это он траву для "стелса" в помещениях высаживал?😆
Кто это он она оно?