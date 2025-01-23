Озвучивший Геральта актёр рад, что главную роль в "Ведьмаке 4" получила Цири

В конце 2024 года CD Projekt RED официально подтвердила: главной героиней The Witcher 4 станет Цири, а не Геральт. Перемены вызвали оживлённые обсуждения, и сам Даг Кокл, озвучивший ведьмака, поддержал решение разработчиков.
В интервью IGN актёр назвал смену главного героя «очень интересным шагом». По его словам, переход к Цири открывает новые возможности как для сюжета, так и для геймплея.
Хотя Геральт больше не в центре сюжета, он всё равно появится в игре. Пока неизвестно, насколько значительной будет его роль, но сам Кокл подтвердил своё участие в проекте ещё в августе 2024 года, за что получил выговор от CD Projekt.
«Ведьмак 4» анонсировали в декабре 2024 года на The Game Awards 2024. Точная дата выхода экшена неизвестна, но разработчики активно рассказывают о продолжении серии.
Фанаты увидят возвращение Геральта уже скоро. 11 февраля 2025 года на Netflix выйдет анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин». «Белого Волка» в нем вновь озвучит Даг Кокл.
Потому что куколд.
да правильно, оставьте уже седого в покое.
Я вообще не понимаю этого нытья, классный персонаж, хоть что то новое в серии. Главное, что бы саму игру еще выпустили только на будущих консолях и ПК, минуя текущий хлам.
Что классного? Цири, как и Геральт выполнила свою задачу и должна была бы уйти вместе с ним на пенсию. Разрабы же испугались делать игру с новой историей и героями, а решили выехать на старых героях, получится ли, тут вопрос открытый.
Нытье не из за того что персонаж женщина, а то что это путь херовый, в след части давайте золтана сделаем ведьмаком, ну припишем что Цири дала ему силы как то свои и все
Более логичным было бы отправится в прошлое и рассказать о том что раньше все таки из девочек ведьмаков делали как нибудь или какую нибудь далекую страну(у которой в книгах вообще описания нет, Зеррикания какая нибудь), где были свои аналоги ведьмаков, то есть полностью уйти из книги и это даст огромный простор для сюжет/городов и тд
Но пока что фанаты больше переживают, ибо объяснение как не ведьмак в взрослом возрасте стал ведьмаком нет
Вот и триггерит, боятся что будет типа "Ну она имба во вселенной игры, в другие миры прыгнула, в параллельную вселенную, оттуда достала способ как стать ведьмаком в взрослом возрасте и все готово"
Проблема всего вот этого с заменой Геральда на Цириллу как по мне в том, что поиграли мы за неё чутка в 3 части и не очень она народу зашла, получается никакого интереса как персонаж она не заслужила и её ставят во главу угла вместо полюбившихся персонажей. Если они хотели такой финт сделать надо было в 3 части дать играть за неё приличное время и оценить фидбек об этом отрезке игры и если народу зашло дать ей свет на 4 часть в противном случае попытаться ввести нового через старых персонажей...
Сейчас же я вижу такую же ситуацию как в ГоВ где за 2 части все ненавидят Атрея и его нытьё и вероятность высоких продаж 3 части ГоВ низка т.к. большинство считает что в новой части ГГ будет Атрей нытик с Ангрбодой нигощёчкой...
Да и всё основа вселенной была рассказана не только от лица Геральда из Ривии, там есть и другие персонажи не менее интересные.
К этому ещё и проблемы с повесткой где из девчушки симпотичной сделали урода, ну не могла у неё форма головы и лица так измениться из-за движка... больше похоже на снижение привлекательности в угоду повестке.
Ну девушек дизайнеры видели только в инсте. Там действительно даже 18 летние выглядят за 30 и 40, и это поголовное явление.
Я очень рад что играть можно будет Цири, Геральту пора отдохнуть, игра за Цири даже будет чуть получше, потому что у нее возможности и сила другая
ну вот пускай бабу и озвучивает теперь раз так радуется
Орнул)
Куколда на озвучке спросить забыли.