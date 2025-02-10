Один из разработчиков Star Wars Outlaws присоединился к работе над The Witcher 4

После того как Star Wars Outlaws не оправдала ожиданий Ubisoft, несколько ключевых разработчиков перешли в другие студии. Одним из таких стал Куба Вихновски, который теперь работает в CD Projekt Red над The Witcher 4.

Ранее Вихновски был старшим художником по уровням в Star Wars Outlaws, но теперь он возглавляет художественный отдел, отвечающий за окружение будущей ролевой игры, что позволяет ему внести значительный вклад в визуальный стиль игры. Это не первый его опыт с CDPR: до работы в Massive Entertainment он более 8 лет трудился в студии.

The Witcher 4 обещает улучшения в геймплее, а также реалистичные NPC и новаторское визуальное оформление. Работа Вихновски будет напрямую влиять на создание этих элементов, что дает надежду на качественную картину нового приключения.