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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 921 оценка

Один из разработчиков Star Wars Outlaws присоединился к работе над The Witcher 4

butcher69
Новости

После того как Star Wars Outlaws не оправдала ожиданий Ubisoft, несколько ключевых разработчиков перешли в другие студии. Одним из таких стал Куба Вихновски, который теперь работает в CD Projekt Red над The Witcher 4.

Ранее Вихновски был старшим художником по уровням в Star Wars Outlaws, но теперь он возглавляет художественный отдел, отвечающий за окружение будущей ролевой игры, что позволяет ему внести значительный вклад в визуальный стиль игры. Это не первый его опыт с CDPR: до работы в Massive Entertainment он более 8 лет трудился в студии.

The Witcher 4 обещает улучшения в геймплее, а также реалистичные NPC и новаторское визуальное оформление. Работа Вихновски будет напрямую влиять на создание этих элементов, что дает надежду на качественную картину нового приключения.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Wing42

Справедливости ради следует отметить, что художники у Уебсофт действительно хороши и знают своё дело, так что этот Вихновски может стать ценным активом компании.

9
Виталик47

Люто плюсую!

0
Mankar Camoran

Вот на самом деле, вы зря минусуете новость, и пред-предыдущий оратор прав. У Уби реально самые ахфигенные дизайнеры миров, но люди, отвечающие за их наполнение, заслуживают кастрации с целью предотвращения дальнейшего размножения. У меня была давняя мечта: скрестить художников из уби и сценаристов из сдпроджект или лариан. Возможно, это случилось.

3
Lucky3_15

Пока не совсем понятно как воспринимать данную новость. С долей скепсиса наверное.

3
MalevolentGalileo

прорвался поганец :)

2
Dicrom Fox

Это он траву для "стелса" в помещениях высаживал?😆

1
Bigozerki

Кто это он она оно?

0