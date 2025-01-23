Озвучивший Геральта актёр рад, что главную роль в "Ведьмаке 4" получила Цири

В конце 2024 года CD Projekt RED официально подтвердила: главной героиней The Witcher 4 станет Цири, а не Геральт. Перемены вызвали оживлённые обсуждения, и сам Даг Кокл, озвучивший ведьмака, поддержал решение разработчиков.

В интервью IGN актёр назвал смену главного героя «очень интересным шагом». По его словам, переход к Цири открывает новые возможности как для сюжета, так и для геймплея.

Хотя Геральт больше не в центре сюжета, он всё равно появится в игре. Пока неизвестно, насколько значительной будет его роль, но сам Кокл подтвердил своё участие в проекте ещё в августе 2024 года, за что получил выговор от CD Projekt.

Даг Кокл

«Ведьмак 4» анонсировали в декабре 2024 года на The Game Awards 2024. Точная дата выхода экшена неизвестна, но разработчики активно рассказывают о продолжении серии.

Фанаты увидят возвращение Геральта уже скоро. 11 февраля 2025 года на Netflix выйдет анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин». «Белого Волка» в нем вновь озвучит Даг Кокл.